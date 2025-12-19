¿Por qué se va Esteban Trebucq de Bondi?

Ante la insistencia del público, Trebucq aclaró en varias oportunidad que su salida de Bondi era por cuenta propia.

"A veces hay que tomar decisiones en la vida, hay que cargar con el peso de las decisiones, fue personal esto". Y aseguró que, "no pasó nada raro".

¿Qué dijo Esteban Trebucq?

Además, Trebucq agradeció a la empresa Mandarina y aseguró que era una de las mejores en la que le ha tocado trabajar.

"Lo digo, de verdad, por un montón de cosas, primero por la libertad para laburar, nunca nadie me dijo nada: 'hablá de esto, hablá de lo otro'. Nosotros acá, se prende el micrófono y digo lo que quiero", contó.

También destacó la "buena onda" y "la calidad humana", y la gente con quien trabajó. "De lo mejor que me ha tocado laburar en 30 años de profesión, lo digo de verdad".

"Yo estoy inmensamente agradecido, todos lo estamos, con las autoridades de esta casa", destacó.

Y agregó: "No hay nada para recriminar, no hay nada para reclamar. Sinceramente, me quedaría a vivir acá, es espectacular este lugar, es hermoso, es un lugar increíble, nos han tratado bárbaro, no nos hincharon las pelotas nunca".

De hecho, dijo: "A este lugar, lo que veo, le va a ir mucho mejor que a otros porque hace periodismo (...) el periodismo siempre triunfa".

Mientras tanto, los seguidores del programa lamentaron la noticia y enviaron mensajes de apoyo.

