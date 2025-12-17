Boca Juniors ya piensa en el 2026 luego de lo que fue un mal 2025 en el que no pudo obtener ningún título. El periodista Gastón Edul hizo una revelación sobre Paulo Dybala que todos los hinchas del Xeneize vienen esperando.
Gastón Edul hizo la revelación que todos en Boca estaban esperando
Gastón Edul reveló la información que todo el mundo Boca estaba esperando en relación al futuro de Paulo Dybala
Desde que el club de la Ribera quedó fuera del Torneo Clausura de la Liga Profesional ante Racing Club (e incluso días antes), se habla de la posible llegada del actual jugador de la Roma.
Gastón Edul y Paulo Dybala
Sin dudas, Paulo Dybala es el nombre propio que domina la agenda de los medios deportivos por su posible llegada a Boca Juniors.
Mientras algunos aseguran que el campeón del mundo con la Selección Argentina podría arribar en enero, otros sostienen que su desembarco recién se daría en junio.
Uno de los periodistas que hasta ahora no se había pronunciado sobre el tema era Gastón Edul, quien suele manejar este tipo de informaciones por su cercanía profesional con futbolistas que integran o integraron la Albiceleste.
Finalmente, el menor de los hermanos confirmó: “Boca empezó el contacto por Paulo Dybala. Está encaminado a no seguir en Roma después de junio, cuando finaliza su contrato. Para salir en enero depende de la charla que Dybala pueda tener directamente con Roma. Boca está dispuesto a ofrecerle un contrato cuando eso se resuelva. Dybala todavía no decidió su futuro”.
En línea con lo que vienen señalando otros colegas, Edul aseguró que en Boca aguardan la conversación que el futbolista mantenga con el club italiano.
Si el jugador logra desvincularse, el Xeneize podría avanzar en enero. De lo contrario, todo indica que la Joya podría llegar a la Ribera a mediados de 2026.
Más sobre Boca Juniors
Paulo Dybala no es el único futbolista que podría llegar a Boca Juniors en el próximo mercado de pases.
Otro de los nombres que aparece en el radar del Xeneize es el de Marino Hinestroza, actualmente en Atlético Nacional. Según informó el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, “ambas partes coinciden en que la operación está muy cerca”. En la misma línea, Claudio Civiello agregó: “El jugador ya tomó la decisión. Hace tiempo quiere ser transferido y apareció Boca”.
Más allá del mercado de pases, otra de las cuestiones que todavía no está definida en el club de la Ribera es la continuidad del entrenador Claudio Úbeda.
Si bien todo indica que “el Sifón” continuará al frente del equipo, aún no se produjo la reunión con Juan Román Riquelme para sellar su permanencia.
Cabe recordar que Boca disputará la Copa Libertadores 2026 desde la fase de grupos, algo que no consigue desde la edición 2023.
Con el correr de los días se esperan novedades tanto respecto a la confirmación del director técnico como a los refuerzos que podrían sumarse al plantel.
