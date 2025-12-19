Murió, Rafael Mancuso, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza

En aquellos días Fuentes gremiales, aseguraban que la designación de Mancuso se formalizaría algo así como una continuidad la gestión pasada.

Luego fue elegido por voto en elecciones y asumió su primer mandato formal como secretario general en noviembre de 2015, mientras lideraba la Agrupación Azul y Blanca para un período de cuatro años,

Dentro de Luz y Fuerza, la trayectoria de Mancuso se remite a la década del sesenta, cuando compartió filas con el legendario Oscar Smith, secretario general asesinado durante la última dictadura militar.

