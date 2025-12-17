Ex premier de Australia contra Netanyahu por operar con el atentado: "Manténganse alejado"

image

Ex primer ministro de Australia tras los dichos de Netanyahu contra el gobierno: "Manténgase alejado"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró esta semana que la decisión de Australia de reconocer el Estado palestino habría echado “más leña al fuego del antisemitismo” en las semanas previas al atentado en Sydney del domingo.

“El antisemitismo es un cáncer que se propaga cuando los líderes guardan silencio”, dijo. Este martes fue aún más allá al afirmar que el primer ministro australiano, Anthony Albanese, era un político “débil” que “traicionó a Israel” y “abandonó” a la comunidad judía de su país.

A través de su cuenta oficial en X, Netanyahu dijo:

La historia recordará a Albanese por lo que es: un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos de Australia La historia recordará a Albanese por lo que es: un político débil que traicionó a Israel y abandonó a los judíos de Australia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraeliPM/status/1957722795049398502?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1957722795049398502%7Ctwgr%5E67c83183e689bbccefad27fe0ccdbbc77e583b3f%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.timesofisrael.com%2Fnetanyahu-australia-pm-a-weak-politician-who-betrayed-israel-abandoned-australian-jews%2F&partner=&hide_thread=false Prime Minister Benjamin Netanyahu:



History will remember Albanese for what he is: A weak politician

who betrayed Israel and abandoned Australia's Jews. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 19, 2025

Después de que el líder israelí vinculara el reconocimiento de Palestina con el tiroteo masivo de este domingo en Bondi Beach, el ex primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, salió a defender a su país y le dijo a Netanyahu que “se mantenga alejado de nuestra política”.

Al ser consultado en Channel 4 News del Reino Unido sobre los comentarios de Netanyahu, el ex premier de Australia, Turnbull, lanzó:

Respetuosamente le diría a 'Bibi' Netanyahu que se mantenga fuera de nuestra política. (...) Si haces ese tipo de comentarios, no estás ayudando… y no está bien Respetuosamente le diría a 'Bibi' Netanyahu que se mantenga fuera de nuestra política. (...) Si haces ese tipo de comentarios, no estás ayudando… y no está bien

Embed

Turnbull apoyó al actual gobierno del primer ministro australiano, Anthony Albanese, por reconocer el Estado palestino en septiembre pasado en medio de la presión de la comunidad internacional contra Israel por poner fin a una guerra que ha martirizado a la población civil, dado los incesantes bombardeos y el bloqueo humanitario.

Australia se ha pronunciado a favor de la solución de dos estados, uno judío y otro palestino. Este año, reconoció al Estado de Palestina. Además, desde el estallido de la guerra en Gaza, ha estado condenando los crímenes de lesa humanidad de parte del terrorismo de Hamás, pero también, aquellos que aún llevaría adelante Israel en Franja de Gaza y en Cisjordania ocupada, a pesar de la frágil tregua mediada por Donald Trump.

“En un momento en que el diálogo y la diplomacia son más necesarios que nunca, el Gobierno de Netanyahu está aislando a Israel y socavando los esfuerzos internacionales en pos de la paz y una solución de dos Estados”, sostuvo la ministra de Asuntos Exteriores australiana, Penny Wong, en un comunicado.

Turnbull, el ex premier australiano, en sus últimas declaraciones públicas también planteó que la gran mayoría de los países del mundo reconocían a Palestina como un Estado y que, de hecho, apoyaban una solución de dos Estados para el conflicto.

Asimismo, expuso que Australia era una sociedad multicultural que no podía permitir que se importaran conflictos extranjeros.

“Necesitamos asegurarnos de que las guerras en Oriente Medio o en cualquier otra parte del mundo no se libren aquí”, dijo.

Intentar vincularlas, como ha hecho Netanyahu, no ayuda y es justo lo contrario de lo que queremos lograr Intentar vincularlas, como ha hecho Netanyahu, no ayuda y es justo lo contrario de lo que queremos lograr

Al igual que Turnbull, Albanese, el actual gobernante de Australia, también rechazó los comentarios de Netanyahu cuando se le preguntó si había un vínculo entre su enfoque de Palestina y el ataque terrorista de Bondi.

“De forma abrumadora, la mayor parte del mundo reconoce que la solución de dos Estados es el camino a seguir en Oriente Medio”, declaró. “Este es un momento de unidad nacional en el que necesitamos unirnos… Necesitamos abrazar a los miembros de la comunidad judía que atraviesan un período extraordinariamente difícil”, añadió.

El actual premier Australia también se refirió a Ahmed al Ahmed, el verdulero sirio y musulmán que arriesgó su vida al enfrentarse a uno de los terroristas del tiroteo en Bondi Beach, que dejó al menos 16 muertos.

“Vemos a los australianos uniéndose”, afirmó Albanese al referirse al héroe sirio, del que destacó que “le quitó el arma al agresor arriesgando su propia vida y sufrió graves lesiones como consecuencia de ello”.

Embed - Un frutero de 43 años, el héroe de Bondi Beach #australia #viral #viralvideo

El héroe sirio y musulmán, Ahmed al-Ahmed, logró quitarle el fusil a uno de los terroristas del atentado en Bondi Beach, pero igual recibió varios balazos del otro terrorista pakistaní que estaba más lejos. Si este hombre, quien actualmente se encuentra hospitalizado, no hubiera intercedido, arriesgando su propia vida, la masacre habría sido aún mayor, según las autoridades australianas, las cuales se refirieron a él como un hombre "de bien", quien ha demostrado que se puede sepultar la islamofobia y el antisemitismo con humanidad.

Más noticias en Urgente24

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix