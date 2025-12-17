La Noche de los shoppings promete una maratón de descuentos para Navidad: Cuándo y dónde

Entre los principales se encuentran Abasto Shopping, Alto Palermo, Alcorta Shopping, Dot Baires, Patio Bullrich, Alto Avellaneda, Alto Rosario, Mendoza Shopping, Córdoba Shopping, Alto Comahue, Alto Noa, Distrito Arcos, Ribera Shopping, Soleil Premium Outlet y Terrazas de Mayo.

Cada uno de ellos adaptará la propuesta general a su identidad, con actividades específicas, shows, sorteos y experiencias pensadas para distintos públicos.

Descuentos y cuotas: Qué bancos se suman a los shoppings

Uno de los grandes atractivos de la Noche de los shoppings es la batería de beneficios bancarios. Durante los días previos y el propio 23 de diciembre, distintas entidades ofrecerán descuentos y financiación especial.

Banco Galicia aplicará rebajas del 20% y hasta 6 cuotas sin interés para clientes generales, mientras que los usuarios Éminent accederán a un 30% de descuento. Banco Macro ofrecerá 20% sin tope y hasta 12 cuotas los días 11 y 12. Banco Provincia se suma del 20 al 23 con 20% de descuento y cuotas en shoppings del AMBA.

ICBC, Santander, Naranja X y MODO también formarán parte del esquema, con combinaciones de ahorro directo, cuotas sin interés y beneficios adicionales según el medio de pago. En muchos casos, los descuentos se acumulan con las promociones propias de los locales, lo que amplifica el ahorro final.

Qué actividades ofrecen los shoppings durante la noche especial

Más allá de las compras, la Noche de los shoppings apuesta fuerte a lo experiencial. Durante toda la jornada y hasta la madrugada habrá shows gratuitos, música en vivo, intervenciones artísticas y actividades para chicos.

Papá Noel tendrá presencia en la mayoría de los centros comerciales, con fotos gratuitas o impresas. También habrá talleres navideños, espacios de glitter y tattoo temporales, espectáculos infantiles y propuestas interactivas pensadas para familias.

noche de los shoppings 2

En algunos shoppings, como Dot Baires o Abasto, se programaron shows musicales de artistas reconocidos y presentaciones especiales que funcionan como cierre de la jornada.

Sorteos y premios: Qué se puede ganar en la Noche de los shoppings

La edición 2025 suma además sorteos de alto impacto. Algunos shoppings permitirán participar por autos cero kilómetro, viajes al exterior, órdenes de compra y premios instantáneos. En muchos casos, la participación se canaliza a través de la app Appa!, donde los usuarios cargan tickets de compra para acceder a los beneficios.

Para el sector comercial, la Noche de los shoppings funciona como un verdadero termómetro del consumo de fin de año. Desde IRSA destacan que diciembre es un mes “muy especial para las familias” y que la intención es que cada visita se transforme en una experiencia memorable.

