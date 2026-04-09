Boca Juniors atraviesa un buen momento y, en su último compromiso, venció a Universidad Católica en su debut por la Copa Libertadores de América. Más allá de lo ocurrido dentro del campo de juego, muchas miradas se posan sobre Exequiel Zeballos.
Fuerte impacto en Boca por el futuro de Exequiel Zeballos: "Tiene chances"
Las últimas noticias sobre Exequiel Zeballos movilizan a los simpatizantes de Boca Juniors. ¿Qué pasó?
El Chango, hasta su lesión, fue uno de los jugadores más determinantes en el equipo de Claudio Úbeda, que incluso en su ausencia parece haber encontrado un once titular consolidado.
En las últimas horas surgieron novedades acerca del futuro inmediato del atacante del club de la Ribera, lo que despertó la atención de los simpatizantes xeneizes.
¿Qué pasa con Exequiel Zeballos?
El pasado 4 de febrero, es decir, hace más de dos meses, Claudio Úbeda recibió la noticia de la lesión de Exequiel Zeballos, quien hasta ese momento era el jugador más desequilibrante del equipo.
En su ausencia, el entrenador parece haber encontrado un once titular consolidado, con Tomás Aranda, Adam Bareiro y Miguel Merentiel en la zona ofensiva, lo que abre el interrogante sobre quién podría salir del equipo ante el eventual regreso del atacante.
De todas maneras, el “Changuito” primero deberá completar su recuperación, y todo indica que avanza en ese camino.
En esta sintonía, el periodista de TNT Sports, Marcos Bonocore, aseguró: “A la par de los que entrenaron en Chile. El Changuito tiene chances de volver a concentrar ante Independiente”.
Además, Miguel Merentiel se encuentra en duda debido a una molestia en la zona del pubis, por lo que, si bien es probable que Zeballos no sea titular, existen posibilidades de que pueda sumar algunos minutos en el partido ante el Rojo.
No es un dato menor que el regreso del delantero se produciría en un momento candente del semestre, en el que comienzan a definirse aspectos importantes en todas las competiciones.
Lo que se le viene a Boca de Claudio Úbeda
Se viene una etapa sumamente cargada para Boca y, por eso mismo, cualquier baja podría ser sensible para el club de la Ribera.
Por lo pronto, el equipo de Claudio Úbeda deberá afrontar, de aquí al final del semestre, compromisos determinantes en tres frentes:
- Definición del Torneo Apertura
- Zona de grupos de la Copa Libertadores
- Superclásico ante River Plate
El próximo encuentro para Boca será ante Independiente el sábado 11 de abril en La Bombonera, y todo hace indicar que Úbeda optará por algunas modificaciones para dicho compromiso.
Uno de los ausentes será Leandro Paredes, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas en el partido frente a Talleres de Córdoba y cumplió con su misión de “limpiarse” en vistas al enfrentamiento ante el Millonario.
Así continuará el calendario del Xeneize durante el mes de abril:
- Boca vs. Independiente – 11 de abril, 19:30 – Torneo Apertura
- Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores
- River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores
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