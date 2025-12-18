Finalissima confirmada: Dónde, cuándo y a qué hora se juega Argentina vs España

Así lo anunció la AFA:

"La CONMEBOL y la UEFA, junto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), anunciaron este viernes 12 de diciembre la sede, fecha y horario de la Finalissima masculina 2026.

El encuentro enfrentará a Argentina, ganador de la CONMEBOL Copa América 2024, ante España, campeón de la UEFA EURO 2024, en un duelo entre los dos monarcas continentales.

El partido se celebrará en el Estadio Lusail, en Catar, el viernes 27 de marzo de 2026, con inicio a las 21:00 (hora local), 18:00 GMT y 15:00 de Argentina."

De esta manera, el encuentro se disputará en el estadio donde la Selección Argentina se consagró campeona del mundo, exactamente tres años después, el próximo viernes 27 de marzo desde las 15 horas de nuestro país.

Argentina y España: entre 2022 y 2026

El 18 de diciembre de 2022 quedará para siempre en la memoria de los argentinos: ese día, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se consagró campeón del mundo tras vencer a Francia en una final histórica.

Con la mira puesta en repetir la hazaña en 2026, la Scaloneta integrará un grupo compuesto por Argelia, Austria y Jordania. España, por su parte, compartirá el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, con el objetivo de volver a levantar la Copa del Mundo, tal como lo hizo en Sudáfrica 2010.

Si ambas selecciones finalizan primeras en sus respectivos grupos, solo podrían enfrentarse en una hipotética final. En cambio, si una termina como líder y la otra como segunda, el cruce podría darse a partir de los octavos de final.

En ese contexto, la Finalissima aparece como una prueba ideal para medir el verdadero nivel de cada selección de cara a lo que será el Mundial 2026.

