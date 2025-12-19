Sin Presupuesto ni Reforma Laboral: A Javier Milei no le alcanzó abrir la billetera para los gobernadores

El apuro por el reparto de fondos coincide con las negociaciones por la Reforma Laboral y el Presupuesto 2026 y los votos en el Congreso.

"Los ATNs se relacionan con eventos que ameritan la asistencia de la Nación a las provincias afectadas y suelen tener un uso discrecional, por ende, no todas los reciben. Este mes tuvo fuerte peso en los ATNs del año. Hasta el 18 de diciembre, 9 jurisdicciones no recibieron fondos: Córdoba, La Rioja, La Pampa, CABA, Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, San Luis y Tierra del Fuego", resaltó Nadin Argañaraz, titular del IARAF citado por el diario Clarín.

El Gobierno distribuyó hasta el momento solo el 20% de los $ 980.000 millones de la recaudación de ATN en 2025. En 2024, se repartió el 7,3%, mientras que Sergio Massa distribuyó el 77% en 2023.

Entonces, ¿Qué pasó?

No alcanzó el reparto de los ATN de Milei porque hubo diputados de las provincias que recibieron el dinero que no votaron el polémico Capítulo XI del Presupuesto 2026 que implicaba derogar la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario, que ahora el Gobierno intentará restablecer en el Senado, donde naufragó de momento la Reforma Laboral.

benegas lynch Alberto Benegas Lynch, 'Bertie', presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en la madrugada del 18/12/2027 donde cayó el Capítulo XI que derogaba la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario. FOTO: NOTICIAS ARGENTINAS

¿Traición? Los legisladores sostienen que Milei insistió con el Capítulo de la discordia sin previo aviso.

Urgente24 advirtió que hubo una presión excesiva del ministro de Economía, Luis Caputo para mantener el equilibrio fiscal. Imposible pretender impedir que la Discapacidad y las Universidades recibieran los recursos fiscales aprobados por el Congreso meses antes. Peor aún: anhelaban que quedaran anuladas esas leyes consecuencia de enormes pulseadas entre el Legislativo y Javier Milei y así ahorrar un 0,5% del PBI.

Es un gran cambio que enfurece a los gobernadores aliados: ¿Cuál es el beneficio de cargar con el sanbenito de socio del Presidente? Además ¿para qué establecer acuerdos que luego, en forma unilateral, Javier Milei los interrumpe?

En la Reforma Laboral pasó algo similar. Los 44 senadores que Patricia Bullrich decía contar para aprobar las leyes de las sesiones extraordinarias no estaban 'blindados' y exigirían cambios al proyecto que el ministro Federico Sturzenegger 'engordó' a última hora.

Javier Milei Javier Milei no tendrá las leyes que quería en diciembre.

La gula de Sturzenegger aniquiló la iniciativa cuando incorporó al proyecto iniciativas del proyecto Bases que se habían abandonado en su momento para lograr que se aprobara el texto.

Es evidente que -eterno 'elefante en el bazar'-, Sturzenegger no comprendió los límites de los acuerdos posibles. Tampoco Bullrich.

