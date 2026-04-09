Estupor en River por las nuevas versiones que circulan sobre Juanfer Quintero

Carabobo y Bragantino, los otros dos integrantes del grupo, se enfrentarán este jueves en Venezuela para completar la jornada inaugural.

¿Qué pasa con Juanfer Quintero y Chacho Coudet?

Es sabido que la relación entre Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo es casi paternal. Por eso, con la llegada de Chacho Coudet, surgieron las dudas sobre qué lugar ocuparía el colombiano en el equipo.

image

Más allá de haber sumado algunos minutos con el nuevo entrenador, da la sensación de que el exentrenador del Alavés no lo tiene tan en consideración, lo que empieza a generar cierta inquietud en el mundo River.

Ayer, por ejemplo, fue el segundo partido consecutivo en el que el creativo estaba en óptimas condiciones físicas y, aun así, el entrenador decidió no incluirlo, independientemente de cómo se desarrolló el encuentro.

En esta línea, y a sabiendas de la situación, el periodista partidario del Millonario Renzo Pantich aseguró: “Desde el entorno mencionan que, si Juanfer no logra la titularidad anhelada en este 2026, después del Mundial analizará qué hacer con su futuro”.

El contrato del colombiano con el Millonario se extiende hasta diciembre de 2027, por lo que habrá que ver si desde el club optan por una eventual transferencia.

Lo cierto es que da la impresión de que un jugador con las características de Quintero no termina de encajar en el estilo intenso que pregona Coudet, lo que explica la escasez de minutos del colombiano.

Continuidad de River

River Plate ya disputó dos partidos en lo que va del mes de abril y aún debe afrontar otros cinco compromisos en un calendario exigente.

Embed

Estos son los encuentros que va a jugar el Millonario en el corriente:

Racing Club vs. River Plate – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura

– 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura River Plate vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

– 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana River Plate vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura

– 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura River Plate vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura

– 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura Red Bull Bragantino vs. River Plate – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana

+ EN GOLAZO24

¿Por qué fue expulsado Martínez Quarta en River?

Un streamer de Boca le canchereó a Borghi y se metió hasta Argentinos Juniors