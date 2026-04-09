River Plate empató 1 a 1 en Bolivia ante Blooming, en un partido que se complicó desde el minuto 4 por la expulsión de Lucas Martínez Quarta. Juanfer Quintero no sumó minutos —quizá por una cuestión táctica—, pero los rumores sobre su relación con Chacho Coudet crecen día a día.
FUERTES RUMORES
Estupor en River por las nuevas versiones que circulan sobre Juanfer Quintero
La relación entre Chacho Coudet y Juanfer Quintero despierta interrogantes en River Plate. ¿Qué está pasando?
El exjugador de Racing era titular, capitán y número 10 cuando Marcelo Gallardo estaba al frente del equipo. Ahora, con el exDT de Rosario Central, no ocupa ese mismo lugar, lo que genera diferentes versiones y especulaciones sobre su futuro en el club.
River vs Blooming por Copa Sudamericana
"Una expulsión tan temprana cambia absolutamente todo. Hay que reacomodarse en un partido y en un campo de juego difíciles. Nos llevamos el punto como lo más valioso de la noche", afirmó Chacho Coudet tras el empate 1 a 1 de River Plate frente a Blooming en Bolivia.
La expulsión de Lucas Martínez Quarta obligó al conjunto millonario a reacomodarse desde los cuatro minutos de juego y, si bien logró ponerse en ventaja, el equipo local fue superior por momentos, por lo que a River no le quedó otra que resistir para asegurar un punto valioso en condición de visitante.
Por lo pronto, en la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, River recibirá el próximo miércoles 15 de abril a Carabobo de Venezuela en el estadio Monumental.
Carabobo y Bragantino, los otros dos integrantes del grupo, se enfrentarán este jueves en Venezuela para completar la jornada inaugural.
¿Qué pasa con Juanfer Quintero y Chacho Coudet?
Es sabido que la relación entre Juanfer Quintero y Marcelo Gallardo es casi paternal. Por eso, con la llegada de Chacho Coudet, surgieron las dudas sobre qué lugar ocuparía el colombiano en el equipo.
Más allá de haber sumado algunos minutos con el nuevo entrenador, da la sensación de que el exentrenador del Alavés no lo tiene tan en consideración, lo que empieza a generar cierta inquietud en el mundo River.
Ayer, por ejemplo, fue el segundo partido consecutivo en el que el creativo estaba en óptimas condiciones físicas y, aun así, el entrenador decidió no incluirlo, independientemente de cómo se desarrolló el encuentro.
En esta línea, y a sabiendas de la situación, el periodista partidario del Millonario Renzo Pantich aseguró: “Desde el entorno mencionan que, si Juanfer no logra la titularidad anhelada en este 2026, después del Mundial analizará qué hacer con su futuro”.
El contrato del colombiano con el Millonario se extiende hasta diciembre de 2027, por lo que habrá que ver si desde el club optan por una eventual transferencia.
Lo cierto es que da la impresión de que un jugador con las características de Quintero no termina de encajar en el estilo intenso que pregona Coudet, lo que explica la escasez de minutos del colombiano.
Continuidad de River
River Plate ya disputó dos partidos en lo que va del mes de abril y aún debe afrontar otros cinco compromisos en un calendario exigente.
Estos son los encuentros que va a jugar el Millonario en el corriente:
- Racing Club vs. River Plate – 12 de abril, 20:00 – Torneo Apertura
- River Plate vs. Carabobo FC – 15 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
- River Plate vs. Boca Juniors – 19 de abril, 17:00 – Torneo Apertura
- River Plate vs. Aldosivi – 25 de abril, 21:30 – Torneo Apertura
- Red Bull Bragantino vs. River Plate – 30 de abril, 21:30 – Copa Sudamericana
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