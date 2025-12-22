urgente24
RÉCORD HISTÓRICO

Morosidad en alza: Las familias no llegan a fin de mes y la inflación sigue en rojo

La economía doméstica atraviesa un período crítico: según datos del BCRA, la morosidad de las familias sigue creciendo. Cierre de año complicado.

22 de diciembre de 2025 - 12:04
La economía doméstica en Argentina atraviesa un período de tensión tras confirmarse que la morosidad de las familias alcanzó en octubre su duodécimo mes consecutivo en alza. Según datos del Banco Central (BCRA), el ratio de irregularidad en los créditos trepó al 7,8%, marcando un récord histórico desde que se inició el registro en 2010.

Este fenómeno se da en un contexto económico en el que los ingresos de muchas familias se encuentran ajustados y la carga de deuda representa un desafío creciente para sostener las obligaciones financieras, lo que deriva en la incapacidad de cancelar cuotas en términos acordados originalmente.

La morosidad en las familias volvió a crecer

El desglose del informe técnico revela que casi uno de cada diez préstamos personales se encuentra en situación de mora, alcanzando un nivel del 9,9%. Por su parte, el financiamiento mediante tarjetas de crédito mostró un deterioro que ubicó su irregularidad en el 7,8%. En contraste, los préstamos hipotecarios se mantuvieron como el segmento más estable con apenas un 1% de morosidad, mientras que el sector empresarial también mostró un alza en su ratio de incumplimiento, pasando del 0,7% al 1,9% en el último año.

En octubre, la tasa nominal anual promedio de los créditos personales fue del 83%. Aunque este número bajó después de las elecciones legislativas en la Argentina a 66,5%.

La subida de la morosidad puede tener consecuencias importantes para el crédito futuro, ya que los bancos y otras entidades financieras podrían endurecer los requisitos de otorgamiento de préstamos o ajustar tasas para compensar la mayor percepción de riesgo asociada a la falta de pago.

La inflación de diciembre no da buenas señales

En medio de este nuevo máximo histórico, los números para el cierre del año no son alentadores. El 2025 culminará con una inflación "muy alta", superior a la expectativa que tenía el gobierno de Javier Milei.

El economista, Orlando Ferreres, a través de su consultora OJF & Asociados, reveló que la variación de precios de diciembre será de "un número muy alto".

El exviceministro de Economía adelantó que la inflación de diciembre les da 2,2%, mientras que la anual para el 2025 abrocharía en alrededor del 30% y 31%.

En diálogo con Radio Rivadavia, Ferreres sostuvo que esta apreciación también responde a la inflación pactada en el Presupuesto 2026, donde el Gobierno la fijó en 10% anual. "Nosotros ponemos 15% y todavía somos optimistas con ese valor. Otros economistas piensan un poco más", señaló.

En ese sentido, aseguró que "La inflación es un punto en donde el Gobierno debe acentuar, porque falta el ambiente productivo para inversiones. Todavía no está tomado como política de Estado".

No obstante, destacó que los niveles actuales de inflación se ubica en niveles "parecida a la internacional".

Preocupación por lo que viene.

