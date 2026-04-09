La Selección Argentina no aprende más, como lo hizo durante los últimos casi 4 años, volverá a enfrentar en dos amistosos a equipos clase B o hasta se podría decir clase C antes del Mundial 2026. Ambos enfrentamientos serán en suelo norteamericano en la ventana de junio. Ninguno de los rivales está clasificado a la Copa del Mundo.
OTRA VEZ SOPA
La Selección Argentina jugará ante dos débiles rivales antes del Mundial 2026
AFA y la Selección Argentina lo hicieron de nuevo, cerró dos partidos con rivales flojos antes del Mundial 2026 y que ni siquiera estarán en el torneo.
Los últimos dos amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial 2026
Si hay algo que se le criticó a la Selección Argentina de Lionel Scaloni es el bajo nivel de los equipos con los que ha jugado amistosos desde que se consagró campeón del mundo en Qatar. Es cierto que los europeos tienen casi todas las fechas FIFA ocupadas con la Nations League pero en las pocas que tuvieron libres, Argentina no enfrentó a ninguna potencia.
De esta forma la Selección Argentina llegará al Mundial habiendo enfrentado a un solo europeo (lo hará en la fecha FIFA de junio) y ni se acerca a ser potencia. Los otros equipos sudamericanos como Brasil y Colombia aprovecharon enfrentando a selecciones fuertes como Francia o Croacia, y Argentina jugó ante rivales insignificantes.
Los amistosos de junio de la Selección Argentina
La Selección Argentina tendrá dos amistosos antes de iniciar su camino en el Mundial 2026 y serán en suelo norteamericano ya que ambos serán en la fecha FIFA de junio. Los rivales serán Honduras el 6 de junio e Islandia el 9 de junio, este último una semana antes exacta antes de su debut en la Copa del Mundo.
El 6 de junio con horario a confirmar Argentina enfrentará a Honduras en el Kyle Field, College Station, de Texas, mientras que a Islandia también con horario a confirmar, lo enfrentará el 9 de junio en el Jordan Hare Stadium de Alabama. Una semana después, 16 de junio, Argentina arrancará su defensa del título ante Argelia.
Los insignificantes amistosos de Argentina entre 2022 y 2026
Desde que Argentina se consagró campeón del mundo ante Francia en 2022 disputó hasta la fecha 13 amistosos, todos contra equipos de poca monta, o para que se entienda mejor, selecciones de clase B para abajo. Solo 3 rivales de esos jugarán el mundial y no son potencias, ellos son Curazao, Ecuador y Australia.
Desde la final con Francia no enfrentó a ningún europeo, lo hará ante Islandia antes del debut mundialista ante Argelia el 16 de junio. Los 13 partidos que disputó de carácter amistoso fueron victoria de Argentina. Repasamos todos los amistosos:
- Panamá 2-0
- Curazao 7-0
- Australia 2-0
- Indonesia 2-0
- El Salvador 3-0
- Costa Rica 3-1
- Ecuador 1-0
- Guatemala 4-1
- Venezuela 1-0
- Puerto Rico 6-0
- Angola 2-0
- Mauritania 2-1
- Zambia 5-0
A estos 13 rivales hay que sumarle los dos de junio, Honduras el 6 e Islandia el 9, ambos serán los encuentros que cierren la etapa previa al Mundial 2026.
Los partidos de Argentina en el Mundial 2026
Argentina integrará el grupo “J” junto a Argelia, Austria y Jordania. Su debut será ante Argelia el martes 16 de junio a las 22hs (Argentina) en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de la ciudad de Kansas.
Luego jugará el lunes 22 de junio a las 14hs (Argentina) ante Austria en el AT&T Stadium, en la ciudad de Arlington, Texas. Cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27 de junio a las 23hs (Argentina) en el mismo recinto en el que jugará con Austria.
Luego de esto habrá que ver si clasifica a los 16vos de final y si lo hace, ver si queda 1º, 2º o mejor 3º, depende de eso será el rival, pero en el horizonte asoma un cruce complicado, ya que si es 1º o 2º seguramente se enfrentará a España o Uruguay. Rivales muy complicados prematuramente.
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