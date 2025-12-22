Fred Machado permanece detenido en la CoreCivic Cimarron Correctional Facility, prisión en el estado de Oklahoma (USA), en un huso horario 3 horas menos que en la Argentina, e invierno con temperatura de entre 2°C a 13°C.
INTERROGANTES EN ARGENTINA
06/02/2026 fecha tope para Fred Machado: Testigo protegido o irá a juicio
Fred Machado permanece detenido en la CoreCivic Cimarron Correctional Facility, prisión en el estado de Oklahoma (USA). Plazo para decidir: 06/02/2026.
El Centro Correccional Cimarron es una prisión de seguridad media, propiedad CoreCivic, ex Corrections Corporation of America, que también la gestiona.
CoreCivic, Inc. es 2da mayor empresa privada de correccionales de USA y la N°1 de detención y de reingreso residencial en régimen de asociación, que recauda en 2025, US$ 300 millones en nuevos contratos con el ICE (programa para encarcelar a inmigrantes).
Los accionistas de control son el fondo BlackRock, Vanguard Group Inc, River Road Asset Management y Cooper Creek Partners Management.
La prisión se construyó en 1997 y tiene una capacidad contratada para 1.650 reclusos.
No es fácil: El 25/02/2025, una pelea entre 5 miembros de la Hermandad Aria Universal terminó en puñalada a otro recluso, internado con un pulmón perforado.
La Hermandad Aria o Aryan Brotherhood o la One-Two es una mafia de prisiones que funciona como un sindicato de crimen organizado con unos 20.000 miembros dentro y fuera de prisión. Según el FBI, es responsable de hasta el 25% de los asesinatos en prisiones.
Tiempo de descuento
Luciano Barroso realizó para RealPolitik una interesante crónica sobre la situación de Federico Machado.
En concreto:
- CoreCivic Cimarron Correctional Facility se encuentra a 4 horas de Dallas, donde se encuentra el juez federal del Distrito Este de Texas, Amos Mazzant, quien lleva el expediente por presunto narcotráfico, lavado de activos y estafa.
- Machado solo puede contactarse con su defensa a través de correo electrónico bajo vigilancia y, en caso de recibir visitas familiares, es por tiempo limitado, vidrio blindado de por medio.
- Machado tiene plazo hasta el 06/02/2026 para decidir si se declara culpable y alcanza un acuerdo con la fiscalía o si reafirma su inocencia y enfrenta un juicio oral y público a partir del 02/03.
En USA asisten a Machado,
- Christopher Clore, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP; y
- Jamie Hoxie Solano.
En la Argentina, el excandidato a vicegobernador de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Oneto, también abogado de Javier Milei.
El objetivo de la fiscalía es que el caso pueda "resolverse" sin llegar a un debate oral: que Machado se convierta en colaborador de la Justicia estadounidense.
En abril de 2026, Machado cumpliría 5 años privado de su libertad, cuando el juez federal de Neuquen, Gustavo Villanueva, ordenó su detención por 4 meses en las oficinas de la Policia de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
La defensa considera una sentencia máxima de 7 años de condena: considerando el período detenido, en 30 meses debería estar en libertad.
Hay un antecedente: 1 de las 2 personas ya condenadas en la causa logró reducir su pena tras admitir cargos y retirar otros, obteniendo una salida anticipada bajo arresto domiciliario luego de 6 años.
Machado debe elegir entre arriesgarse a esta opción o prevenir sorpresas y negociar con la Fiscalía.
Hasta ahora Machado ha insistido en que no colaborará y cumplirá la prisión restante. Faltan 46 días para el 06/02/2026, momento de decisión.
