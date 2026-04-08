Dudas en la Casa Rosada: La escalada con Irán complica el viaje de Milei a Israel

Esa fragilidad es la que lleva al oficialismo a evitar definiciones apresuradas. “Prefieren esperar”, explican en el entorno presidencial.

Embajada en Jerusalén: promesa en pausa

El impacto del conflicto también alcanza otra decisión relevante: el traslado de la embajada argentina en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén.

Aunque Milei había anunciado el 11 de junio de 2025, ante la Knéset, que la mudanza se concretaría en 2026, hoy el Gobierno reconoce que no está en agenda inmediata.

“Tenemos complicaciones políticas, diplomáticas y jurídicas para mover la embajada”, admiten desde Nación.

Seguridad reforzada y respaldo internacional

Mientras tanto, la Argentina mantiene su posicionamiento internacional sin cambios. El Ejecutivo continúa respaldando la ofensiva de Washington y Tel Aviv, y sostiene el nivel de alerta elevado en el país.

El 28 de febrero de 2026, la Oficina del Presidente informó que Milei decidió llevar el nivel de seguridad a “alto” en todo el territorio nacional. La medida incluyó refuerzos en infraestructura crítica, objetivos sensibles y la comunidad judía.

Ese alineamiento también se tradujo en decisiones diplomáticas concretas. El 2 de abril, la Cancillería declaró persona non grata al encargado de negocios iraní Mohsen Soltani Tehrani, a quien se le ordenó abandonar el país.

En paralelo, en la Casa Rosada admiten que existió una estrategia para avanzar hacia una ruptura de relaciones con Irán, que tuvo como paso previo la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.

Milei y su apoyo político y sin intervención militar

Pese al endurecimiento del vínculo diplomático, el Gobierno descarta una participación directa en el conflicto. En despachos oficiales aseguran que no hubo pedidos de colaboración militar y remarcan las limitaciones operativas del país.

“Ya saben que no tenemos nada para aportar. El apoyo es político y hasta donde podamos”, reconocen.

En esa línea, el ministro de Defensa viajó a fines de marzo a Washington para reunirse en el Pentágono con el subsecretario adjunto interino para el Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire. El objetivo fue profundizar la cooperación militar, en el marco de un acuerdo de seguridad regional impulsado por la Casa Blanca.

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