A Máximo Kirchner no le "gusta" la candidatura pero recuerda la decisión de CFK en 2023

Luego, Máximo hizo un curioso paralelismo con la central obrera y sus tiempos: “No quiero opinar desde afuera, pero sí creo que hay algo que los excede. El otro día pensaba, reformulando un viejo chiste: ‘qué es un esqueleto en un ropero’ y lo reformulé: es un tiempista que jugó a las escondidas y ganó ”.

En tanto, el hijo de la expresidenta planteó que “ la sociedad reaccionó en conjunto, porque no todos los que fueron a Plaza de Mayo quizás votaban a Cristina, había partidos de izquierda, movimientos sociales, que tuvieron una actitud solidaria”.

Máximo Kirchner y la candidatura

Consultado sobre las candidaturas en el peronismo bonaerense, tanto a nivel provincial (Cristina iba a ser candidata por la 3ra sección electoral) como nacional, Máximo deslindó toda decisión en la unidad de peronismo: "Será una decisión de conjunto" manifestó sobre quién encabece las listas, pero adelantó: " Buscaremos el mejor candidato".

Consultado sobre la posibilidad de ser él quien sea el primer candidato a legislador en las próximas elecciones, Máximo se mostró reacio: “Me lo han preguntado mucho y no hay nada más incómodo para mí. No me gusta. Aparte, es una decisión del conjunto”.

Pero, tras esa aclaración, recordó que en 2023 aceptó ser candidato por la decisión de Cristina: “Yo no quería ser candidato en el 23 y lo fui. Ella me dio una explicación, yo compartía una parte de la explicación y cuando uno tiene conducción, las conducciones no solo son aceptadas cuando acuerdan con los intereses personales, sino también cuando no. Por lo tanto, habrá que ver. No me cae para nada bien la situación porque se produce a través de una tremenda injusticia y una actitud proscriptiva sobre su figura”.

Por último, y en relación a las candidatura, aclaró que “ la instrucción que tenemos de Cristina es hacer todo lo posible para que la síntesis y la unidad se mantengan sin que eso socave los objetivos que la misma genera. Porque si te juntas para cambiar algo, el objetivo nunca debe olvidarse”.

