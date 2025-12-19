Esteban Trebucq se despidió del canal de streaming Bondi Live de Mandarina Contenidos. El periodista conducía su propio ciclo llamado "Tremenda Mañana", en compañía de Carlos Strione y Sol Simunovic. Este viernes 19/12, fue el mismo Trebucq quien explicó el motivo de su salida.
"NO ME GUSTAN LAS DESPEDIDAS"
¿Por qué se va Esteban Trebucq de Bondi?
Esteban Trebucq se bajó de Bondi. Todos se preguntaban las razones y fue el mismo periodista quien aclaró todo.
Durante el último programa, muchos seguidores se preguntaron qué había detrás del anuncio de Trebucq. Y se supo.
De acuerdo con el periodista, su salida de Bondi Live responde, absolutamente, a una "decisión personal" y no a otra cosa.
"Hoy estamos haciendo el último programa en Bondi. Nos vamos. La verdad es que, me costó tomar la decisión porque, yo he laburado en muchas empresas, y no quiero quedar bien con nadie, no soy genuflexo con nadie, es una de las mejores empresas periodísticas en las que me ha tocado trabajar, lo digo de verdad", dijo.
Más adelante, el periodista reveló: "Es una decisión personal, que no tiene absolutamente nada que ver con la empresa, ni nadie, no voy a decir más nada que eso, porque no corresponde".
Ante la insistencia del público, Trebucq aclaró en varias oportunidad que su salida de Bondi era por cuenta propia.
"A veces hay que tomar decisiones en la vida, hay que cargar con el peso de las decisiones, fue personal esto". Y aseguró que, "no pasó nada raro".
¿Qué dijo Esteban Trebucq?
Además, Trebucq agradeció a la empresa Mandarina y aseguró que era una de las mejores en la que le ha tocado trabajar.
"Lo digo, de verdad, por un montón de cosas, primero por la libertad para laburar, nunca nadie me dijo nada: 'hablá de esto, hablá de lo otro'. Nosotros acá, se prende el micrófono y digo lo que quiero", contó.
También destacó la "buena onda" y "la calidad humana", y la gente con quien trabajó. "De lo mejor que me ha tocado laburar en 30 años de profesión, lo digo de verdad".
"Yo estoy inmensamente agradecido, todos lo estamos, con las autoridades de esta casa", destacó.
Y agregó: "No hay nada para recriminar, no hay nada para reclamar. Sinceramente, me quedaría a vivir acá, es espectacular este lugar, es hermoso, es un lugar increíble, nos han tratado bárbaro, no nos hincharon las pelotas nunca".
De hecho, dijo: "A este lugar, lo que veo, le va a ir mucho mejor que a otros porque hace periodismo (...) el periodismo siempre triunfa".
Mientras tanto, los seguidores del programa lamentaron la noticia y enviaron mensajes de apoyo.
