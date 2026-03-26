Siri con IA: Apple prepara un rediseño total y suma nuevas funciones en iOS 27

“Preguntar a Siri”: el cambio que redefine el uso dentro de las apps

Otro de los avances en desarrollo es la integración directa en todo el sistema mediante un botón de “Preguntar a Siri”. Esta función permitiría interactuar con el asistente desde cualquier aplicación sin necesidad de salir de ella.

En la práctica, abre nuevos escenarios de uso. Un usuario podría seleccionar un texto y pedir una explicación, buscar información relacionada o vincular ese contenido con correos, notas o archivos guardados en el dispositivo.

A esto se suma la posibilidad de escribirle a Siri desde el teclado. Hasta ahora, el uso del asistente estuvo muy ligado a la voz, lo que limitaba su adopción en espacios públicos o entornos de trabajo. La incorporación del texto amplía ese uso y lo vuelve más flexible.

Más control del sistema y acceso a datos personales

La nueva versión de Siri también apunta a ampliar su capacidad operativa dentro del dispositivo. No se trata solo de ejecutar acciones simples, sino de entender qué necesita el usuario y resolverlo en menos pasos.

Entre las funciones en desarrollo aparece el acceso a datos personales como mensajes, correos electrónicos o notas, lo que permitiría generar respuestas más precisas y contextualizadas.

Este enfoque se vincula con lo que Apple denomina “contexto personal”, una capa que cruza información del dispositivo para mejorar la asistencia. Es una de las áreas clave donde la empresa busca competir con soluciones como Google Gemini o Perplexity AI, que ya operan con niveles avanzados de contexto.

La-nueva-Siri.-Urgente-24 La nueva Siri con IA permitiría interactuar con apps, entender contexto y resolver tareas sin salir de la pantalla.

Nuevo diseño y una búsqueda más integrada

El rediseño de Siri también incluye cambios en la interfaz. En las versiones de prueba, el asistente aparece en la parte superior de la pantalla y se expande en un panel más amplio al mostrar resultados.

Las respuestas dejan de ser lineales y pasan a incluir resúmenes, listas e información visual, en un formato más cercano al de los buscadores con inteligencia artificial.

En paralelo, Apple evalúa integrar el sistema de búsqueda dentro de Siri, lo que implicaría absorber funciones de Spotlight y centralizar el acceso a información en una sola interfaz.

Apple llega tarde a la IA, pero con estrategia

El desarrollo de esta nueva Siri ocurre en un contexto donde Apple viene retrasada frente a otros actores del mercado. Varias funciones de inteligencia artificial anunciadas en etapas anteriores todavía no fueron lanzadas, y parte de estas mejoras podrían demorarse dentro del ciclo de iOS 27.

Mientras tanto, competidores como Google avanzaron con la integración de IA en sus sistemas de búsqueda, lo que modificó las expectativas de los usuarios.

Siri tiene que destacar dentro del ecosistema. Si logra integrarlo de forma real en el uso diario, puede recuperar relevancia. Si no, el asistente corre el riesgo de quedar relegado en un entorno donde la inteligencia artificial ya ocupa el centro de la experiencia digital.

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