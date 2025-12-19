Fiestas y mascotas: cómo cuidar la salud de perros y gatos en estos días

Otro aspecto importante es saber a dónde acudir. Cada vez más tutores optan por contar con un plan de salud para sus mascotas, que ofrece una red de atención amplia y organizada para resolver emergencias, de manera virtual o presencial, incluso en horarios especiales.

Desde Vetify, su directora Sabrina Pfeifer, dijo: "Incluimos el servicio de traslado a un centro veterinario, un punto fundamental cuando el animal está descompensado o la familia no puede movilizarse rápidamente. Contar con ese respaldo, reduce la incertidumbre y garantiza que la mascota reciba asistencia profesional en el menor tiempo posible”.

En un momento del año donde la prevención y la organización son esenciales, disponer de un plan de salud para mascotas brinda tranquilidad y permite que las fiestas se vivan sin sobresaltos.

Anticiparse, conocer los signos de alerta y tener claros los canales de atención, es la mejor manera de proteger a los animales que forman parte de la familia.

Consejo de expertos

Silvina Muñiz sugiere una serie de consejos para priorizar el bienestar de las mascotas:

Cuando se quedan solos y empiezan a escuchar ruidos a los que no están acostumbrados, y que son agudos para el oído del perro y el gato (ejemplo: petardos o cañitas voladoras), los tutores pueden optar por poner algodones en sus oídos;

Otra opción es poner música clásica, que generalmente los calma;

Siempre dejar algunas luces prendidas y bajar persianas, para que no vean los destellos de luces que los asustan.

Si la familia no está en el hogar, dejar a las mascotas en un espacio en el que estén contenidas, y no sueltas por toda la casa. Lo ideal es que puedan quedarse en un espacio al que estén acostumbradas.

No atarlos jamás. Frente al miedo, los animales se paralizan o buscan escaparse, y el estar atados puede derivar en ahorcamiento o fuertes heridas.

Evitar las intoxicaciones por ingesta de alimentos a los que no están acostumbrados (Ej. chocolates, pan dulce, etc.). Esto puede generar grandes problemas gastrointestinales.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La brillante miniserie de 10 episodios que la crítica te pide no postergar

La nueva miniserie de 8 episodios tan buena que la terminás en una noche

La miniserie de 8 episodios más vista de todas que mirás de un saque

La adictiva miniserie de 6 episodios que vas a terminar en una noche