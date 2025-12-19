En la televisión argentina, algunas cosas se saben pero no se dicen, hasta que alguien con micrófono decide soltarlas sin anestesia. Esta vez fue Ángel de Brito, que en pleno streaming expuso una interna pesada en Telefe, vinculada a dos conductores muy queridos, una fuerte rivalidad y una pelea de poder que venía cocinándose hace tiempo.
"ES LA CUARTA PELOTA"
Ángel de Brito destapó la rivalidad de dos conductores top de Telefe: "Lo detesta"
Ángel de Brito soltó una bomba en streaming y dejó al descubierto la pica que hay entre dos conductores muy queridos de Telefe que nadie blanquea en cámara.
La verdad que circulaba en pasillos y explotó con Ángel De Brito
Todo arrancó a partir del anuncio del regreso de Marley a la conducción junto a Florencia Peña, esta vez en formato streaming, una novedad que generó repercusión inmediata en redes sociales, no solo por el cariño que todavía conserva el conductor sino también por lo que su ausencia prolongada de la pantalla grande venía significando.
En ese contexto, la verdad sobre una vieja rivalidad del conductor de Por el mundo apareció en Bondi Live, el streaming de Ángel de Brito, donde el periodista suele decir en voz alta lo que en los pasillos se comenta en voz baja. Ahí fue cuando De Brito confirmó lo que durante años circuló como versión: la pésima relación entre Santiago del Moro y Marley.
Sin rodeos, lanzó una definición contundente que muestra que el conflicto nunca fue simétrico: "Marley solo tiene rivalidad con Santiago del Moro, porque Santiago lo detesta. No tiene onda. Santiago odia a mucha gente, no puedo dar la lista completa", expresó al aire, dejando claro que va más allá de los egos. Es un desgaste viene de un solo lado y que no hubo intención de recomponer el vínculo.
El dato no sorprendió del todo a quienes siguen de cerca la interna televisiva, pero sí impactó por la naturalidad con la que fue dicho, como si ya no hubiera demasiado que cuidar.
Quién manda y quién quedó corrido en Telefe
La frase que terminó de ordenar el mapa fue otra, igual de filosa: "Santiago se quedó con Telefe. Es la cuarta pelota", sentenció De Brito en el mismo espacio. En lenguaje televisivo, significa poder, influencia real y un lugar central en la estructura del canal. Además de conducir Gran Hermano, el producto más fuerte del canal, Del Moro se convirtió en una figura clave a nivel decisiones, climas internos y proyectos.
Marley, en cambio, representa otra etapa de Telefe: años de viajes, formatos familiares y una relación histórica con el canal que hoy parece haber quedado en pausa. En ese sentido, su desembarco en el streaming es una señal de época y de lugar dentro del sistema.
Ninguno de los protagonistas salió a desmentir ni a confirmar nada. Pero en la televisión argentina, muchas veces el silencio otorga. Y cuando quien habla es Ángel de Brito, con años de fuentes y espalda en el medio, el dato pasa a ser información incómoda.
Telefe sigue mostrando una imagen ordenada, pero puertas adentro la pelea por el poder existe. Y ahora, ya no es tan secreta.
-----------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección
¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT
Denuncian la "mayor filtración de datos personales del país": ANSES, ARCA, telefónicas y más