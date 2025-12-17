Copa Intercontinental: Hay alargue porque en los 90' fue PSG 1 vs. Flamengo 1

Live Blog Post

En el inicio del alargue se fue Kvaratskhelia, ingresó Ibrahim Mbaye

Flamengo toma la iniciativa en el arranque del alargue.

Van 93', todavía no pasó la mitad del campo de juego el PSG. Error en defensa y casi corner para Flamengo.

95': todavía PSG no pasó la mitad del campo de juego.

A los 95'40'' lo logró y hay tarjeta amarilla para Saúl por foul a Nuno Méndes, quien estuvo bastante tiempo en el suelo.

Vitinha a Marquinhos pero Rossi atento.

Flamengo llega pero sin puntería ni decisión. PSG espera su oportunidad. Todavía Dembelé no se notó.

Apareció a los 102'40'' y forzó un corner.