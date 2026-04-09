Telefe lo echó sin aviso y ahora lo reincorpora tras la polémica: Quién es

Nacho también reveló cómo la relación con Rossello cambió tras el episodio: dejaron de seguirse en Instagram y Twitter, un gesto que tildó de "raro" porque, aunque no eran amigos, siempre se habían llevado bien.

Según Pilar Smith en LAM, la salida de Nacho había coincidido con la temporada de Carlos Paz que él hizo con Nazarena Vélez, y durante ese tiempo se quedó afuera de los streamings que antes integraba, un formato que le había dado continuidad tras su salida de Gran Hermano.

Nacho vuelve a la pantalla de Telefe: el reencuentro con su ex

La sorpresa llegó cuando Laura Ubfal confirmó que Nacho volverá a Telefe de la mano de Coty Romero, su ex pareja. El reencuentro se dará en La Noche de los Ex, un streaming en el que Coty ya participa, y permitirá que Nacho recupere visibilidad en la señal después de su ausencia en los últimos meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/laubfal/status/2041273124725944466&partner=&hide_thread=false Nachito volverá al stream de @telefe de la mano de Cotyhttps://t.co/dEyUtLden1 pic.twitter.com/D7fY5Qr6Sq — Laura Ubfal (@laubfal) April 6, 2026

Este regreso tiene un valor doble: por un lado, muestra que la relación con Coty quedó en buenos términos después de su separación en marzo de 2025, y por otro, le permite al canal aprovechar a un perfil que sigue teniendo audiencia. El streaming será un desafío para Coty, porque recientemente compartió pantalla con otra ex de Nacho, la Tora, Lucila Villar, en un encuentro cargado de tensión.

image Nacho volverá a Telefe con Coty Romero en La Noche de los Ex, mostrando que la relación quedó en buenos términos.

El regreso de Nacho a Telefe refleja además una estrategia del canal para recuperar a figuras que generan conversación y engagement en redes, de modo que se mantiene viva la atención de los seguidores del reality y la farándula.

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