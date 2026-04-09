La Selección Argentina jugará ante dos débiles rivales antes del Mundial 2026.

Argentina honduras 2026 El anuncio de la Federación de Fútbol de Honduras sobre el amistoso con Argentina.

Los insignificantes amistosos de Argentina entre 2022 y 2026

Desde que Argentina se consagró campeón del mundo ante Francia en 2022 disputó hasta la fecha 13 amistosos, todos contra equipos de poca monta, o para que se entienda mejor, selecciones de clase B para abajo. Solo 3 rivales de esos jugarán el mundial y no son potencias, ellos son Curazao, Ecuador y Australia.

Desde la final con Francia no enfrentó a ningún europeo, lo hará ante Islandia antes del debut mundialista ante Argelia el 16 de junio. Los 13 partidos que disputó de carácter amistoso fueron victoria de Argentina. Repasamos todos los amistosos:

Panamá 2-0

Curazao 7-0

Australia 2-0

Indonesia 2-0

El Salvador 3-0

Costa Rica 3-1

Ecuador 1-0

Guatemala 4-1

Venezuela 1-0

Puerto Rico 6-0

Angola 2-0

Mauritania 2-1

Zambia 5-0

A estos 13 rivales hay que sumarle los dos de junio, Honduras el 6 e Islandia el 9, ambos serán los encuentros que cierren la etapa previa al Mundial 2026.

argautjor Los rivales de la Selección Argentina en el grupo "J" del Mundial 2026.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026

Argentina integrará el grupo “J” junto a Argelia, Austria y Jordania. Su debut será ante Argelia el martes 16 de junio a las 22hs (Argentina) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas.

Luego jugará el lunes 22 de junio a las 14hs (Argentina) ante Austria en el AT&T Stadium, en la ciudad de Arlington, Texas. Cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23hs (Argentina) en el mismo recinto en el que jugará con Austria.

Luego de esto habrá que ver si clasifica a los 16vos de final y si lo hace, ver si queda 1º, 2º o mejor 3º, depende de eso será el rival, pero en el horizonte asoma un cruce complicado, ya que si es 1º o 2º seguramente se enfrentará a España o Uruguay. Rivales muy complicados prematuramente.

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