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Pesca ilegal: Aplicaron una multa inédita a un buque extranjero sin la intercepción física

Un buque extranjero recibió una multa inédita de $1.262 millones por pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina frente a la costa de Chubut.

30 de marzo de 2026 - 12:35
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El buque involucrado, el Bao Feng, de origen chino y bandera de conveniencia de Vanuatu, fue identificada por la Prefectura Naval Argentina mientras navegaba a velocidades inferiores a los 6 nudos y ejecutaba movimientos típicos de pesca de arrastre dentro de aguas bajo jurisdicción nacional (pesca ilegal), dos indicios que le permitieron aplicar la multa millonaria sin necesidad de intervención física.

El buque pesquero extranjero fue detectado realizando estas presuntas tareas de pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, frente a la costa de Chubut.

El hecho que derivó en la sanción millonaria ocurrió el 10 de enero en inmediaciones de Bahía Camarones, y el monto de la multa que impuso el Estado nacional fue de $1.262 millones.

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Con la evidencia mencionada anteriormente, y mediante sistemas de monitoreo electrónico, las autoridades iniciaron un sumario en ausencia que permitió avanzar en la sanción económica, que además del monto principal, sumó costos operativos superiores a los $799.000.

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El caso del Bao Feng sobresale porque la sanci&oacute;n se aplic&oacute; sin que mediara una captura f&iacute;sica de la unidad en el mar, sino por la validez jur&iacute;dica de las pruebas digitales obtenidas mediante sistemas remotos.

El caso del Bao Feng sobresale porque la sanción se aplicó sin que mediara una captura física de la unidad en el mar, sino por la validez jurídica de las pruebas digitales obtenidas mediante sistemas remotos.

El procedimiento representa uno de los primeros antecedentes en los que el país logra penalizar a una flota extranjera basándose exclusivamente en evidencia tecnológica de alta complejidad El procedimiento representa uno de los primeros antecedentes en los que el país logra penalizar a una flota extranjera basándose exclusivamente en evidencia tecnológica de alta complejidad

La capacidad de sancionar a distancia reduce los costos operativos del Estado y amplifica de forma exponencial el radio de control sobre el recurso ictícola nacional.

Pero además, en teoría, envía un 'mensaje disuasorio contundente' a las flotas que operan habitualmente en el límite de la milla 200, donde la presión pesquera externa amenaza la sostenibilidad del ecosistema marino...

Hay más buques bajo la mira

Así y todo, en los últimos días, el mismo buque volvió a ser detectado en situación irregular, lo que refuerza las sospechas de reincidencia y la presión constante de flotas extranjeras sobre los recursos del Atlántico Sur.

En paralelo, otros pesqueros también quedaron bajo la lupa:

- El HAI XING 2 fue localizado con velocidades promedio cercanas a los 4,3 nudos y permanencia sostenida en la zona, indicadores típicos de actividad pesquera, y

- el BAO WIN mostró desplazamientos reducidos y maniobras reiteradas, compatibles con prácticas extractivas

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Por último vale recordar que la ZEEA se extiende hasta 200 millas marinas desde las líneas de base definidas en la Ley 23.968, abarcando un espacio marítimo de más de 2,8 millones de kilómetros cuadrados. En esta zona, la Nación ejerce soberanía sobre la exploración, explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, incluidos los del lecho marino.

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