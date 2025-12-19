urgente24
TRISTEZA GREMIAL

Murió, Rafael Mancuso, secretario general del sindicato de Luz y Fuerza

Los restos de Rafael Mancuso, serán velados el sábado (20/12) en la sede central del sindicato de Luz y Fuerza

19 de diciembre de 2025 - 19:47
El gremio de Luz y Fuerza está de luto

El secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Rafael Mancuso, falleció el viernes (19/12) y fue despedido en las redes sociales por el consejo directivo del gremio

Qué expreso el gremio

Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento del Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Rafael Mancuso

De acuerdo con la información a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, los restos del sindicalista serán velados el sábado (20/12) de 8 a 12 en el hall central de la sede central de la entidad gremial en la calle Defensa 453 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires.

image
Oscar Lescano, uno de los llamados "gordos" de la CGT

Heredero de Oscar Lescano

Mancuso tras la muerte de Oscar Lescano, septiembre de 2013, se perfilaba como el nuevo sucesor, hasta ese momento subsecretario general de la seccional Capital y virtual número dos, que también estuvo a cargo de la administración de la Obra Social de los Trabajadores de Energía Eléctrica (OSTEE).

Recordemos que Lescano falleció el 9 de septiembre tras casi tres décadas al frente del gremio de trabajadores de la energía eléctrica. Integró el denominado grupo de los «Gordos», junto con Comercio y Sanidad.

En aquellos días Fuentes gremiales, aseguraban que la designación de Mancuso se formalizaría algo así como una continuidad la gestión pasada.

Luego fue elegido por voto en elecciones y asumió su primer mandato formal como secretario general en noviembre de 2015, mientras lideraba la Agrupación Azul y Blanca para un período de cuatro años,

Dentro de Luz y Fuerza, la trayectoria de Mancuso se remite a la década del sesenta, cuando compartió filas con el legendario Oscar Smith, secretario general asesinado durante la última dictadura militar.

