La última de Donald Trump: Ahora se metió en el negocio de la fusión nuclear

Además, la fusión se da en un contexto donde Alphabet, Chevron y Goldman Sachs, todas empresas gigantes, ya invierten en TAE, lo cual de alguna manera legitima la movida de Trump y muestra que el sector privado empieza a tomarse en serio la fusión nuclear, sobre todo ante el aumento de la demanda de energía impulsada por la inteligencia artificial, un tema que la administración de Trump viene impulsando desde el Departamento de Energía.

Fusión nuclear: El salto tecnológico que nadie asegura que funcione

TAE Technologies lleva más de 20 años desarrollando tecnología de fusión nuclear, con resultados prometedores pero aún no escalables. Entre sus asesores y miembros del consejo está Ernest Moniz, exsecretario de Energía de EE.UU., y Michael Schwab, inversor de larga trayectoria. Michl Binderbauer, el CEO de la empresa, dejó claro que esta fusión no es solo financiera, sino que implica compromiso tecnológico y estratégico: "Tenemos las herramientas listas para empezar. El capital es muy importante y se trata de una iniciativa multimillonaria".

El acuerdo también implica que Donald Trump Jr. formará parte del consejo de administración de nueve miembros, mientras que Devin Nunes, CEO de Trump Media, se sumará como codirector ejecutivo de la empresa fusionada.

image La fusión nuclear promete energía para la IA, pero aún no funciona a escala real y genera conflictos de interés. También depende de que haya más confianza política y capital paciente que de resultados comprobados.

Con esto buscan establecer lo que describen como la primera compañía de fusión nuclear que cotiza en bolsa en Estados Unidos y que podría generar su primera potencia para 2031, según la conferencia con inversores que duró menos de ocho minutos.

Ahora, también hay un riesgo enorme: la tecnología todavía no está probada a escala comercial y existen cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, como señaló el representante Don Beyer, copresidente del grupo de presión sobre energía de fusión en la Cámara de Representantes. Será necesario garantizar que los fondos públicos se dirijan a la investigación y desarrollo de manera que beneficien al pueblo estadounidense y no a la familia Trump.

De todas maneras, las acciones de Trump Media subieron más del 40% tras el anuncio, mostrando que los mercados todavía responden a la audacia y visibilidad política que caracteriza a la familia presidencial, que ahora busca posicionarse en uno de los sectores más estratégicos y especulativos del futuro: la energía que alimentará la inteligencia artificial.

----------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River

FAdeA dice tener un salvavidas: Fabricar el avión entrenador para pilotos F-16

¿Paro de colectivos?: UTA reclama aguinaldos y puede coincidir con la marcha de la CGT

El nuevo Keylor Navas de River: llegó hace meses y ya lo citaron a la Selección

El Trece sacudido por un video íntimo que involucra a dos de sus figuras