Mundial 2026: Donald Trump suma a su lista negra a otros dos países clasificados

Los cierto es que estas selecciones son dos pesos pesados de África, precisamente los últimos dos campeones de la Copa Africana de Naciones, pero hasta el momento nadie de las dos federaciones se ha expresado aún sobre esta prohibición.

Con Costa de Marfil y Senegal son 4 las selecciones que jugarán el Mundial 2026 y están en la lista negra de Trump, Irán y Haití ya estaban. Pero pueden extenderse a 5 los seleccionados “vetados” por Trump, ya que República de Congo está en la lista y jugará el repechaje, si lo gana clasificará y serán 5 países con restricción.

image Costa de Marfil fue agregado a la lista negra de Trump y tendrá problemas para el Mundial 2026.

Las zonas de los 4 países “vetados” por Trump

Irán, Haití, Costa de Marfil y Senegal están en la Copa del Mundo pero también en la lista negra de Trump. Repasamos los rivales de cada uno en primera fase.

Haití estará en el grupo “C” junto a Brasil, Escocia y Marruecos. Por otro lado Irán estará en el grupo “G” junto a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica. En la zona “I” estará Senegal junto a Francia, Noruega y el ganador del repechaje 2 de FIFA. Por último, Costa de Marfil integrará el grupo “E” junto a Ecuador, Alemania y Curazao.

Por otro lado República del Congo disputará la final del repechaje ante el ganador de Nueva Caledonia y Jamaica, de imponerse clasificará al Mundial 2026 e irá a parar a la zona “K” junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.

Donald Trump avanza sobre los países clasificados como lo hace militarmente sobre Venezuela, y al parecer nadie le dice, ni le dirá, nada. Habrá que ver si estos 4 o 5 países podrán asistir a la Copa del Mundo o habrá más inconvenientes.

