Amarga Navidad: Murió cuando llevaba cajas de regalos a los trabajadores del campo

Lesiones leves

El otro productor que viajaba como acompañante en el asiento delantero del vehículo, Luis Alberto Beltramo (72), sufrió lesiones leves y fue atendido en un hospital de la zona.

Ruatta era un querido trabajador del campo junto a su esposa, Rosana Contigiani (57). Tenía dos hijos: Natalí (28) y Leonel (24).

Hija periodista, Natalí (su recuerdo)

Crecí acompañando a mi papá en el tractor y en la cosechadora, teníamos un colchoncito de lana que fue tizada por mi abuela, en el que dormía mi hermano bebé en la cabina... Pero la mayor parte de las horas, mi papá las pasaba solo en el tractor, y mientras él estaba en el potrero, y nosotros en casa, y había una rutina muy especial para llamarlo a comer Crecí acompañando a mi papá en el tractor y en la cosechadora, teníamos un colchoncito de lana que fue tizada por mi abuela, en el que dormía mi hermano bebé en la cabina... Pero la mayor parte de las horas, mi papá las pasaba solo en el tractor, y mientras él estaba en el potrero, y nosotros en casa, y había una rutina muy especial para llamarlo a comer

Allí contó que en aquella época no había celulares y cuando tenían que llamarlo a almorzar lo hacían de una singular manera.

"Usábamos un espejo. Era un espejo redondo, con un marco de madera, que yo llevaba en las manos mientras cruzábamos el patio y caminábamos con mi mamá hasta el camino. La primera tarea era ubicar en qué potrero estaba el tractor, y, cuando lo encontrábamos, casi siempre se veía chiquito, a lo lejos…", señaló.

Y agregó:

Con el espejo bien agarrado, mi mamá guiaba mis manos hasta que el sol encontraba el cristal y un reflejo invisible viajaba hasta el tractor. El secreto era que la luz tenía que llegar a la cabina, y mi papá tenía que verla. En silencio, esperábamos que mi papá recibiera el mensaje Con el espejo bien agarrado, mi mamá guiaba mis manos hasta que el sol encontraba el cristal y un reflejo invisible viajaba hasta el tractor. El secreto era que la luz tenía que llegar a la cabina, y mi papá tenía que verla. En silencio, esperábamos que mi papá recibiera el mensaje

"No era una tilde que se pintaba de azul, ni un 'ok' lo que queríamos ver, era algo que a la niña con el espejo entre las manos llenaba de alegría: mi papá se sacaba la gorra de la cabeza y la sacudía en el aire con energía durante varios segundos. Había recibido nuestra llamada: ya sabía que la comida estaba lista y vendría a casa a comer", completó.

image Rubén Ruatta, junto a su familia

Las redes lo despidieron describe el medio Clarín

Hubo mensajes de despedida de quienes conocían a Rubén:

"Descansá en paz. Gran persona. Tuvimos el placer de ser sus empleados, maravillosa familia, que Dios le dé el consuelo que necesitan. Hoy seguramente allá arriba debe estar con su papá, dando fuerza a su mamá, sus hijos y mujer", escribió Sonia Mugas en Facebook.

"Una gran pérdida, excelente persona, buen padre de familia y buen patrón. Lamento mucho tu partida amigo Rubén. QEPD", escribió Juan Antonio Zeman en Instagram.

