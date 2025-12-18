2026 será de Telefe: El canal pone todas sus fichas en una estrella sorpresa

"Me parece un tipo fenomenal, que tiene una cabeza muy inteligente, entendió cómo se juega a este juego y ya anunciamos que vamos a hacer esta ficción vertical, microdramas, entre Maxi y Wanda, que dio mucho que hablar", explicó el CEO.

image Maxi López cruza el reality, la ficción y los medios digitales. Telefe confía en su comodidad frente a la cámara y en su potencia para generar contenido permanente.

Además, subrayó que el propio Maxi no quería participar en MasterChef, pero que la productora logró convencerlo: "Maxi estaba al principio reticente a venir a MasterChef, pero lo convencimos, aparte, con su mujer embarazada y ahora se lo ve bárbaro y cuando a la gente se la ve cómoda, que puede jugar, traspasa la pantalla y Maxi traspasa la pantalla".

Según adelantó Turovelzky, Maxi volverá a Buenos Aires en enero tras el nacimiento de su hijo Lando y grabará tres veces por semana MasterChef, mientras que también saldrá dos veces por semana para Olga desde Mar del Plata.

La apuesta por Maxi no es solo por rating, es un movimiento estratégico que busca transformar la vida de las figuras en contenido que cruce formatos, desde la televisión tradicional hasta redes sociales, y que genere conversación de cara al Mundial 2026, mostrando cómo Telefe usa el entretenimiento, la actualidad y la vida real de sus protagonistas para sostener su relevancia en un año clave.

