Boca Juniors viene de imponerse a Universidad Católica en la primera fecha de la Copa Libertadores y, de cara al cierre del primer semestre, el Xeneize afrontará un exigente calendario de compromisos. En este contexto, crece la preocupación por la situación de Miguel Merentiel.
ALERTA XENEIZE
Alarma para Claudio Úbeda en Boca: Qué está pasando con Miguel Merentiel
Claudio Úbeda mira de reojo la situación de Miguel Merentiel en Boca Juniors. ¿Qué pasa con el delantero uruguayo?
Da la impresión de que Claudio Úbeda ha encontrado su once ideal en el club de la Ribera, lo que incrementa la incertidumbre en torno al delantero uruguayo ante las últimas informaciones sobre su presente en el equipo.
¿Qué pasa con Miguel Merentiel?
Si bien no atraviesa su mejor nivel, Miguel Merentiel se ha consolidado como una pieza clave en Boca Juniors gracias a los goles que aportó durante la reciente y positiva racha del Xeneize.
En los últimos encuentros no logró convertir, pero todo indica que continúa siendo una opción fija para Claudio Úbeda dentro del once titular del conjunto de la Ribera.
Este no es un tramo cualquiera de la temporada: el calendario comienza a mostrarse especialmente exigente y, en ese contexto, surgió una noticia que podría representar un contratiempo para el entrenador.
En esta línea, el periodista Juan Pablo Reynoso, de Picado TV, aseguró: “En el partido contra Universidad Católica, Miguel Merentiel fue reemplazado y está en duda para jugar el clásico del fin de semana ante Independiente por una molestia en la zona del pubis. Van a ver cómo evoluciona. Esto automáticamente nos hace pensar en el Superclásico”.
A diez días del compromiso frente a River Plate, la situación enciende las alarmas en el Xeneize y, tal como señaló Reynoso, será fundamental seguir de cerca la evolución física del delantero uruguayo.
Boca de Claudio Úbeda
Se viene una etapa sumamente cargada para Boca y, por eso mismo, cualquier baja podría ser sensible para el club de la Ribera.
Por lo pronto, el equipo de Claudio Úbeda deberá afrontar, de aquí al final del semestre:
- Definición del Torneo Apertura
- Zona de grupos de Copa Libertadores
- Superclásico ante River Plate.
El próximo encuentro para Boca será ante Independiente el próximo sábado 11 de abril en la Bombonera y todo hace indicar que Úbeda optará por algunas modificaciones para dicho encuentro.
Uno de los ausentes será Leandro Paredes, quien llegó a las 5 amarillas con Talleres de Córdoba y cumplió con su misión de "limpiarse" en vistas al partido ante el Millonario.
Así continuará el calendario de Boca:
- Boca vs. Independiente – 11 de abril, 19:30 – Torneo Apertura
- Boca vs. Barcelona SC – 14 de abril, 21:00 – Copa Libertadores
- River vs. Boca – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- Defensa y Justicia vs. Boca – 23 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- Cruzeiro vs. Boca – 28 de abril, 21:30 – Copa Libertadores
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