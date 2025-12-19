River sacude el mercado: va por Romaña y le 'regala' una figura a San Lorenzo

Por otra parte, Romaña hace tiempo que viene negociando para marcharse a un club de Medio Oriente donde le pusieron sobre la mesa un contrato muy importante para que acepte, lo que genera una traba para River. Al mismo tiempo Boselli, que fue ofrecido por el Millonario, tiene como prioridad salir al fútbol europeo y no vería de la mejor manera ser cedido nuevamente en la Argentina.

image

Así las cosas, más allá de que River efectivamente entabló charlas con algunos directivos de San Lorenzo para llevar a cabo esta operación y quedarse con Romaña, la realidad es que hoy en día hay demasiadas trabas que impiden que la situación se resuelva con velocidad, lo que haría que con el pasar de los días todo quede en la nada.

