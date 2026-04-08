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AMIGA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS

Fentanilo y Propofol: imputaron a la residente Chantal "Tati" Leclercq

Una hermana del anestesista fallecido Alejandro Salazar la acusa de manipular el celular del médico luego de su deceso. Fue la última persona que habló con él.

08 de abril de 2026 - 22:43
Residente Chantal Leclerq

Residente Chantal Leclerq

Se supo que Chantal Leclercq fue la primera en llegar a la escena del crimen, suicidio o exceso de consumo de Fentanilo y Propofol: otra joven médica, Delfina Lanusse, sería acusada de llevarse un IPad del domicilio de Alejandro Salazar.

La causa penal avanza con celeridad y ya se realizaron varios allanamientos en domicilios vinculados a lo sucedido.

El 19 de febrero 2026, a las 22.07 horas, fue el último llamado que registra el celular del anestesista fallecido. El mismo tuvo como destino el número de Leclerq.

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Propofol y Fentanilo: Chantal Leclercq y Fini Lanusse

Propofol y Fentanilo: Chantal Leclercq y Fini Lanusse

El día posterior, 20 de febrero, a las 14 horas, "Tati" fue alertada por compañeros del trabajo sobre la ausencia de Salazar en una cirugía programada. La hermana del médico fallecido fue a su departamento y, antes de entrar, se encontró con Chantal Leclerq en el hall del edificio. Una vez dentro de la vivienda del anestesista lo encontraron sin vida. El día posterior, 20 de febrero, a las 14 horas, "Tati" fue alertada por compañeros del trabajo sobre la ausencia de Salazar en una cirugía programada. La hermana del médico fallecido fue a su departamento y, antes de entrar, se encontró con Chantal Leclerq en el hall del edificio. Una vez dentro de la vivienda del anestesista lo encontraron sin vida.

Registrada por videovigilancia

El relevamiento de las cámaras de seguridad del edificio mostró a Leclerq ingresando al edificio seguida por Lanusse y dos mujeres de identidad aún desconocida (una de ellas vestida con ambo de médico).

Todas ingresaron cuando la víctima ya estaba fallecida.

Al salir se la vio a Lanusse retirarse con una tablet que no llevaba cuando ingresó.

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La residente qued&oacute; en el centro de la investigaci&oacute;n

La residente quedó en el centro de la investigación

El resultado de los allanamientos

Uno de los procedimientos se realizó en un departamento situado sobre la avenida Santa Fe al 5300, piso 10, en la ciudad de Buenos Aires.

El segundo tuvo lugar en una vivienda de Chantal Leclercq situada en el country Santa Bárbara, en el partido bonaerense de Tigre.

En sendos operativos, ordenados por la Justicia, se secuestraron un teléfono celular y un iPad. Ambos dispositivos serán peritados para su incorporación como material probatorio a la investigación.

En ninguno de las dos unidades habitacionales se encontraron ampollas o fármacos de uso hospitalario.

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Leclercq y Lanusse también quedaron vinculadas formalmente a otra investigación por la sustracción de drogas en el Hospital Italiano.

Fue a partir de la denuncia presentada por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

En una reunión con autoridades del Hospital Rivadavia, Leclercq reveló que además del Propofol usaba ketamina, fentanilo y Midazolam en compañía de su amiga Delfina "Fini" Lanusse. También, aceptó que se había drogado junto al fallecido médico Alejandro Salazar. En una reunión con autoridades del Hospital Rivadavia, Leclercq reveló que además del Propofol usaba ketamina, fentanilo y Midazolam en compañía de su amiga Delfina "Fini" Lanusse. También, aceptó que se había drogado junto al fallecido médico Alejandro Salazar.

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