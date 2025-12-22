Pesca ilegal: Estalló diciembre con el arribo de unos 400 buques extranjeros en el límite de la ZEE

Desde la Armada señalaron tardíamente por estos días que, tras la detección aérea inicial, el ARA Almirante Storni se aproximó al buque, lo que derivó en su posterior alejamiento de la ZEEA rumbo Este. No se realizaron abordajes ni detenciones, en línea con el carácter disuasivo del operativo.

Sin embargo, tras un análisis detallado del posicionamiento satelital provisto por el Sistema de Identificación Automática (AIS), la autoridad pesquera nacional resolvió desestimar el caso.

image El 4 de diciembre, el patrullero oceánico ARA Almirante Storni, en coordinación con una aeronave P-3 Orion de la Aviación Naval, detectó un buque extranjero pescando dentro de la ZEE, pero pronto el caso fue desestimado...

El informe oficial

Según informó el sitio 'Pescaré', de acuerdo con la evaluación técnica realizada, durante la incursión del buque no se registraron patrones de velocidad ni trayectorias compatibles con actividades de pesca por arrastre, algo que en el derrotero real del buque difiere, y por otro lado, ante un evento de esta naturaleza, una comunicación radial vía VHF con la central costera de Comodoro Rivadavia (L3A), hubiese sido un marco ideal de buena fe que no existió.

El informe oficial sostuvo que los movimientos del BP Fakir dentro de la ZEEA eran compatibles con maniobras de alistamiento de artes de pesca y reposicionamiento, pero no con operaciones de captura; "una conclusión cómoda —y difícil de sostener— cuando se pretende leer el mar desde un escritorio en la Ciudad de Buenos Aire s", sostuvo el mencionado sitio, que advierte que "por mucho menos que esto, cientos de buques de la flota fresquera nacional, especialmente marplatense, fueron sancionados, multados y castigados con cifras millonarias después de 3 años de mantenerlas 'cajoneadas', lo que termina reportando hoy, un fin netamente recaudatorio, incluso sin que se les admitiera, al momento de ejercer su descargo, argumentos de esta y de otras naturalezas, inherentes a la operatoria real de la pesca a bordo en este segmento de la flota; todo ello, aun frente a escenarios idénticos".

Así recalca que "para unos se aplica el rigor y para otros la indulgencia" y que esa desigualdad de trato parece "depender de la bandera o de la interpretación de un funcionario de turno alejado del conocimiento en la materia".

A la luz de estos elementos, se desestimó la eventual comisión de una infracción a la normativa pesquera vigente.

Denuncias de prospección no autorizada

También las organizaciones ambientales señalaron que embarcaciones chinas realizan mapeos y estudios de prospección sin aval oficial en la plataforma continental argentina.

El pesquero Lu Qing Yuan Yu 205 fue denunciado por efectuar maniobras lentas y rectilíneas frente a la provincia de Buenos Aires, compatibles con estudios biológicos y geológicos. El Círculo de Políticas Ambientales, a través de Milko Schvartzman, compartió detalles de la trayectoria del buque, que ya había sido acusado de realizar tareas similares en enero de 2023.

Estos movimientos de mapeo pueden tener diferentes intenciones: estudiar las características químicas del mar, identificar especies objetivo de la pesca, explorar recursos genéticos marinos o analizar la composición del fondo de la plataforma continental.

image

Abusos y matanzas

Una investigación de la Environmental Justice Foundation (EJF) expuso que la flota china no solo depreda recursos marinos, sino que también incurre en abusos laborales y violaciones de derechos humanos.

El informe reveló que entre 2019 y 2024 las horas de pesca de las embarcaciones chinas en la región aumentaron un 85%, incluso cuando los desembarques mostraban signos alarmantes de disminución.

La explotación de esta pesquería ilegal está prácticamente descontrolada. En 2023 representó el 12,2% de la captura mundial de calamar, con una presión pesquera en alta mar no regulada cuatro veces mayor que en las aguas argentinas reguladas.

Entrevistas con tripulantes indonesios y filipinos revelaron violencia, intimidación, jornadas laborales excesivas y deducciones salariales. Casi dos tercios de los calamareros chinos están vinculados a muertes o agresiones físicas a bordo.

Además, se denunciaron ataques ilegales contra fauna vulnerable, como el aleteo de tiburones y la matanza deliberada de lobos marinos sudamericanos.

La presencia masiva de la flota pesquera extranjera en el Atlántico Sur, encabezada por China, expone la fragilidad de los mecanismos de control y la urgencia de reforzar la defensa de los recursos marinos argentinos.

La combinación de pesca ilegal, prospección no autorizada y abusos laborales configura, sin dudas, un escenario crítico que amenaza no solo la biodiversidad sino también la soberanía nacional.

