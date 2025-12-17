Mercado Libre reinventa la Navidad y cambia las reglas de regalar

El foco está puesto exclusivamente en la gestión del cambio, un aspecto importante durante la Navidad, cuando los tiempos y la logística juegan en contra.

Cómo funciona el Ticket de Regalo paso a paso en Mercado Libre

El proceso comienza durante la compra. El usuario que hace el regalo debe marcar la opción Ticket de Regalo antes de finalizar la operación. Una vez concretada, el ticket queda disponible en la app o en la versión web.

Cuando la persona recibe el obsequio, puede iniciar la devolución utilizando ese ticket, sin ingresar a la cuenta del comprador. Tras completar el trámite, Mercado Libre emite un cupón por el valor total del producto original.

Ese cupón tiene una vigencia de 30 días y puede usarse para comprar cualquier otro artículo disponible en la plataforma. Si el nuevo producto cuesta más, la diferencia se paga por los medios habituales. El cambio se hace en una sola operación y sin intervención del comprador original.

mercado libre

Mercado Libre y cambios: Qué condiciones hay que tener en cuenta

La compañía aclaró que el Ticket de Regalo estará disponible durante diciembre y no tiene costo adicional. Su uso está sujeto a las políticas generales de cambios y devoluciones vigentes en la plataforma.

La herramienta puede utilizarse tanto desde el celular como desde una computadora, lo que amplía las posibilidades de gestión. Además, el cupón generado respeta el valor abonado originalmente, sin ajustes ni penalidades.

Desde la perspectiva del usuario que compra, el nuevo sistema ofrece tranquilidad al regalar sin miedo a equivocarse. Para quien recibe, implica autonomía y mayor control sobre la elección final. Y para Mercado Libre, representa una forma de ordenar uno de los momentos más críticos del comercio electrónico.

