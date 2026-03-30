Triste adiós a un bar porteño: La crisis económica sigue devorándose la historia

Tras el cierre del local de Gurruchaga 1493, la marca 70 30 se quedará con sus otras dos sucursales, Vicente Lopez 2116, en Recoleta, y Arribeños 3498, en el barrio de Nuñez.

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Otro cierre... aún más histórico

Hace solo unos días atrás, la Justicia decretó la quiebra de uno de los bares históricos más conocidos de la Ciudad de Buenos Aires: The New Brighton, un ícono de la City porteña que tampoco sobrevivió a la caída del consumo.

Pero antes, según la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, otros bares notables también atravesaron situaciones críticas.

Algunos bajaron la persiana, como La Paz, sobre la avenida Corrientes o la histórica sucursal de La Continental en Almagro. Otros, como Café Petit Colón aún resisten pero en una situación delicada. Y hay casos como La Giralda, que necesitó el ingreso de nuevos accionistas para sostenerse.

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