El Gobierno nacional mantiene en revisión uno de los movimientos más sensibles de la agenda internacional de Javier Milei: su viaje a Israel, previsto para el 20 de abril. En la Casa Rosada evitan confirmaciones y reconocen que la decisión dependerá, casi exclusivamente, de cómo evolucione el escenario bélico en Medio Oriente.
TENSIÓN GLOBAL
Dudas en la Casa Rosada: La escalada con Irán complica el viaje de Milei a Israel
La Casa Rosada analiza seriamente si pone en riego a Milei en un viaje que tiene programado a Israel para el 20 de abril.
En Balcarce 50 son claros: el viaje “no está confirmado”. La escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán modificó el panorama que el Ejecutivo analizaba desde marzo, y hoy no hay garantías suficientes para avanzar con la visita presidencial.
A pesar de eso, cerca del mandatario aseguran que la intención política sigue intacta. Milei busca sostener su alineamiento internacional y evitar señales de retroceso en un vínculo que considera estratégico. Sin embargo, admiten que la decisión final estará atada al análisis de riesgo y a las condiciones de seguridad que puedan garantizar las autoridades israelíes.
Casa Rosada pone la agenda presidencial en pausa
El contexto internacional suma incertidumbre. Esta semana, Irán y Estados Unidos acordaron extender la tregua por dos semanas y lograron normalizar el tránsito en el estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio global de energía.
Sin embargo, en el Gobierno advierten que la situación sigue siendo inestable. Aún no hay un acuerdo definitivo y, aunque se desactivó el ultimátum que había planteado Donald Trump, el conflicto está lejos de resolverse.
Esa fragilidad es la que lleva al oficialismo a evitar definiciones apresuradas. “Prefieren esperar”, explican en el entorno presidencial.
Embajada en Jerusalén: promesa en pausa
El impacto del conflicto también alcanza otra decisión relevante: el traslado de la embajada argentina en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén.
Aunque Milei había anunciado el 11 de junio de 2025, ante la Knéset, que la mudanza se concretaría en 2026, hoy el Gobierno reconoce que no está en agenda inmediata.
“Tenemos complicaciones políticas, diplomáticas y jurídicas para mover la embajada”, admiten desde Nación.
Seguridad reforzada y respaldo internacional
Mientras tanto, la Argentina mantiene su posicionamiento internacional sin cambios. El Ejecutivo continúa respaldando la ofensiva de Washington y Tel Aviv, y sostiene el nivel de alerta elevado en el país.
El 28 de febrero de 2026, la Oficina del Presidente informó que Milei decidió llevar el nivel de seguridad a “alto” en todo el territorio nacional. La medida incluyó refuerzos en infraestructura crítica, objetivos sensibles y la comunidad judía.
Ese alineamiento también se tradujo en decisiones diplomáticas concretas. El 2 de abril, la Cancillería declaró persona non grata al encargado de negocios iraní Mohsen Soltani Tehrani, a quien se le ordenó abandonar el país.
En paralelo, en la Casa Rosada admiten que existió una estrategia para avanzar hacia una ruptura de relaciones con Irán, que tuvo como paso previo la declaración de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista.
Milei y su apoyo político y sin intervención militar
Pese al endurecimiento del vínculo diplomático, el Gobierno descarta una participación directa en el conflicto. En despachos oficiales aseguran que no hubo pedidos de colaboración militar y remarcan las limitaciones operativas del país.
“Ya saben que no tenemos nada para aportar. El apoyo es político y hasta donde podamos”, reconocen.
En esa línea, el ministro de Defensa viajó a fines de marzo a Washington para reunirse en el Pentágono con el subsecretario adjunto interino para el Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire. El objetivo fue profundizar la cooperación militar, en el marco de un acuerdo de seguridad regional impulsado por la Casa Blanca.
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