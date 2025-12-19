Ciberdelincuentes atacaron los sistemas de River Plate

En el caso de River Plate, los delincuentes publicaron capturas de pantalla como prueba de la intrusión y detectaron el uso de servicios de Microsoft 365 dentro de la plataforma del club.

Voceros del club River comunicaron a la Agencia Noticias Argentinas que no hay información de socios comprometida.

