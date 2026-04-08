La Academia de Ciencias de la Defensa de Corea del Norte, bajo supervisión de Kim Jong-Un, probó entre el 7 y el 8 de abril de 2026 una serie de nuevos sistemas armamentísticos, entre ellos misiles balísticos tácticos Hwasong-11 equipados con ojivas de racimo, lanzados desde cercanías de Pyongyang.
POTENCIA EN CAMINO
Qué misiles balísticos lanzó Corea del Norte en su última prueba y por qué aterran
Durante tres días consecutivos, Corea del Norte realizó pruebas de al menos cinco sistemas de armas nuevos, incluyendo misiles balisticos.
Los proyectiles recorrieron entre 240 y 700 kilómetros antes de caer en el mar de Japón, sin representar una amenaza para Japón ni para Estados Unidos según sus ministerios de defensa.
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Qué armas probó Corea del Norte esta semana
La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) confirmó que la Academia de Ciencias de la Defensa y la Administración de Misiles del país supervisaron una serie de ensayos que incluyeron:
- Ojivas de bomba de racimo montadas en misiles balísticos tácticos Hwasong-11
- Sistema de armas electromagnéticas (capaz de interferir con electrónica enemiga)
- Bombas de fibra de carbono, diseñadas para inutilizar infraestructura eléctrica
- Sistema móvil de misiles antiaéreos de corto alcance
Según la KCNA, los misiles Hwasong-11 armados con ojivas de racimo pueden cubrir entre 6,5 y 7 hectáreas con una sola detonación, suficiente para destruir instalaciones militares o civiles de mediana escala.
Cómo respondieron Corea del Sur, Japón y Estados Unidos
El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó múltiples lanzamientos el martes y el miércoles. Los misiles volaron entre 240 y 700 kilómetros antes de caer al mar de Japón.
El Ministerio de Defensa de Japón informó que ningún proyectil ingresó en su zona económica exclusiva. Por su parte, el ejército de Estados Unidos sostuvo que los lanzamientos no representan una amenaza inmediata para Washington ni para sus aliados en la región.
El ejército surcoreano, por el momento, no comentó las afirmaciones técnicas difundidas por la KCNA.
Por qué importa: el contexto geopolítico detrás de las pruebas
Kim Jong Un suspendió toda la diplomacia con Seúl y Washington tras el colapso de las negociaciones nucleares con el entonces presidente Donald Trump en Hanói, 2019. Desde entonces, el ritmo de ensayos militares no hizo más que acelerarse.
Lejos de negociar, Corea del Norte desarrolló nuevos misiles de corto, mediano y largo alcance con capacidad nuclear, incluyendo modelos diseñados para alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.
Simultáneamente a las pruebas, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, llegó a Pyongyang el jueves para un viaje de dos días, según los medios estatales norcoreanos. Es la última ronda de una diplomacia creciente entre ambos países.
Kim también profundizó lazos con Rusia, en un movimiento que analistas interpretan como un intento de romper el aislamiento y consolidar un bloque de países en confrontación con Washington.
Qué son los misiles Hwasong-11 y por qué preocupan
Los Hwasong-11 son misiles balísticos tácticos de corto alcance que el régimen norcoreano desarrolló tomando como referencia los misiles Iskander rusos. Su característica principal es el vuelo a baja altitud con trayectoria maniobrable, lo que dificulta su intercepción por sistemas de defensa antimisiles como el THAAD desplegado en Corea del Sur.
Al equiparlos con ojivas de racimo —que se fragmentan en múltiples submuniciones al explotar— aumentan su potencial destructivo sobre blancos dispersos como aeródromos, depósitos logísticos o concentraciones de tropas.
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