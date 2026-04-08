Israel se esfuerza por romper la tregua... en Líbano y JD Vance dice OK

Una fuente de seguridad libanesa describió la última oleada de bombardeos como la más intensa que ha presenciado el país desde que comenzó el conflicto con Israel.

En Beirut, personas ensangrentadas y heridas abandonaron sus coches en medio del tráfico y se dirigieron al hospital más cercano, según testigos citados por Reuters.

Según informó AP, los rescatistas utilizaron montacargas para retirar los autos calcinados y los escombros que bloqueaban una importante avenida de Beirut.

Decenas de vehículos carbonizados, mezclados con concreto y metal retorcido, llenaban toda una manzana residencial. Más de dos horas después de los ataques, los rescatistas buscaban supervivientes entre los escombros, mientras el humo seguía elevándose.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, hizo un llamamiento a los amigos de su país para que ayuden a poner fin a los ataques israelíes.

En un comunicado, Salam afirmó que, si bien Beirut “acoge con satisfacción el acuerdo entre Irán y Estados Unidos e intensifica sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en el Líbano, Israel continúa intensificando sus ataques”.

“Se hace un llamamiento a todos los amigos del Líbano para que nos ayuden a detener estos ataques por todos los medios disponibles”, añadió.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó los ataques israelíes calificándolos de "bárbaros".

Anteriormente, había acogido con satisfacción el alto el fuego de 2 semanas acordado por Estados Unidos e Irán, expresando su esperanza de que su país se incluyera en la tregua regional.

Senado

Los legisladores estadounidenses intentarán nuevamente la próxima semana aprobar una resolución para detener la guerra contra Irán y obligar al presidente Donald Trump a obtener la aprobación del Congreso para cualquier ataque futuro.

Esto lo informó el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, horas después de que Trump anunciara un alto el fuego de dos semanas.

"El Congreso debe reafirmar su autoridad, especialmente en este momento peligroso", dijo Schumer en una conferencia de prensa en su oficina en Nueva York.

IRÁN FESTEJA ALTO EL FUEGO_AFP En Karachi, Pakistán, musulmanes chiítas portan retratos de los líderes supremos de Irán, Ali Hosseini Khamenei y su hijo Mojtaba Khamenei, mientras celebran el alto el fuego de 2 semanas acordado entre Estados Unidos e Irán en Karachi a finales del 8 de abril de 2026. FOTO: ASIF HASSAN / AFP

Netanyahu

El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que USA no sorprendió a Israel al anunciar su alto el fuego de 2 semanas con Irán, y añadió que la tregua no es "el fin de la guerra", sino "una parada en el camino hacia el logro de todos nuestros objetivos".

Irán "llegó a las conversaciones derrotado y más débil que nunca", declaró Netanyahu, añadiendo que Israel es "más fuerte que nunca".

El 1er. ministro reiteró que "aún quedan objetivos por alcanzar", y agregó que Israel los logrará "ya sea mediante un acuerdo o reanudando la guerra".

Muerte de periodista

El periodista de Al Jazeera, Mohammed Wishah, murió en un ataque con drones israelíes en la Franja de Gaza.

Wishah viajaba en un automóvil que circulaba por la calle al-Rashid, la carretera costera que discurre al oeste de la ciudad de Gaza.

Según fuentes consultadas por Al Jazeera, el ataque aéreo provocó que el coche se incendiara.

Israel ha estado atacando a periodistas en la Franja de Gaza desde el comienzo de su guerra contra los palestinos en Gaza en octubre de 2023: al menos 262 personas vinculadas con medios de comunicación han muerto en ataques israelíes contra Gaza desde entonces.

En un comunicado, la cadena Al Jazeera Media Network afirmó: “Mientras Al Jazeera lamenta la muerte de su corresponsal Mohammed Wishah, quien se unió a la cadena en 2018, afirma que su asesinato no fue un acto aleatorio, sino un crimen deliberado y selectivo destinado a intimidar a los periodistas e impedirles desempeñar sus funciones profesionales”.

JD Vance

El vicepresidente de USA, JD Vance, habló con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force Two para regresar desde Budapest (Hungría) a Washington, después de que la Casa Blanca anunciara que encabezaría la delegación estadounidense en las próximas conversaciones de paz con Irán.

Desde el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt, JD Vance, declaró que los negociadores de Teherán creían que el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán el martes incluía al Líbano, pero que, de hecho, Estados Unidos no había dado su consentimiento para ello.

"Creo que esto se debe a un malentendido legítimo. Creo que los iraníes pensaban que el alto el fuego incluía al Líbano, y simplemente no era así", dijo Vance a los periodistas en Budapest.

JD VANCE_AFP El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla con los medios antes de abordar el Air Force Two para regresar a Washington D.C., luego de que la Casa Blanca anunciara que encabezaría la delegación estadounidense en las próximas conversaciones de paz con Irán, en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría, el 8 de abril de 2026. FOTO: JONATHAN ERNST / AFP

La postura de Estados Unidos era que el alto el fuego se centraría en Irán y sus aliados, incluidos Israel y los estados árabes del Golfo, añadió.

Esta declaración contradice las declaraciones del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, un intermediario clave en las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, quien había afirmado que la tregua incluiría al Líbano.

Vance afirmó que Israel había accedido a mostrar moderación en el Líbano, sin dar detalles.

"Según tengo entendido, los israelíes se han ofrecido, francamente, a controlar un poco su postura en el Líbano, porque quieren asegurarse de que nuestra negociación sea un éxito", dijo Vance.

Irán amenazó con una "respuesta aplastante" a lo que calificó de repetidas violaciones del alto el fuego de dos semanas acordado el martes por la noche.

«Los regímenes de Estados Unidos e Israel han violado repetidamente el alto el fuego», afirmó el diario estatal Tehran Times en una publicación en X. «Deberían esperar la aplastante respuesta de Irán».

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