Se supo que Chantal Leclercq fue la primera en llegar a la escena del crimen, suicidio o exceso de consumo de Fentanilo y Propofol: otra joven médica, Delfina Lanusse, sería acusada de llevarse un IPad del domicilio de Alejandro Salazar.
AMIGA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS
Fentanilo y Propofol: imputaron a la residente Chantal "Tati" Leclercq
Una hermana del anestesista fallecido Alejandro Salazar la acusa de manipular el celular del médico luego de su deceso. Fue la última persona que habló con él.
La causa penal avanza con celeridad y ya se realizaron varios allanamientos en domicilios vinculados a lo sucedido.
El 19 de febrero 2026, a las 22.07 horas, fue el último llamado que registra el celular del anestesista fallecido. El mismo tuvo como destino el número de Leclerq.
Registrada por videovigilancia
El relevamiento de las cámaras de seguridad del edificio mostró a Leclerq ingresando al edificio seguida por Lanusse y dos mujeres de identidad aún desconocida (una de ellas vestida con ambo de médico).
Todas ingresaron cuando la víctima ya estaba fallecida.
Al salir se la vio a Lanusse retirarse con una tablet que no llevaba cuando ingresó.
El resultado de los allanamientos
Uno de los procedimientos se realizó en un departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, piso 10, en la ciudad de Buenos Aires.
El segundo tuvo lugar en una vivienda de Chantal Leclercq situada en el country Santa Bárbara, en el partido bonaerense de Tigre.
En sendos operativos, ordenados por la Justicia, se secuestraron un teléfono celular y un iPad. Ambos dispositivos serán peritados para su incorporación como material probatorio a la investigación.
En ninguno de las dos unidades habitacionales se encontraron ampollas o fármacos de uso hospitalario.
Leclercq y Lanusse también quedaron vinculadas formalmente a otra investigación por la sustracción de drogas en el Hospital Italiano.
Fue a partir de la denuncia presentada por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.