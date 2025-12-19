Javier Milei estaba muy confiado en conseguir el Presupuesto 2026 y la Reforma Laboral antes de fin de año. Incluso se sabe ahora que repartió $66.500 millones en lo que va de diciembre a gobernadores aliados. Pero eso no le garantizó los votos en el Congreso, donde La Libertad Avanza (LLA) volvió a caer en su gula.
REPARTO DE ATN
Sin Presupuesto ni Reforma Laboral: A Javier Milei no le alcanzó abrir la billetera para los gobernadores
Los gobernadores recibieron $66.500 millones en diciembre. Javier Milei abrió la billetera y aún así se quedó sin Presupuesto ni Reforma Laboral.
Javier Milei no es Papa Noél
Milei repartió en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) unos $ 66.500 millones en lo que va de diciembre según un reporte del IARAF.
Las beneficiadas fueron Tucumán ($ 20.000 millones), Misiones ($ 12.000 millones), Chaco ($ 11.000 millones), Catamarca ($ 10.500 millones), Entre Ríos ($ 7.000 millones) y Salta ($ 6.000 millones), según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
De acuerdo con los datos del organismo esas provincias recibieron el 33% de los $ 198.000 millones repartidos en todo 2025.
Cabe recordar que de las provincias de Misiones y Salta provienen los dos flamantes representantes del peronismo que el jueves a la madrugada juraron en la Cámara de Diputados sus cargos en la AGN en un pacto K-LLA, que el PRO denunció como inconstitucional.
El apuro por el reparto de fondos coincide con las negociaciones por la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026 y los votos en el Congreso.
"Los ATNs se relacionan con eventos que ameritan la asistencia de la Nación a las provincias afectadas y suelen tener un uso discrecional, por ende, no todas los reciben. Este mes tuvo fuerte peso en los ATNs del año. Hasta el 18 de diciembre, 9 jurisdicciones no recibieron fondos: Córdoba, La Rioja, La Pampa, CABA, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, San Luis y Tierra del Fuego", resaltó Nadin Argañaraz, titular del IARAF citado por el diario Clarín.
El Gobierno distribuyó hasta el momento solo el 20% de los $ 980.000 millones de la recaudación de ATN en 2025. En 2024, se repartió el 7,3%, mientras que Sergio Massa distribuyó el 77% en 2023.
Entonces, ¿Qué pasó?
No alcanzó el reparto de los ATN de Milei porque hubo diputados de las provincias que recibieron el dinero que no votaron el polémico Capítulo XI del Presupuesto 2026 que implicaba derogar la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario, que ahora el Gobierno intentará restablecer en el Senado, donde naufragó de momento la Reforma Laboral.
¿Traición? Los legisladores sostienen que Milei insistió con el Capítulo de la discordia sin previo aviso.
Urgente24 advirtió que hubo una presión excesiva del ministro de Economía, Luis Caputo para mantener el equilibrio fiscal. Imposible pretender impedir que la Discapacidad y las Universidades recibieran los recursos fiscales aprobados por el Congreso meses antes. Peor aún: anhelaban que quedaran anuladas esas leyes consecuencia de enormes pulseadas entre el Legislativo y Javier Milei y así ahorrar un 0,5% del PBI.
Es un gran cambio que enfurece a los gobernadores aliados: ¿Cuál es el beneficio de cargar con el sanbenito de socio del Presidente? Además ¿para qué establecer acuerdos que luego, en forma unilateral, Javier Milei los interrumpe?
En la Reforma Laboral pasó algo similar. Los 44 senadores que Patricia Bullrich decía contar para aprobar las leyes de las sesiones extraordinarias no estaban 'blindados' y exigirían cambios al proyecto que el ministro Federico Sturzenegger 'engordó' a última hora.
La gula de Sturzenegger aniquiló la iniciativa cuando incorporó al proyecto iniciativas del proyecto Bases que se habían abandonado en su momento para lograr que se aprobara el texto.
Es evidente que -eterno 'elefante en el bazar'-, Sturzenegger no comprendió los límites de los acuerdos posibles. Tampoco Bullrich.
