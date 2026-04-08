Pesca y otro contraste: El INDEC dio datos positivos de un sector que "agoniza"

Pero pese a los números, las pymes pesqueras dicen que "agonizan"

"El INDEC solo refleja capturas, que en el primer bimestre aumentaron por la temporada extraordinaria de calamar (70% en manos asiáticas) y de langostino en Rawson", precisó Vito Contessi, titular del Astillero Naval Federico Contessi y cía. En ese sentido, el especialista remarcó que "no todo el sector es igual" y que las "pymes pesqueras agonizan".

Indec-2026 La crisis de credibilidad del INDEC, otro episodio de la saga 'Tiros en el pie' de la gestión Milei. NA

Uno de los principales problemas que atraviesa la pesca es el fuerte incremento en el costo del combustible, que en lo que va del año aumentó un 40%.

Contessi recordó en diálogo con el matutino porteño 'Ambito Financiero' que el rubro ya venía con una ecuación en la cual cada vez que salía un barco fresquero perdía plata, pero "la flota seguía saliendo porque en algunos casos si paraban en quebranto era aún mayor, o porque iban por la banquina (negreando sueldos, trayendo alguna especie prohibida o haciendo alguna otra tramolla que te permita bajar costos). "

"Con estos aumentos del combustible para cierta flota la ecuación ya es inviable porque el quebranto te sube a casi el 30%", alertó.

En este contexto, detalló que los barcos que pararon son los de la flota costera de Mar del Plata que liquidan salarios con el sistema "a la parte". "Esto es: toman los ingresos, le restan los gastos y el remanente se lo reparten entre la tripulación y el dueño del barco más las cargas sociales. Hoy esa parte a repartir es tan tan baja que tampoco consiguen tripulación y en algunos casos deben darles garantizados, que no pueden parar", profundizó.

image No hay información desde YPF sobre la chance de que el congelamiento de precios por 45 días pueda incluir a la industria pesquera.

Frente a ello, los industriales pesqueros reclaman algún tipo de compensación por parte del Estado, como baja de impuestos o retenciones Frente a ello, los industriales pesqueros reclaman algún tipo de compensación por parte del Estado, como baja de impuestos o retenciones

Y se que si bien la pesca tiene poca incidencia en el Producto Bruto Interno (PBI), apenas 0,3% sobre el total, sí es más relevante en materia de exportaciones, ya que es el noveno complejo exportador del país.

Por la suba del combustible, la situación se volvió "insostenible"

Sebastián Agrliano, Gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera, dijo al sitio 'Revista Puerto' que el litro del combustible trepó a más de $2.400, por lo cual la situación se vuelve "insostenible".

En ese marco, anticipó que no alistarán los barcos para iniciar próximas mareas y pidió un precio diferenciado del gasoil, intervención sobre el esquema de provisión en muelle y financiamiento de capital de trabajo.

Vale remarcar que esta crisis pone en riesgo a 49 embarcaciones y entre 2.000 y 3.000 personas entre personal embarcado y trabajadores en tierra.

La pesca, ¿fuera del congelamiento del gasoil?

El dilema del combustible es porque si bien las petroleras elevaron el porcentaje de biodiesel para mantener el precio del combustible en surtidor, el gasoil naval no puede ser rebajado por normas de seguridad internacionales.

Y según reconocieron en la distribuidora Zona Común, tampoco recibieron ninguna información desde YPF sobre la chance de que el congelamiento de precios por 45 días, anunciado el jueves pasado, pueda incluir a la industria pesquera Y según reconocieron en la distribuidora Zona Común, tampoco recibieron ninguna información desde YPF sobre la chance de que el congelamiento de precios por 45 días, anunciado el jueves pasado, pueda incluir a la industria pesquera

horacio-marin-tecpetrol-ypf.webp Horacio Marín, presidente de YPF.

La semana pasada la última actualización de precios que pasaron a sus clientes en Mar del Plata, Comodoro y Caleta Paula, mostraba que el litro de gasoil, precio de contado, valía $1.756,78 más impuestos. A 15 días, con echeq o cheques físicos anticipados, costaba $1.802,88 más impuestos. Para apertura de rancho, sin condiciones de pago, en $2.013 más impuestos.

Como la actividad pesquera está beneficiada por la exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos e Impuesto al Dióxido de Carbono, si las pesqueras cumplen con los requisitos exigidos por ARCA no abonan estos impuestos nacionales o se les devuelven cuando terminan de presentar toda la documentación.

Dentro de la estructura de YPF, la industria pesquera y su gasoil naval ocupa una porción muy pequeña del mercado, con volúmenes inferiores al sector agrícola. Incluso, la pesca no dispone —o no muestra— datos sobre la cantidad de combustible que consume la flota nacional por año.

"Muchas veces se abre el rancho con precio de contado y por distintas cuestiones no se cumple con la forma de pago. Nosotros otorgamos facilidades de pago; plazo que no tenemos para cumplir con la petrolera", marcaron desde la distribuidora.

El sector armatorial fresquero había solicitado que se suspendiera el aumento del valor de la Unidad de Pesca —ligado al valor del gasoil— que entró en vigencia este mes. La Subsecretaría no atendió el pedido y aprobó la Disposición con la actualización de la UP, con un precio por litro de 1.833 pesos.

Se espera con cierta expectativa que esta semana el Consejo Federal Pesquero se haga eco de la emergencia que atraviesa el sector fresquero y convoque a una mesa técnica e institucional con representación multisectorial. Mientras, el combustible que usa la flota no tiene los precios congelados ni mucho menos...

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