La administración de los Estados Unidos de Donald Trump actualizó la famosa lista negra de países que tiene el ingreso parcialmente prohibido a su país. Y en esa actualización agregó a dos naciones que están clasificadas al Mundial 2026 y debido a esta nueva medida tendrán problemas para entrar a Estados Unidos no solo los hinchas sino su delegación (dirigentes, cuerpo técnico, jugadores). Ya se encontraban en esa lista Irán y Haití, ambos clasificados.
SIGUE SUMANDO "VETOS"
Mundial 2026: Donald Trump suma a su lista negra a otros dos países clasificados
El gobierno de Donald Trump actualizó la lista negra de países con restricción parcial de ingreso, hay otros dos clasificados que aparecen en ella.
Mundial 2026: Ya son 4 los clasificados en la lista negra de Donald Trump
El nuevo gobierno de Donald Trump había sacado un listado de países a los cuales se les podía negar la visa de entrada a los Estados Unidos, en ella se encontraban Haití e Irán, ambos clasificados al Mundial 2026 y los cuales podrían tener inconvenientes en la próxima Copa del Mundo.
El primer problema surgió con Irán. El país asiático no asistió al sorteo porque le negaron el ingreso al país al presidente de la federación y a otros dirigentes, por ende, no hubo representantes de Irán.
El segundo problema también fue con este país, ya que se confirmó que los jugadores que hayan hecho el servicio militar en Irán tendrán prohibido el ingreso, y esto es un problema ya mayor, lo que pone en riesgo la participación de Irán. A todo eso FIFA se mantiene al margen e Infantino sigue vitoreando a Trump.
El otro país que hasta ahora estaba en la lista negra y va a jugar la Copa del Mundo es Haití, pero no ha tenido inconvenientes. Pero ahora el gobierno norteamericano actualizó esa lista y Costa de Marfil y Senegal fueron incluidos en ella, por ser países considerados “peligrosos” para los Estados Unidos.
Los cierto es que estas selecciones son dos pesos pesados de África, precisamente los últimos dos campeones de la Copa Africana de Naciones, pero hasta el momento nadie de las dos federaciones se ha expresado aún sobre esta prohibición.
Con Costa de Marfil y Senegal son 4 las selecciones que jugarán el Mundial 2026 y están en la lista negra de Trump, Irán y Haití ya estaban. Pero pueden extenderse a 5 los seleccionados “vetados” por Trump, ya que República de Congo está en la lista y jugará el repechaje, si lo gana clasificará y serán 5 países con restricción.
Las zonas de los 4 países “vetados” por Trump
Irán, Haití, Costa de Marfil y Senegal están en la Copa del Mundo pero también en la lista negra de Trump. Repasamos los rivales de cada uno en primera fase.
Haití estará en el grupo “C” junto a Brasil, Escocia y Marruecos. Por otro lado Irán estará en el grupo “G” junto a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica. En la zona “I” estará Senegal junto a Francia, Noruega y el ganador del repechaje 2 de FIFA. Por último, Costa de Marfil integrará el grupo “E” junto a Ecuador, Alemania y Curazao.
Por otro lado República del Congo disputará la final del repechaje ante el ganador de Nueva Caledonia y Jamaica, de imponerse clasificará al Mundial 2026 e irá a parar a la zona “K” junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Donald Trump avanza sobre los países clasificados como lo hace militarmente sobre Venezuela, y al parecer nadie le dice, ni le dirá, nada. Habrá que ver si estos 4 o 5 países podrán asistir a la Copa del Mundo o habrá más inconvenientes.
