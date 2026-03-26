Siri con IA: Apple prepara un rediseño total y suma nuevas funciones en iOS 27

Siri fue durante años un asistente virtual de referencia, pero el avance de la inteligencia artificial la dejó en segundo plano. Con una nueva actualización en desarrollo, Apple busca modernizarla y recuperar terreno frente a sus competidores. La actualización estaría prevista para futuras versiones del sistema operativo con foco en iOS 27 y no se limita a mejorar respuestas.
Según reportes de Bloomberg, la compañía está probando una nueva arquitectura para su asistente que lo aleja del modelo tradicional de comandos aislados y lo acerca a una experiencia más continua, basada en inteligencia artificial. El objetivo es convertir a Siri en una capa activa dentro del sistema, capaz de interactuar con aplicaciones, entender contexto y resolver tareas complejas sin que el usuario tenga que cambiar de entorno.
Siri con IA: de asistente puntual a sistema conversacional
Uno de los cambios más relevantes es el paso hacia una interacción conversacional. En lugar de respuestas breves y aisladas, Siri podría mantener el contexto entre consultas, combinar texto y voz y responder en formato más cercano a un chat.
Este enfoque acerca a Apple a modelos como ChatGPT, aunque con una diferencia clave: la empresa busca integrar la inteligencia artificial directamente en el sistema operativo, en lugar de depender de una aplicación independiente.
Aun así, dentro de las pruebas internas aparece una novedad significativa: Apple evalúa lanzar una app propia de Siri, donde los usuarios puedan ver conversaciones anteriores, retomarlas o guardar resultados. Sería la primera vez que el asistente incorpora memoria visible dentro del ecosistema.
“Preguntar a Siri”: el cambio que redefine el uso dentro de las apps
Otro de los avances en desarrollo es la integración directa en todo el sistema mediante un botón de “Preguntar a Siri”. Esta función permitiría interactuar con el asistente desde cualquier aplicación sin necesidad de salir de ella.
En la práctica, abre nuevos escenarios de uso. Un usuario podría seleccionar un texto y pedir una explicación, buscar información relacionada o vincular ese contenido con correos, notas o archivos guardados en el dispositivo.
A esto se suma la posibilidad de escribirle a Siri desde el teclado. Hasta ahora, el uso del asistente estuvo muy ligado a la voz, lo que limitaba su adopción en espacios públicos o entornos de trabajo. La incorporación del texto amplía ese uso y lo vuelve más flexible.
Más control del sistema y acceso a datos personales
La nueva versión de Siri también apunta a ampliar su capacidad operativa dentro del dispositivo. No se trata solo de ejecutar acciones simples, sino de entender qué necesita el usuario y resolverlo en menos pasos.
Entre las funciones en desarrollo aparece el acceso a datos personales como mensajes, correos electrónicos o notas, lo que permitiría generar respuestas más precisas y contextualizadas.
Este enfoque se vincula con lo que Apple denomina “contexto personal”, una capa que cruza información del dispositivo para mejorar la asistencia. Es una de las áreas clave donde la empresa busca competir con soluciones como Google Gemini o Perplexity AI, que ya operan con niveles avanzados de contexto.
Nuevo diseño y una búsqueda más integrada
El rediseño de Siri también incluye cambios en la interfaz. En las versiones de prueba, el asistente aparece en la parte superior de la pantalla y se expande en un panel más amplio al mostrar resultados.
Las respuestas dejan de ser lineales y pasan a incluir resúmenes, listas e información visual, en un formato más cercano al de los buscadores con inteligencia artificial.
En paralelo, Apple evalúa integrar el sistema de búsqueda dentro de Siri, lo que implicaría absorber funciones de Spotlight y centralizar el acceso a información en una sola interfaz.
Apple llega tarde a la IA, pero con estrategia
El desarrollo de esta nueva Siri ocurre en un contexto donde Apple viene retrasada frente a otros actores del mercado. Varias funciones de inteligencia artificial anunciadas en etapas anteriores todavía no fueron lanzadas, y parte de estas mejoras podrían demorarse dentro del ciclo de iOS 27.
Mientras tanto, competidores como Google avanzaron con la integración de IA en sus sistemas de búsqueda, lo que modificó las expectativas de los usuarios.
Siri tiene que destacar dentro del ecosistema. Si logra integrarlo de forma real en el uso diario, puede recuperar relevancia. Si no, el asistente corre el riesgo de quedar relegado en un entorno donde la inteligencia artificial ya ocupa el centro de la experiencia digital.
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