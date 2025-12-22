06/02/2026 fecha tope para Fred Machado: Testigo protegido o irá a juicio

No es fácil: El 25/02/2025, una pelea entre 5 miembros de la Hermandad Aria Universal terminó en puñalada a otro recluso, internado con un pulmón perforado.

La Hermandad Aria o Aryan Brotherhood o la One-Two es una mafia de prisiones que funciona como un sindicato de crimen organizado con unos 20.000 miembros dentro y fuera de prisión. Según el FBI, es responsable de hasta el 25% de los asesinatos en prisiones.

Tiempo de descuento

Luciano Barroso realizó para RealPolitik una interesante crónica sobre la situación de Federico Machado.

En concreto:

CoreCivic Cimarron Correctional Facility se encuentra a 4 horas de Dallas, donde se encuentra el juez federal del Distrito Este de Texas, Amos Mazzant, quien lleva el expediente por presunto narcotráfico, lavado de activos y estafa.

Machado solo puede contactarse con su defensa a través de correo electrónico bajo vigilancia y, en caso de recibir visitas familiares, es por tiempo limitado, vidrio blindado de por medio.

Machado tiene plazo hasta el 06/02/2026 para decidir si se declara culpable y alcanza un acuerdo con la fiscalía o si reafirma su inocencia y enfrenta un juicio oral y público a partir del 02/03.

En USA asisten a Machado,

Christopher Clore, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP; y

Jamie Hoxie Solano.

En la Argentina, el excandidato a vicegobernador de La Libertad Avanza (LLA), Francisco Oneto, también abogado de Javier Milei.

El objetivo de la fiscalía es que el caso pueda "resolverse" sin llegar a un debate oral: que Machado se convierta en colaborador de la Justicia estadounidense.

En abril de 2026, Machado cumpliría 5 años privado de su libertad, cuando el juez federal de Neuquen, Gustavo Villanueva, ordenó su detención por 4 meses en las oficinas de la Policia de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La defensa considera una sentencia máxima de 7 años de condena: considerando el período detenido, en 30 meses debería estar en libertad.

Hay un antecedente: 1 de las 2 personas ya condenadas en la causa logró reducir su pena tras admitir cargos y retirar otros, obteniendo una salida anticipada bajo arresto domiciliario luego de 6 años.

Machado debe elegir entre arriesgarse a esta opción o prevenir sorpresas y negociar con la Fiscalía.

Hasta ahora Machado ha insistido en que no colaborará y cumplirá la prisión restante. Faltan 46 días para el 06/02/2026, momento de decisión.

