Arrancó este lunes (30/3) la tercera semana del paro nacional universitario en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso y una mejora en los salarios. La protesta incluye una clase pública frente a un departamento que no figura en la declaración del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
TERCERA PROTESTA
Paro universitario que no conmueve a Milei y clase pública frente a la casa de Adorni
Comenzó este lunes (30/3) la 3a semana de paro universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento con clase pública frente a un departamento de Adorni.
Paro universitario sin respuesta
La tercera etapa del paro universitario impulsado por las dos federaciones nacionales mayoritarias representadas en la Conadu Histórica y la Conadu tiene, incluye –además de la aplicación de la Ley de Financiamiento para el funcionamiento de las universidades- el pedido de una recomposición salarial por el “atraso” frente a la inflación.
Según los docentes, el sueldo real “se encuentra en su mínimo histórico”: 35,6% por debajo de noviembre de 2023 e incluso 2,7% “ por debajo de los peores niveles alcanzados en 2004”.
Desde la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA advirtieron la falta de respuesta del gobierno de Milei: “El gobierno echa lastre, en medio de la huelga Sin convocar a paritaria (como desde hace dos años) y desconociendo la Ley de financiamiento universitario que implicaría un aumento de 55,4% de nuestro salario (para equiparar la deuda desde diciembre 2023 a la actualidad), el gobierno de Milei fijó de manera unilateral un incremento salarial […]”.
“Aumento del 6,7%”
“De pagarse este 6,7% –que aún no se cobró del aumento unilateral–, el gobierno nos debería ahora un 49% de aumento, según establece la ley que el gobierno no aplica”, dijeron desde AGD UBA y agregaron en un comunicado: “Por eso, del 30/3 al 1 de abril, la docencia de las universidades nacionales va al paro en todo el país”.
En tanto, la Universidad Nacional de Luján (UNLu) anunció un paro docente y no-docente desde el 30 de marzo al 4 de abril, en defensa de la universidad pública y por salarios dignos.
Por su parte, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Asociación de Docentes (ADULP), votó medidas de fuerza que se extenderán durante toda la semana.
Paralelamente al paro, habrá concentraciones en inmediaciones de distintas sedes universitarias, aunque aún no se confirmaron horarios ni lugares específicos.
Clase para Adorni
Este martes (31/3), profesores de Facultad de Filosofìa y Letras de la UBA harán una clase pública a la vuelta de la sede universitaria de Puán, en la calle Miró al 500 donde se encuentra una propiedad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no figura en sus declaraciones juradas ya que él dice que se adquirió hace poco tiempo.
La protesta comenzará a las 9.30 con una concentración en la Facultad de Filosofía y Letras, desde donde docentes y alumnos marcharán hacia el departamento de Adorni y su esposa para iniciar a las 10 la clase pública.
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