Gastón Edul hizo la revelación que todos en Boca estaban esperando

Finalmente, el menor de los hermanos confirmó: “Boca empezó el contacto por Paulo Dybala. Está encaminado a no seguir en Roma después de junio, cuando finaliza su contrato. Para salir en enero depende de la charla que Dybala pueda tener directamente con Roma. Boca está dispuesto a ofrecerle un contrato cuando eso se resuelva. Dybala todavía no decidió su futuro”.

image

En línea con lo que vienen señalando otros colegas, Edul aseguró que en Boca aguardan la conversación que el futbolista mantenga con el club italiano.

Si el jugador logra desvincularse, el Xeneize podría avanzar en enero. De lo contrario, todo indica que la Joya podría llegar a la Ribera a mediados de 2026.

Más sobre Boca Juniors

Paulo Dybala no es el único futbolista que podría llegar a Boca Juniors en el próximo mercado de pases.

Otro de los nombres que aparece en el radar del Xeneize es el de Marino Hinestroza, actualmente en Atlético Nacional. Según informó el periodista de TyC Sports, Germán García Grova, “ambas partes coinciden en que la operación está muy cerca”. En la misma línea, Claudio Civiello agregó: “El jugador ya tomó la decisión. Hace tiempo quiere ser transferido y apareció Boca”.

Más allá del mercado de pases, otra de las cuestiones que todavía no está definida en el club de la Ribera es la continuidad del entrenador Claudio Úbeda.

image

Si bien todo indica que “el Sifón” continuará al frente del equipo, aún no se produjo la reunión con Juan Román Riquelme para sellar su permanencia.

Cabe recordar que Boca disputará la Copa Libertadores 2026 desde la fase de grupos, algo que no consigue desde la edición 2023.

Con el correr de los días se esperan novedades tanto respecto a la confirmación del director técnico como a los refuerzos que podrían sumarse al plantel.

