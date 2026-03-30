La industria gastronómica, otra de las grandes golpeadas por la administración de Javier Milei, sufrió este fin de semana el cierre de otro histórico bar porteño, que se despidió con mucho dolor por no haber resistido esta crisis, como lo había hecho, en cambio, con la "pandemia mundial".
CIERRES Y MÁS CIERRES
Triste adiós a un bar porteño: La crisis económica sigue devorándose la historia
"Hoy nos toca decir adiós para siempre": otro histórico bar porteño cerró sus puertas en Palermo. Resistió una "pandemia mundial" pero no a Javier Milei...
"Hoy nos toca decir adiós, y no, no es una movida de marketing. 70 30 Palermo cierra sus puertas para siempre", relataron a través de sus redes sociales. Detallaron además las conversaciones que tuvieron y que fueron el germen del proyecto.
"Un grupo de amigos que fueron de nada a todo. Nuestra historia empezó como un sueño loco y ¿saben que? No podría haber sido posible sin ustedes. Fuimos un hostel, un bar, una cervecería. Fuimos todo lo que quisimos, pero lo más importante, fuimos todo lo que ustedes quisieron", continuaron en su publicación de despedida.
Y remarcaron que "año tras año sobrevivimos y le ganamos a una pandemia mundial. Vivimos los mejores y peores momentos, pero nuestra terraza, estamos seguros que es la mejor terraza de Palermo".
"Hoy con el corazón temblando nos toca soltarle la mano a nuestro tercer sueño. 70 30 Palermo cierra sus puertas", concluyeron desde el bar, que el viernes tuvo su última jornada de trabajo.
Tras el cierre del local de Gurruchaga 1493, la marca 70 30 se quedará con sus otras dos sucursales, Vicente Lopez 2116, en Recoleta, y Arribeños 3498, en el barrio de Nuñez.
Otro cierre... aún más histórico
Hace solo unos días atrás, la Justicia decretó la quiebra de uno de los bares históricos más conocidos de la Ciudad de Buenos Aires: The New Brighton, un ícono de la City porteña que tampoco sobrevivió a la caída del consumo.
Pero antes, según la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, otros bares notables también atravesaron situaciones críticas.
Algunos bajaron la persiana, como La Paz, sobre la avenida Corrientes o la histórica sucursal de La Continental en Almagro. Otros, como Café Petit Colón aún resisten pero en una situación delicada. Y hay casos como La Giralda, que necesitó el ingreso de nuevos accionistas para sostenerse.
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