Donald Trump no para de sorprender: después de la polémica con Twitter, ahora apuesta fuerte a un negocio que parece salido de ciencia ficción: la fusión nuclear. Con un acuerdo multimillonario ambicioso y arriesgado en partes iguales, queda preguntarse si su estrategia mediática y financiera dará resultado o terminará siendo otro capítulo inesperado de su imperio.
PARA ALIMENTAR LA IA
La última de Donald Trump: Ahora se metió en el negocio de la fusión nuclear
Donald Trump llevó su imperio mediático a una apuesta impensada, la fusión nuclear, con un acuerdo millonario que pretende liderar la energía del futuro.
El imperio de Donald Trump ahora juega en ligas mayores
Trump Media empezó cuando Donald Trump necesitaba proteger su voz después de que Twitter lo expulsara en 2021, pero rápidamente se convirtió en un conglomerado que no se conforma con ser solo mediático.
Plataformas de streaming, productos financieros y apuestas en criptomonedas, todos esos campos domina, y ahora la empresa familiar da un salto hacia la fusión nuclear, de la mano de TAE Technologies, en un acuerdo por un valor de 6.000 millones de dólares.
"El principal valor de Trump Media reside en que Trump es el presidente. Es una empresa en busca de un negocio", dijo Peter Schiff, economista y analista financiero de Euro Pacific Asset Management, resumiendo la lógica detrás del movimiento: no es otro plan de negocios, es una jugada política, marketinera y financiera.
La fusión con TAE es también otro indicio de cómo los Trump se inmiscuyen en sectores estratégicos de la economía estadounidense, incluso en tecnologías que todavía no están probadas comercialmente, mientras la familia mantiene una participación casi mayoritaria en la empresa y apuesta a que el mundo financiero los respalde.
Además, la fusión se da en un contexto donde Alphabet, Chevron y Goldman Sachs, todas empresas gigantes, ya invierten en TAE, lo cual de alguna manera legitima la movida de Trump y muestra que el sector privado empieza a tomarse en serio la fusión nuclear, sobre todo ante el aumento de la demanda de energía impulsada por la inteligencia artificial, un tema que la administración de Trump viene impulsando desde el Departamento de Energía.
Fusión nuclear: El salto tecnológico que nadie asegura que funcione
TAE Technologies lleva más de 20 años desarrollando tecnología de fusión nuclear, con resultados prometedores pero aún no escalables. Entre sus asesores y miembros del consejo está Ernest Moniz, exsecretario de Energía de EE.UU., y Michael Schwab, inversor de larga trayectoria. Michl Binderbauer, el CEO de la empresa, dejó claro que esta fusión no es solo financiera, sino que implica compromiso tecnológico y estratégico: "Tenemos las herramientas listas para empezar. El capital es muy importante y se trata de una iniciativa multimillonaria".
El acuerdo también implica que Donald Trump Jr. formará parte del consejo de administración de nueve miembros, mientras que Devin Nunes, CEO de Trump Media, se sumará como codirector ejecutivo de la empresa fusionada.
Con esto buscan establecer lo que describen como la primera compañía de fusión nuclear que cotiza en bolsa en Estados Unidos y que podría generar su primera potencia para 2031, según la conferencia con inversores que duró menos de ocho minutos.
Ahora, también hay un riesgo enorme: la tecnología todavía no está probada a escala comercial y existen cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, como señaló el representante Don Beyer, copresidente del grupo de presión sobre energía de fusión en la Cámara de Representantes. Será necesario garantizar que los fondos públicos se dirijan a la investigación y desarrollo de manera que beneficien al pueblo estadounidense y no a la familia Trump.
De todas maneras, las acciones de Trump Media subieron más del 40% tras el anuncio, mostrando que los mercados todavía responden a la audacia y visibilidad política que caracteriza a la familia presidencial, que ahora busca posicionarse en uno de los sectores más estratégicos y especulativos del futuro: la energía que alimentará la inteligencia artificial.
