La estrella de la Seleccion de Brasil que negocia con la MLS

Neymar ya estuvo cerca de la MLS

Cuando Neymar dejó Al-Hilal un club de la MLS tuvo conversaciones serias y muy cerca de contratarlo. Ese equipo es Chicago Fire, pero el astro brasilero eligió volver a Brasil y jugar a corto plazo en el Santos, recuperar su nivel y así volver a Europa y la Selección de Brasil. Algo que lamentablemente para el jugador no sucedió.

NEYMARABONDONAELBARCOYELSANTOSSEHUNDEFOTO3 Neymar no pudo cumplir sus planes con Santos y estña fuera de la Selección de Brasil.

Neymar, Santos y la Selección de Brasil

Desde que llegó Neymar a Santos las cosas no salieron como pensaba. Llegó con un contrato por 6 meses, ya que el jugador pensaba recuperar el nivel, volver a Europa y a la selección brasilera, pero los planes del jugador no salieron bien. Las lesiones y su descuido físico por salidas nocturnas le pasaron factura.

Jugó poco, se salvó del descenso con Santos, y renovó hasta fines de 2026 su contrato con el “Peixe”. En la temporada actual no mejoraron sus números, al punto tal que algunos ya lo dan fuera del Mundial 2026, algo que no es ilógico si vemos que Ancelotti no lo citó nunca a pesar de que el futbolista fue uno de los que influyó para que llegara y se reunió apenas asumió.

Debido a esto el jugador está molesto porque considera que el entrenador italiano no le dio una oportunidad ni cumplió con lo hablado apenas asumió, y lo dejó entrever en las declaraciones que hizo luego de quedarse afuera de la fecha FIFA de marzo.

“Obviamente estoy molesto y triste por no haber sido seleccionado, pero el enfoque sigue siendo el mismo. Todavía queda una convocatoria final y el sueño sigue vivo.”

Lo cierto es que el jugador sabe que estaría afuera de la Copa del Mundo, y por eso ya está pensando en sus próximos movimientos. Hay que ver cómo reacciona cuando se confirme su ausencia en el Mundial, ya que algunos allegados dijeron que le afectó tanto no ser convocado por Ancelotti que pensó en la idea del retiro.

Lo cierto es que la historia con Cincinnati está verde y todo dependerá del estado de ánimo con el que quede Neymar luego de ser excluido de la Copa del Mundo, ya que muchos confirman que Ancelotti no lo llevará. Veremos si se va a EEUU o finalmente se quede sin objetivos y decide retirarse.

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