Qué misiles balísticos lanzó Corea del Norte en su última prueba y por qué aterran

Cómo respondieron Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur detectó múltiples lanzamientos el martes y el miércoles. Los misiles volaron entre 240 y 700 kilómetros antes de caer al mar de Japón.

El Ministerio de Defensa de Japón informó que ningún proyectil ingresó en su zona económica exclusiva. Por su parte, el ejército de Estados Unidos sostuvo que los lanzamientos no representan una amenaza inmediata para Washington ni para sus aliados en la región.

El ejército surcoreano, por el momento, no comentó las afirmaciones técnicas difundidas por la KCNA.

Por qué importa: el contexto geopolítico detrás de las pruebas

Kim Jong Un suspendió toda la diplomacia con Seúl y Washington tras el colapso de las negociaciones nucleares con el entonces presidente Donald Trump en Hanói, 2019. Desde entonces, el ritmo de ensayos militares no hizo más que acelerarse.

Lejos de negociar, Corea del Norte desarrolló nuevos misiles de corto, mediano y largo alcance con capacidad nuclear, incluyendo modelos diseñados para alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

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Simultáneamente a las pruebas, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, llegó a Pyongyang el jueves para un viaje de dos días, según los medios estatales norcoreanos. Es la última ronda de una diplomacia creciente entre ambos países.

Kim también profundizó lazos con Rusia, en un movimiento que analistas interpretan como un intento de romper el aislamiento y consolidar un bloque de países en confrontación con Washington.

Qué son los misiles Hwasong-11 y por qué preocupan

Los Hwasong-11 son misiles balísticos tácticos de corto alcance que el régimen norcoreano desarrolló tomando como referencia los misiles Iskander rusos. Su característica principal es el vuelo a baja altitud con trayectoria maniobrable, lo que dificulta su intercepción por sistemas de defensa antimisiles como el THAAD desplegado en Corea del Sur.

image Los misiles del terror.

Al equiparlos con ojivas de racimo —que se fragmentan en múltiples submuniciones al explotar— aumentan su potencial destructivo sobre blancos dispersos como aeródromos, depósitos logísticos o concentraciones de tropas.

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