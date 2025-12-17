En plena cuenta regresiva para las fiestas, Mercado Libre decidió meter mano en uno de los rituales más clásicos de la Navidad, el intercambio de regalos. Con el lanzamiento del nuevo Ticket de Regalo, la plataforma busca resolver un problema común e incomodo, se trata de qué hacer cuando el regalo recibido no es el indicado.
DEVOLVÉ SIN PROBLEMAS
Mercado Libre reinventa la Navidad y cambia las reglas de regalar
Para Mercado Libre, representa una forma de ordenar uno de los momentos más críticos del comercio electrónico.
La novedad llega en diciembre, el mes con mayor volumen de operaciones dentro del comercio electrónico, cuando millones de usuarios compran regalos sin tener plena certeza de acertar en talle, color o gusto personal.
Mercado Libre en Navidad: Por qué cambia la forma de hacer regalos
Durante las Fiestas, los cambios y devoluciones suelen multiplicarse. En muchos casos, el destinatario del regalo necesita contactar al comprador original para iniciar el trámite, lo que puede generar demoras, incomodidad o directamente la resignación a quedarse con algo que no va. El Ticket de Regalo nace justamente para atacar ese punto débil.
Según informó Mercado Libre, la herramienta permite que quien recibe el obsequio gestione el cambio de manera autónoma, sin necesidad de acceder a la cuenta del comprador ni conocer datos personales. La lógica es tener menos intermediarios, menos vueltas y más libertad para elegir.
Qué es el Ticket de Regalo de Mercado Libre para Navidad
El Ticket de Regalo es una opción que se activa al momento de realizar la compra. Una vez seleccionada, el sistema genera un comprobante digital que el comprador puede compartir o imprimir y entregar junto con el regalo. Ese ticket funciona como una llave independiente para habilitar el cambio.
El foco está puesto exclusivamente en la gestión del cambio, un aspecto importante durante la Navidad, cuando los tiempos y la logística juegan en contra.
Cómo funciona el Ticket de Regalo paso a paso en Mercado Libre
El proceso comienza durante la compra. El usuario que hace el regalo debe marcar la opción Ticket de Regalo antes de finalizar la operación. Una vez concretada, el ticket queda disponible en la app o en la versión web.
Cuando la persona recibe el obsequio, puede iniciar la devolución utilizando ese ticket, sin ingresar a la cuenta del comprador. Tras completar el trámite, Mercado Libre emite un cupón por el valor total del producto original.
Ese cupón tiene una vigencia de 30 días y puede usarse para comprar cualquier otro artículo disponible en la plataforma. Si el nuevo producto cuesta más, la diferencia se paga por los medios habituales. El cambio se hace en una sola operación y sin intervención del comprador original.
Mercado Libre y cambios: Qué condiciones hay que tener en cuenta
La compañía aclaró que el Ticket de Regalo estará disponible durante diciembre y no tiene costo adicional. Su uso está sujeto a las políticas generales de cambios y devoluciones vigentes en la plataforma.
La herramienta puede utilizarse tanto desde el celular como desde una computadora, lo que amplía las posibilidades de gestión. Además, el cupón generado respeta el valor abonado originalmente, sin ajustes ni penalidades.
Desde la perspectiva del usuario que compra, el nuevo sistema ofrece tranquilidad al regalar sin miedo a equivocarse. Para quien recibe, implica autonomía y mayor control sobre la elección final. Y para Mercado Libre, representa una forma de ordenar uno de los momentos más críticos del comercio electrónico.
Más noticias en Urgente24
Es figura absoluta en Racing y aceptó marcharse a River
La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo
El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos eligen
Copa Intercontinental: Hay alargue porque en los 90' fue PSG 1 vs. Flamengo 1