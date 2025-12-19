Ángel de Brito destapó la rivalidad de dos conductores top de Telefe: "Lo detesta"

Quién manda y quién quedó corrido en Telefe

La frase que terminó de ordenar el mapa fue otra, igual de filosa: "Santiago se quedó con Telefe. Es la cuarta pelota", sentenció De Brito en el mismo espacio. En lenguaje televisivo, significa poder, influencia real y un lugar central en la estructura del canal. Además de conducir Gran Hermano, el producto más fuerte del canal, Del Moro se convirtió en una figura clave a nivel decisiones, climas internos y proyectos.

image Según De Brito, Del Moro ganó poder real en Telefe, donde el favoritismo interno y el silencio de los protagonistas confirman implícitamente lo que pasa.

Marley, en cambio, representa otra etapa de Telefe: años de viajes, formatos familiares y una relación histórica con el canal que hoy parece haber quedado en pausa. En ese sentido, su desembarco en el streaming es una señal de época y de lugar dentro del sistema.

Ninguno de los protagonistas salió a desmentir ni a confirmar nada. Pero en la televisión argentina, muchas veces el silencio otorga. Y cuando quien habla es Ángel de Brito, con años de fuentes y espalda en el medio, el dato pasa a ser información incómoda.

Telefe sigue mostrando una imagen ordenada, pero puertas adentro la pelea por el poder existe. Y ahora, ya no es tan secreta.

