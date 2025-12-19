El Club Atlético River Plate fue víctima de un ciberataque perpetrado por el grupo de ransomware Qilin, según informaron especialistas en ciberseguridad tras detectar la publicación del club en el sitio DLS (Data Leak Site) de la organización criminal en la Darkweb.
ALERTA EN NUÑEZ
Ciberdelincuentes atacaron los sistemas de River Plate
El grupo de ransomware (Qilin) incluyó a River Plate en su sitio de filtraciones de la Darkweb. Compromiso de datos de 4.000 usuarios.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ataque fue descubierto el viernes 19 de diciembre de 2025. Los primeros reportes técnicos indican un compromiso significativo de información sensible y accesos a la infraestructura digital de la institución.
Voceros del club comunicaron a la Agencia Noticias Argentinas que no hay información de socios comprometida aunque resta saber de qué tipo de datos serán revelados.
Alcance del ciberataque
De acuerdo con datos filtrados por los atacantes, el impacto del ransomware afectaría a miles de personas vinculadas al club:
- Usuarios afectados: Se detectó el compromiso de datos pertenecientes a 4.042 usuarios.
- Empleados: El reporte indica que un empleado resultó directamente comprometido en la brecha.
- Credenciales de terceros: Se identificaron 13 credenciales de empleados de terceras partes que también fueron vulneradas.
- Superficie de ataque: El grupo criminal analizó una superficie de ataque externa compuesta por 75 puntos de entrada.
Qué es el grupo Qilin
El grupo Qilin es una organización de ransomware que opera bajo la modalidad de servicio y es conocida por filtrar información de sus víctimas para extorsionarlas.
En el caso de River Plate, los delincuentes publicaron capturas de pantalla como prueba de la intrusión y detectaron el uso de servicios de Microsoft 365 dentro de la plataforma del club.
Voceros del club River comunicaron a la Agencia Noticias Argentinas que no hay información de socios comprometida.
Más contenido en Urgente24
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16
¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT
El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección
El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras