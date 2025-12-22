Imperio Charlie Kirk (TPUSA) respalda a JD Vance para Presidente 2028

erika kirk Erika Kirk.

El anuncio

En este contexto, reportaron para The Wall Street Journal, Natalie Andrews y Eliza Collins:

"Antes de que Charlie Kirk recibiera un disparo mortal, se estaba preparando para que J.D. Vance se convirtiera en el próximo presidente de los Estados Unidos. Ahora, Erika Kirk está decidida a que eso suceda

En sus palabras de lanzamiento del primer gran evento de Turning Point USA desde su muerte, la viuda de Kirk dijo a los 31.000 asistentes: "Vamos a lograr que el amigo de mi marido, JD Vance, sea elegido para el 28 de la manera más rotunda posible".

El vicepresidente clausuró la megaconferencia celebrada aquí el domingo. Entre bastidores, Turning Point está preparando la infraestructura para impulsar su posible candidatura presidencial de 2028. El grupo conservador planea presentar representantes en los 99 condados de Iowa antes de las primarias presidenciales.

Iowa es un estado importante en las primeras etapas del proceso de nominación presidencial, y Turning Point ya está tratando de conseguir apoyo popular para Vance allí, según Tyler Bowyer, un alto ejecutivo de la organización y amigo cercano del difunto Kirk.

"¿Para qué perder el tiempo? Dejemos que los demócratas se destruyan mutuamente en las primarias, mientras nosotros nos beneficiamos del excepcional lujo de tener un candidato que claramente es el favorito", dijo Bowyer en una entrevista tras bambalinas en la conferencia.

Aunque no ha declarado su intención de postularse a la presidencia, Vance, de 41 años, se ha posicionado para ser el sucesor del presidente Trump. El autor de las exitosas memorias "Hillbilly Elegy" trabajó en Silicon Valley antes de convertirse en senador de Ohio en 2022.

El Presidente ha señalado pública y privadamente que Vance es su probable heredero, citándolo a menudo junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, con quien Vance mantiene una estrecha relación. Rubio ha dicho que no competirá con Vance por la nominación.

Sumando todo el peso del apoyo de los miles de miembros de Turning Point, la operación masiva de los medios y la organización política le daría a Vance otra ventaja.

En sus declaraciones del domingo 21/12, Vance buscó mitigar las divisiones internas dentro del movimiento MAGA. Durante los eventos de este fin de semana, estalló el debate sobre la libertad de expresión y el antisemitismo dentro del Partido Republicano.

Se puso del lado opuesto de Ben Shapiro, un popular podcaster, quien durante sus comentarios del jueves 18/12 pidió a los influyentes del partido que denunciaran, en lugar de elevar, a figuras como Nick Fuentes, un nacionalista blanco y negacionista del Holocausto.

“El presidente Trump no construyó la mayor coalición política sometiendo a sus partidarios a interminables y contraproducentes pruebas de pureza”, dijo Vance. “Todos los estadounidenses están invitados. No nos importa si eres blanco o negro, rico o pobre, joven o viejo, rural o urbano, controvertido o un poco aburrido, o algo intermedio”.

Él, al igual que el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, uno de los oradores que Shapiro criticó, dijo que el movimiento de Kirk se trataba de debate.

“Charlie nos invitó a todos aquí por una razón: creía que cada uno de nosotros, todos, teníamos algo que decir”, dijo Vance. “Y confiaba en que cada uno de ustedes formaría su propio juicio. Y tenemos un trabajo mucho más importante que hacer que cancelarnos mutuamente”. (...)

image Charlie Kirk poco antes que lo asesinaran.

La ventaja

Vance tiene una ventaja de aproximadamente 40 puntos porcentuales sobre el resto de los candidatos según el promedio de encuestas de Real Clear Politics, con casi todos los demás por debajo del 10% de apoyo. Entre los demócratas, el gobernador de California, Gavin Newsom, y la exvicepresidenta Kamala Harris encabezan una lista variada.

Una encuesta de The Argument/Verasight publicada a principios de la semana pasada mostró que la representante demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, tenía una ligera ventaja sobre Vance en una hipotética contienda presidencial en 2028. La congresista progresista declaró a la prensa a las afueras del Capitolio que era pronto, y añadió: "Que conste: ¡Lo aplastaría!".

Allegados a Vance afirman que su objetivo es mantener el control republicano de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones intermedias de 2026, a la vez que se desempeña como presidente de Finanzas del Partido Republicano, un cargo que le permite conectar con los donantes conservadores más ricos del país. Planea continuar con esta postura el próximo año y participar en mítines para promover la reforma fiscal del presidente, que actualmente no cuenta con el apoyo de los votantes.

La oficina de Vance rechazó una solicitud de entrevista, pero personas cercanas a él advierten que no es seguro que Vance se postule a la Presidencia. Además, un mal desempeño de los republicanos en las elecciones intermedias podría abrir el camino a rivales de Vance si este apuesta su futuro político en el resultado. La mayoría en la Cámara de Representantes se considera en disputa y el Senado, aunque con pocas posibilidades, se cree que es bastante competitivo."

