Fentanilo y Propofol: imputaron a la residente Chantal "Tati" Leclercq

Todas ingresaron cuando la víctima ya estaba fallecida.

Al salir se la vio a Lanusse retirarse con una tablet que no llevaba cuando ingresó.

image La residente quedó en el centro de la investigación

El resultado de los allanamientos

Uno de los procedimientos se realizó en un departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, piso 10, en la ciudad de Buenos Aires.

El segundo tuvo lugar en una vivienda de Chantal Leclercq situada en el country Santa Bárbara, en el partido bonaerense de Tigre.

En sendos operativos, ordenados por la Justicia, se secuestraron un teléfono celular y un iPad. Ambos dispositivos serán peritados para su incorporación como material probatorio a la investigación.

En ninguno de las dos unidades habitacionales se encontraron ampollas o fármacos de uso hospitalario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2041947584290251030&partner=&hide_thread=false MUERTE DEL ANESTESISTA: LECLERCQ FUE LA ÚLTIMA EN HABLAR



La justicia investiga a "Tati" Leclerc por su posible rol en la alteración del celular de Salazar tras su muerte.



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Leclercq y Lanusse también quedaron vinculadas formalmente a otra investigación por la sustracción de drogas en el Hospital Italiano.

Fue a partir de la denuncia presentada por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

En una reunión con autoridades del Hospital Rivadavia, Leclercq reveló que además del Propofol usaba ketamina, fentanilo y Midazolam en compañía de su amiga Delfina "Fini" Lanusse. También, aceptó que se había drogado junto al fallecido médico Alejandro Salazar. En una reunión con autoridades del Hospital Rivadavia, Leclercq reveló que además del Propofol usaba ketamina, fentanilo y Midazolam en compañía de su amiga Delfina "Fini" Lanusse. También, aceptó que se había drogado junto al fallecido médico Alejandro Salazar.