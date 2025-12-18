Es una de las grandes figuras de Boca y podría irse con Lionel Messi

El primer marcador central se ganó el puesto desde abajo, mientras que la llegada de Costa fue cuestionada en un primer momento.

Sin embargo, DSports aseguró en X lo siguiente: “Inter Miami está interesado en Lautaro Di Lollo para el próximo mercado de pases”.

image

Habrá que ver si esta información toma fuerza en los próximos días, pero lo concreto es que existe un interés real por parte del club en el que juega Lionel Messi en llevarse a un futbolista que hoy está plenamente asentado en Boca Juniors.

De todos modos, hay que tener en cuenta que el Xeneize está en la búsqueda de un marcador central para el próximo mercado de pases, por lo que no se descarta la salida de alguno de los futbolistas que hoy ocupan ese sector del campo.

En ese sentido, en las últimas horas comenzaron a mencionarse los nombres de Jhohan Romaña y Gastón Hernández, ambos defensores de San Lorenzo de Almagro.

Sin embargo, esa no sería la única zona que Boca pretende reforzar.

El gran sueño de la dirigencia para el próximo mercado es Paulo Dybala, y el paso de las horas será clave para determinar si existe la posibilidad de concretar su llegada en enero o en junio.

Por otra parte, el jugador que aparece cada vez más cerca de vestir la camiseta del club de la Ribera es Marino Hinestroza, actualmente en Atlético Nacional. El colombiano podría cerrarse en el corto plazo.

image

En cuanto a la posición de centrodelantero, otro de los futbolistas que aparece en el radar del Xeneize es Alexis Cuello.

Será importante lo que suceda en las próximas horas con la continuidad o no de Claudio Úbeda, ya que una vez que su situación quede definida, Boca seguramente acelerará en el mercado de pases.

