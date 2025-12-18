Telefe ya empezó a jugar el Mundial 2026 mucho antes del sorteo y decidió que no alcanza solo con partidos, relatos y enviados especiales: el canal quiere alguien fuerte que ordene toda la estrategia. En esa apuesta aparece una figura de peso propio, conocida, polémica y que pueda generar conversación, aunque todavía no todos saben hasta dónde llega el plan.
"FENOMENAL" Y "MUY INTELIGENTE"
2026 será de Telefe: El canal pone todas sus fichas en una estrella sorpresa
Telefe se juega todo para el año que viene y el Mundial. Apuesta fuerte a una figura que va a revolucionar la pantalla y generar contenido imposible de ignorar.
El Mundial como excusa: Telefe ordena toda su pantalla para 2026
Darío Turovelzky, CEO de Telefe, dejó claro en una entrevista con Bondi que el Mundial va a marcar un antes y un después para toda la programación del canal, y que la apuesta es integral: no solo los relatos de los partidos, con el regreso de Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, sino también un rol central para Sofi Martínez, encargada de las entrevistas más relevantes, lo cual le va a dar un toque de cercanía y análisis profundo a los eventos.
Además, Turovelzky adelantó que varios programas del canal van a viajar a distintas ciudades de Estados Unidos para mostrar en vivo los preparativos y la previa de la competencia, mientras Marley y Susana Giménez tendrán sus especiales. Todo esto refleja la intención de Telefe de no limitarse a la TV tradicional sino de generar contenido que cruce plataformas y formatos.
El ejecutivo también destacó que la búsqueda de nuevos talentos sigue siendo uno de los pilares del canal, como ocurrió con Lucila Villar, "La Tora", en la última Copa América. "Siempre estamos a la búsqueda de nuevos ‘talentos’, como fue el caso de La Tora en la Copa América pasada", dijo, dejando claro que Telefe quiere que haya figuras consagradas y apuestas frescas que puedan generar visibilidad, sobre todo en un año donde la competencia con las plataformas de streaming va a ser feroz.
La apuesta menos obvia: Por qué Telefe confía en Maxi López
El nombre que más llamó la atención de Turovelzky fue Maxi López, a quien define como un jugador que entiende cómo se maneja este mundo y que ahora se prepara para protagonizar microdramas verticales entre él y Wanda, uno de los contenidos más comentados del canal.
"Me parece un tipo fenomenal, que tiene una cabeza muy inteligente, entendió cómo se juega a este juego y ya anunciamos que vamos a hacer esta ficción vertical, microdramas, entre Maxi y Wanda, que dio mucho que hablar", explicó el CEO.
Además, subrayó que el propio Maxi no quería participar en MasterChef, pero que la productora logró convencerlo: "Maxi estaba al principio reticente a venir a MasterChef, pero lo convencimos, aparte, con su mujer embarazada y ahora se lo ve bárbaro y cuando a la gente se la ve cómoda, que puede jugar, traspasa la pantalla y Maxi traspasa la pantalla".
Según adelantó Turovelzky, Maxi volverá a Buenos Aires en enero tras el nacimiento de su hijo Lando y grabará tres veces por semana MasterChef, mientras que también saldrá dos veces por semana para Olga desde Mar del Plata.
La apuesta por Maxi no es solo por rating, es un movimiento estratégico que busca transformar la vida de las figuras en contenido que cruce formatos, desde la televisión tradicional hasta redes sociales, y que genere conversación de cara al Mundial 2026, mostrando cómo Telefe usa el entretenimiento, la actualidad y la vida real de sus protagonistas para sostener su relevancia en un año clave.
