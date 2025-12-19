River sacude el mercado: va por Romaña y le 'regala' una figura a San Lorenzo

El plantel de River se reunirá nuevamente este sábado para lo que será el comienzo de la pretemporada pensando en 2026. En medio de esto la dirigencia del Millonario se sigue moviendo en el mercado de pases y empezó a negociar con San Lorenzo un intercambio de jugadores para lograr el arribo de Jhohan Romaña.
Marcelo Gallardo pidió la llegada de refuerzos en absolutamente todas las líneas y si bien no es una prioridad sumar a un marcador central el nombre de Romaña seduce por el nivel que mostró en el último año y por las facilidades económicas para poder sacarlo de un San Lorenzo que está sumergido en la crisis total, por lo que necesita vender.
Por su parte Romaña ya expresó sus ganas de salir de San Lorenzo en este mercado de pases e incluso ya quedó establecida una cotización cercana a los 4 millones de dólares para salir. La noticia sobre el interés de River explotó cerca del mediodía de hoy y lo que más llamó la atención es que el Millonario ofreció como parte de pago a un jugador.
La propuesta fue poner sobre la mesa un monto menor de dinero y además entregar como parte de pago a Sebastián Boselli a préstamo sin cargo y sin opción de compra. De esta manera lo que plantea River es que le da al Ciclón un beneficio económico y además deportivo ya que le da sin costo a un jugador que más allá de su actualidad es interesante.
Las complicaciones de River para tener a Romaña
En toda esta historia hay que considerar algunos puntos más que importantes. El problema principal para River o cualquier club que negocie con San Lorenzo es que el Ciclón hoy en día no tiene quién firme las transferencias por el descalabro dirigencial del club. De hecho esto también le genera un problema a los propios futbolistas que tienen negociaciones avanzadas para salir.
Por otra parte, Romaña hace tiempo que viene negociando para marcharse a un club de Medio Oriente donde le pusieron sobre la mesa un contrato muy importante para que acepte, lo que genera una traba para River. Al mismo tiempo Boselli, que fue ofrecido por el Millonario, tiene como prioridad salir al fútbol europeo y no vería de la mejor manera ser cedido nuevamente en la Argentina.
Así las cosas, más allá de que River efectivamente entabló charlas con algunos directivos de San Lorenzo para llevar a cabo esta operación y quedarse con Romaña, la realidad es que hoy en día hay demasiadas trabas que impiden que la situación se resuelva con velocidad, lo que haría que con el pasar de los días todo quede en la nada.
