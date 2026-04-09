Fuerte impacto en Boca por el futuro de Exequiel Zeballos: "Tiene chances"

De todas maneras, el “Changuito” primero deberá completar su recuperación, y todo indica que avanza en ese camino.

En esta sintonía, el periodista de TNT Sports, Marcos Bonocore, aseguró: “A la par de los que entrenaron en Chile. El Changuito tiene chances de volver a concentrar ante Independiente”.

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Además, Miguel Merentiel se encuentra en duda debido a una molestia en la zona del pubis, por lo que, si bien es probable que Zeballos no sea titular, existen posibilidades de que pueda sumar algunos minutos en el partido ante el Rojo.

No es un dato menor que el regreso del delantero se produciría en un momento candente del semestre, en el que comienzan a definirse aspectos importantes en todas las competiciones.

Lo que se le viene a Boca de Claudio Úbeda

Se viene una etapa sumamente cargada para Boca y, por eso mismo, cualquier baja podría ser sensible para el club de la Ribera.

Por lo pronto, el equipo de Claudio Úbeda deberá afrontar, de aquí al final del semestre, compromisos determinantes en tres frentes:

Definición del Torneo Apertura

Zona de grupos de la Copa Libertadores

Superclásico ante River Plate

El próximo encuentro para Boca será ante Independiente el sábado 11 de abril en La Bombonera, y todo hace indicar que Úbeda optará por algunas modificaciones para dicho compromiso.

Uno de los ausentes será Leandro Paredes, quien llegó al límite de cinco tarjetas amarillas en el partido frente a Talleres de Córdoba y cumplió con su misión de “limpiarse” en vistas al enfrentamiento ante el Millonario.

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Así continuará el calendario del Xeneize durante el mes de abril:

Boca vs. Independiente – 11 de abril, 19:30 – Torneo Apertura

Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores

River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores

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