Alarma para Claudio Úbeda en Boca: Qué está pasando con Miguel Merentiel

En esta línea, el periodista Juan Pablo Reynoso, de Picado TV, aseguró: “En el partido contra Universidad Católica, Miguel Merentiel fue reemplazado y está en duda para jugar el clásico del fin de semana ante Independiente por una molestia en la zona del pubis. Van a ver cómo evoluciona. Esto automáticamente nos hace pensar en el Superclásico”.

image

A diez días del compromiso frente a River Plate, la situación enciende las alarmas en el Xeneize y, tal como señaló Reynoso, será fundamental seguir de cerca la evolución física del delantero uruguayo.

Boca de Claudio Úbeda

Se viene una etapa sumamente cargada para Boca y, por eso mismo, cualquier baja podría ser sensible para el club de la Ribera.

Por lo pronto, el equipo de Claudio Úbeda deberá afrontar, de aquí al final del semestre:

Definición del Torneo Apertura

Zona de grupos de Copa Libertadores

Superclásico ante River Plate.

El próximo encuentro para Boca será ante Independiente el próximo sábado 11 de abril en la Bombonera y todo hace indicar que Úbeda optará por algunas modificaciones para dicho encuentro.

Uno de los ausentes será Leandro Paredes, quien llegó a las 5 amarillas con Talleres de Córdoba y cumplió con su misión de "limpiarse" en vistas al partido ante el Millonario.

Embed

Así continuará el calendario de Boca:

Boca vs. Independiente – 11 de abril, 19:30 – Torneo Apertura

Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores

River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores

+ EN GOLAZO24

Estupor en River por las nuevas versiones que circulan sobre Juanfer Quintero