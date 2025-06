La pesca también está en "emergencia" y piden que se declare por ley y para todo el país

pesca.jpg La embarcación fue detectada 12 millas dentro de la ZEE. Imagen ilustrativa

El conflicto

Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Puerto Madryn, César Zapata, dijo esta mañana que en Buenos Aires hubo dos reuniones días atrás y se pasó a un cuarto intermedio. "Las cámaras siguen aduciendo que no les sirve lo que les da el gobierno. Realmente lo único que les sirve es tocarnos el convenio o bajarnos un 30% el salario del trabajador", afirmó.

Con respecto a lo que ofreció el gobierno, manifestó que fue un alivio fiscal importante, sin embargo, "no les interesa a los empresarios. Ellos aducen que agarran el alivio fiscal que les dan, pero sí o sí quieren el 30% del trabajador".

Y planteó que toman esta postura del sector empresario "como una extorsión" porque "no quieren salir si no les damos el 30% del salario", y recordó que "desde octubre que terminó la campaña de 2024 a la fecha, los trabajadores no han cobrado ni un peso".

image.png Mientras que en Mar del Plata la flota pesquera permanece amarrada y hasta la Iglesia católica se expresó por la situación de los trabajadores en el sur del país, el producto estrella del mar argentino, la captura de merluza negra, está judicializada en los tribunales federales de Comodoro Py por una demanda que lleva adelante una empresa contra el Consejo Federal Pesquero por supuestas arbitrariedades en el otorgamiento de los cupos.

"Y duelen esas cosas y realmente el gobierno nacional ni las empresas toman dimensión de los daños que están causándole a Puerto Madryn".

Sobre las gestiones realizadas desde provincia ante Nación, Zapata planteó: "Creo que ellos también sí podrían empujar un poco más a nivel provincia porque en Chubut, el segundo recurso que tiene es la pesca, sacando el petróleo, y no están tomando dimensión y nadie está mirando lo que está pasando en Puerto Madryn, de la desolación que hay".

"Acá en Madryn somos 800 marineros. Imagínate, son más de 15.000 familias que vienen atrás nuestro por la actividad".

Finalmente, indicó que no hay una fecha para una próxima reunión con los protagonistas. "Acá el mal mayor que hay es que no quieren sacar los barcos a pescar".

