Jubilación policial en debate: Cuál es la edad de retiro en el mundo

En el caso de la provincia de Buenos Aires, el estándar está a la par de Córdoba, con un requisito mínimo de 25 años para el retiro voluntario. En Santa Fe, el piso se repite aunque con algunas diferencias según el rango del personal.

Por otra parte, existen casos como el de Chubut, donde el personal policial debe tener un mínimo de 48 años para acogerse al retiro voluntario. Nuevamente, los años de servicio requeridos son 25.

A nivel de la Policía Federal, la edad promedio del retiro se eleva. Con una caja de retiros propia, los federales quedan habilitados al retiro voluntario al cumplir los 25 años de servicio, pero en la práctica la actividad suele extenderse más allá de los 50 años.

policia bonaerense.webp En Argentina, el promedio de retiro está por debajo de los 50 años.

Cuándo se jubilan los policías en el mundo

Los casos de Argentina siguen los lineamientos internacionales generales sobre el trabajo policial. La actividad es considerada como de alto riesgo según muchas legislaciones, lo que otorga una edad de retiro más temprana que otras actividades.

En Estados Unidos, por ejemplo, la condición típica de retiro incluye el cumplimiento de 25 años de servicio. Si bien estos requisitos varían según la jurisdicción, en algunos casos la exigencia mínima se ubica en los 50 años de edad, mientras que en las agencias federales la edad de jubilación se estira más allá.

Mientras tanto, en Europa las edades jubilatorias promedio están por encima de los 50 años. Casos como el de España, Dinamarca o Italia, el promedio jubilatorio se eleva incluso por encima de los 60 años, aunque en esa región del mundo los índices delictivos y de violencia urbana son mucho menores.

En China, la edad jubilatoria policial ronda los 60 años. La edad disminuye según la actividad asignada.

A nivel regional, ejemplos como el de Chile y México dan cuenta de una similitud local con Argentina. Con un promedio de 15 o 20 años de requisito de servicio, los policías encuentran el retiro antes de los 50 años de edad.

En Córdoba, el salario promedio del personal policial se ubica entre los 1.600.000 y los 3.000.000 de pesos según rangos y adicionales. En Dinamarca, el salario policial promedio es de 8.400 dólares mensuales, lo que se traduce a más de 11.000.000 de pesos al tipo de cambio actual.

Policía de Santa Fe Los ejemplos de Argentina y el mundo.

Qué pasa en Córdoba

De regreso al proyecto de De Loredo, el Gobierno provincial rechazó la posibilidad de elevar la edad jubilatoria del personal policial. Si bien es creciente la necesidad de aumentar los números de agentes en la fuerza, el propio ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros descartó de plano la propuesta, que podría generar una ruptura irreversible de la relación con la Policía.

Hace pocos años, Córdoba reformó el periodo de formación policial. La instrucción se elevó de pocos meses a tres años debido a varios hechos de brutalidad policial que dejaron expuesta la falta de educación técnica que existía previamente.

Esta decisión generó un “vacío” en el recambio de la fuerza, lo que derivó en una merma de la cantidad de agentes disponibles para el combate del delito.

Además de ello, también existe un problema con el impacto que los aportes policiales hacen a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Se trata de una de las actividades de mayor nivel de contribución sobre el erario previsional cordobés, que se encuentra en crisis por la falta de financiación nacional sobre el déficit.

Mientras tanto, el equipo técnico de De Loredo difundió una encuesta de opinión referida al proyecto. Según los resultados recabados por la consultora Opiniones y Tendencias, el 86,9% de los consultados estuvo de acuerdo con elevar la edad jubilatoria de los policías cordobeses.

Además, el estudio constató un alto nivel de desaprobación sobre la gestión de seguridad, con más del 72% de los encuestados calificando como negativa la situación actual.

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