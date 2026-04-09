Telefe lo echó sin aviso y ahora lo reincorpora tras la polémica: Quién es

Telefe se prende fuego otra vez con un regreso que todos comentan en redes y farándula: un ex Gran Hermano vuelve al streaming del canal y promete ponerle pimienta a la pantalla. Los seguidores ya especulan y los rumores no paran; parece que este regreso viene con todo y nadie quiere quedarse afuera de la conversación.
DESPUÉS DE LA POLÉMICA
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Causó revuelo por enfrentar a la producción de Telefe después de ser despedido de golpe. Ahora se mete en el streaming y promete darle fuego a la pantalla.
Por qué Nacho Castañares se fue de Telefe: Así lo contó él
La desvinculación de Nacho Castañares de Telefe fue uno de los temas más comentados en 2025, sobre todo por la manera en que se comunicó y los rumores que la rodearon. Según su propio relato en Intrusos (América TV), nunca recibió una notificación formal sobre su salida, sino que se enteró por Twitter, lo que lo tomó por sorpresa y le generó incomodidad.
"Cuando vuelvo me entero que el año no era como lo había planificado. Yo primero pido permiso para hacer la temporada (teatral) para ver si estaba todo Ok y la última charla que tuve presencial en Telefe fue quedate tranquilo que vos tu lugar lo tenés asegurado. Y me termino enterando a finales de febrero, encima por Twitter, que eso fue más que nada lo que me molestó", contó Nacho.
La situación generó que muchos señalaran a Grego Rossello, responsable artístico de los streamings, como la persona que impulsó su salida. Nacho aclaró que no sabe si la decisión fue exclusiva de él, pero que su contacto fue directo para entender lo ocurrido. En su charla con Juan Etchegoyen, el ex Gran Hermano explicó que la falta de comunicación fue lo que más lo afectó: intentó buscar respuestas adentro del canal y solo se encontró con explicaciones poco claras.
"Lo llamé porque sabía que estaba metido ahí en la toma de decisiones y me parecía que tenía que hablar con él. Me pidió disculpas por el manejo y que a él le constaba que la decisión había sido tomada con antelación y no entendía por qué me la habían comunicado tan a contratiempo", relató.
Nacho también reveló cómo la relación con Rossello cambió tras el episodio: dejaron de seguirse en Instagram y Twitter, un gesto que tildó de "raro" porque, aunque no eran amigos, siempre se habían llevado bien.
Según Pilar Smith en LAM, la salida de Nacho había coincidido con la temporada de Carlos Paz que él hizo con Nazarena Vélez, y durante ese tiempo se quedó afuera de los streamings que antes integraba, un formato que le había dado continuidad tras su salida de Gran Hermano.
Nacho vuelve a la pantalla de Telefe: el reencuentro con su ex
La sorpresa llegó cuando Laura Ubfal confirmó que Nacho volverá a Telefe de la mano de Coty Romero, su ex pareja. El reencuentro se dará en La Noche de los Ex, un streaming en el que Coty ya participa, y permitirá que Nacho recupere visibilidad en la señal después de su ausencia en los últimos meses.
Este regreso tiene un valor doble: por un lado, muestra que la relación con Coty quedó en buenos términos después de su separación en marzo de 2025, y por otro, le permite al canal aprovechar a un perfil que sigue teniendo audiencia. El streaming será un desafío para Coty, porque recientemente compartió pantalla con otra ex de Nacho, la Tora, Lucila Villar, en un encuentro cargado de tensión.
El regreso de Nacho a Telefe refleja además una estrategia del canal para recuperar a figuras que generan conversación y engagement en redes, de modo que se mantiene viva la atención de los seguidores del reality y la farándula.
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