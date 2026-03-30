Paro universitario que no conmueve a Milei y clase pública frente a la casa de Adorni

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En tanto, la Universidad Nacional de Luján (UNLu) anunció un paro docente y no-docente desde el 30 de marzo al 4 de abril, en defensa de la universidad pública y por salarios dignos.

Por su parte, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), a través de la Asociación de Docentes (ADULP), votó medidas de fuerza que se extenderán durante toda la semana.

Paralelamente al paro, habrá concentraciones en inmediaciones de distintas sedes universitarias, aunque aún no se confirmaron horarios ni lugares específicos.

Clase para Adorni

Este martes (31/3), profesores de Facultad de Filosofìa y Letras de la UBA harán una clase pública a la vuelta de la sede universitaria de Puán, en la calle Miró al 500 donde se encuentra una propiedad del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no figura en sus declaraciones juradas ya que él dice que se adquirió hace poco tiempo.

Manuel Adorni

La protesta comenzará a las 9.30 con una concentración en la Facultad de Filosofía y Letras, desde donde docentes y alumnos marcharán hacia el departamento de Adorni y su esposa para iniciar a las 10 la clase pública.

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