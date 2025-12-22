Morosidad en alza: Las familias no llegan a fin de mes y la inflación sigue en rojo

VER POSTEO EN X

La inflación de diciembre no da buenas señales

En medio de este nuevo máximo histórico, los números para el cierre del año no son alentadores. El 2025 culminará con una inflación "muy alta", superior a la expectativa que tenía el gobierno de Javier Milei.

El economista, Orlando Ferreres, a través de su consultora OJF & Asociados, reveló que la variación de precios de diciembre será de "un número muy alto".

El exviceministro de Economía adelantó que la inflación de diciembre les da 2,2%, mientras que la anual para el 2025 abrocharía en alrededor del 30% y 31%.

"Es mucho más alto de lo que pensaba Javier Milei". "Es mucho más alto de lo que pensaba Javier Milei".

En diálogo con Radio Rivadavia, Ferreres sostuvo que esta apreciación también responde a la inflación pactada en el Presupuesto 2026, donde el Gobierno la fijó en 10% anual. "Nosotros ponemos 15% y todavía somos optimistas con ese valor. Otros economistas piensan un poco más", señaló.

En ese sentido, aseguró que "La inflación es un punto en donde el Gobierno debe acentuar, porque falta el ambiente productivo para inversiones. Todavía no está tomado como política de Estado".

No obstante, destacó que los niveles actuales de inflación se ubica en niveles "parecida a la internacional".

image Preocupación por lo que viene.

Más contenidos en Urgente24

Disuasión: Tras los F-16, Reino Unido pone a volar sus aviones supersónicos en Malvinas

Racing mete un batacazo y le roba un refuerzo a River

La miniserie de 8 capítulos que se convirtió en furor absoluto

Eduardo Domínguez hizo la declaración que todo Boca Juniors estaba esperando

River sacude el mercado: va por Romaña y le 'regala' una figura a San Lorenzo