Escenas de un crimen: El esfuerzo de Robert Reiner por salvar a Nick antes del final

nick-rob-reiner-michele-121525-1-62bc8f1d9bbe4e6c87912a8c1006b89a Nick Reiner y sus padres.

Se suponía que esta sería otra semana llena de política y poder para Rob Reiner y Michele Singer Reiner: visitar a Barack y Michelle Obama, una reunión con celebridades que luchan por la libertad de expresión, una sesión de firma de libros en Palm Springs, una cena con el director de 'Men in Black', Barry Sonnenfeld.

Pero el último evento social en la vida de los cineastas y activistas fue el sábado por la noche, cuando llevaron a su hijo Nick, quien llevaba mucho tiempo con problemas, a una fiesta en casa de Conan O'Brien, según una persona a quien le describieron la reunión.

Nick, quien luchó con problemas de adicción durante más de la mitad de su vida, interrumpió al comediante Bill Hader —a quien Rob le había presentado a Nick antes en la fiesta— con una serie de preguntas extrañas:

¿Cómo te llamas?

¿Cuál es tu apellido?

¿Eres famoso?

Nick, de 32 años, había estado haciendo las mismas preguntas a otros asistentes a la fiesta, según la fuente, un comportamiento inusual en cualquier fiesta, pero especialmente en una reunión de grandes figuras del espectáculo.

Finalmente, le pidieron que se marchara, añadió. Fue la última vez que los amigos de Rob y Michele Reiner en Hollywood los verían con vida.

El problema de Nick

La pareja fue encontrada muerta en su casa el domingo por la tarde, menos de 24 horas después de la fiesta.

Nick enfrenta 2 cargos de asesinato en 1er. grado por sus muertes, ocurridas tras un ataque con arma blanca, según informaron los fiscales el martes.

Su abogado se negó a hacer comentarios sobre las acusaciones, y un representante de la familia no respondió a las solicitudes de comentarios.

La muerte de los Reiner fue un final impactante para casi 2 décadas de intentos fallidos por ayudar a Nick a dominar el demonio de la adicción, según personas cercanas a la pareja.

Rob, de 78 años, y Michele, de 70, apoyaron a su hijo durante más de una docena de estancias en centros de rehabilitación, rodaron una película sobre la adicción con él y lo dejaron vivir en una casa de huéspedes en la propiedad donde, según la fiscalía, los mató.

“Nick siempre tuvo problemas, incluso en su adolescencia”, dijo Alan Horn, cofundador de la productora Castle Rock Entertainment con Rob Reiner, quien vio a la pareja el mes pasado. “Rob y Michele mantuvieron todo esto en privado, pero nos contaron a nosotros y a otros que lucharon con los problemas de adicción de Nick, lo intentaron todo y no sabían qué más hacer”.

Reiner, quien saltó a la fama en la comedia de la CBS, 'All in the Family', y dirigió películas aún admiradas como 'La princesa prometida', 'Cuando Harry conoció a Sally...' y 'Misery', representó el Hollywood de finales del siglo 20.

Su carrera fue seguida por décadas de activismo político. Tanto en el mundo del espectáculo como en la política, las personas que conoció en el trabajo a menudo se hicieron amigas de él y de Michele, desde Billy Crystal hasta Larry David y Nancy Pelosi.

La pareja se mantuvo ocupada reuniendo a personas en proyectos cinematográficos y causas políticas incluso mientras la carrera de Rob haciendo películas comercialmente exitosas se desvanecía.

Barry Markowitz Barry Markowitz, testigo de la vida en familia de los Reiner.

La vida en familia

Reiner habló abiertamente de las dificultades de su hijo. En 2016, declaró a New Yorker que tenía un mantra durante la infancia de Nick: "Manténganlo vivo hasta los 25".

El artículo incluía la acotación "divertida pero firme" de Nick: "Nunca me gustó que dijera eso. Es solo una rima, arbitraria y ridícula".

Como muchas personas que luchan contra la adicción, Nick pasó por ciclos de mejora y desesperación. Él empezó a consumir drogas antes de cumplir los 15 años y, en una entrevista en 'Dopey', un podcast sobre el consumo de sustancias y la recuperación, contó que había entrado y salido de programas de rehabilitación por insistencia de sus padres.

También comentó que sus padres lo vieron consumir drogas 'duras' y que una vez los despertó durante un viaje de ácido.

Pero los Reiner no permitieron que las dificultades de su hijo consumieran sus vidas. Ambos padres siguieron trabajando: Rob delante y detrás de la cámara y Michele como productora.

“Mantuvieron su vida familiar muy separada del trabajo”, dijo Horn.

En 2015, la familia Reiner se encontró en un lugar familiar: un set de rodaje. Pero esta película, 'Being Charlie', era una adaptación dramatizada de la lucha de Nick contra la adicción y la enfermedad mental, dirigida por su padre.

Barry Markowitz, el director de fotografía de la película, dijo que su trabajo en la película dio inicio a una década de amistad con los Reiner.

Cuando Markowitz estaba en Los Ángeles por negocios, comentó que la pareja insistió en que se quedara en su casa en el adinerado barrio angelino de Brentwood.

“Tenemos el mejor papel higiénico de la ciudad”, le aseguraba Reiner.

Markowitz conoció a una familia que a menudo cenaba junta y luego se reunía alrededor del televisor para gritarle a la pantalla, ya sea por un pésimo partido de basquetball, una historia política perturbadora o una película que todos coincidían en que era terrible.

“Fue una fiesta de amor”, dijo.

Los Reiner tenían una relación muy estrecha con sus hijos, incluida su hija Romy, que vivía al otro lado de la calle.

Romy a veces publicaba videos hablando y bromeando con su padre en redes sociales, y a finales de noviembre, compartió fotos de un viaje en el que aparecían uno junto al otro en aguas turquesas.

Dustin Lance Black y rob reiner Dustin Lance Black ('Milk') y Rob Reiner: Juntos hicieron un trabajo decisivo por el matrimonio igualitario.

El alto perfil público de una familia militante

Desde finales de la década de 1990, la política desempeñó un papel cada vez más importante en la vida de la pareja. Reiner fue un firme defensor del Partido Demócrata y contribuyó a impulsar las causas progresistas al centro del partido.

Fue uno de los impulsores de una campaña de 1998 para gravar los productos de tabaco y financiar el desarrollo infantil temprano en California.

Reiner se dedicó por completo a la investigación de políticas públicas y, tras la aprobación del impuesto, disfrutaba visitando guarderías que recibían financiación a través de la iniciativa First 5, según Ben Austin, uno de los principales adjuntos de Reiner.

Los Reiner contactaron al guionista Dustin Lance Black después de que éste defendiera la igualdad de derechos para gays y lesbianas en su discurso de aceptación del Premio de la Academia de 2009 por 'Milk'.

Los Reiner le pidieron que pasara de sus palabras a la acción. Juntos desempeñaron un papel clave en la exitosa batalla legal para revocar la prohibición del matrimonio igualitario en California, lo que contribuyó a que la Corte Suprema de USA legalizara el matrimonio igualitario en todo el país.

Black dijo que estaba al tanto de las dificultades de Nick y vio cómo los Reiner intentaban apoyarlo sin interferir en su vida. Fue un cambio notable desde la época en que Nick vivió en la calle tras negarse a reingresar a un programa de recuperación a los 19 años.

“Al estilo típico de Reiner, querían mantener a su hijo cerca y hacer todo lo posible para ayudarlo a mejorar”, dijo Black.

paul mcCartney_robReiner Paul McCartney y Rob Reiner en 2024.

De Kamala Harris a Joe Biden

Reiner fue uno de los primeros en apoyar la candidatura presidencial de Kamala Harris en 2019, junto con otros destacados liberales de Hollywood. Su larga trayectoria como importante donante demócrata y animador del partido en programas de entrevistas políticas se hizo patente durante la contienda del año pasado entre Joe Biden y Trump.

Reiner fue uno de los primeros donantes demócratas importantes en pedir a Biden que abandonara la contienda tras su desastrosa actuación en el debate.

A principios de 2024, Reiner comenzó a rodar una secuela del clásico de comedia de rock'n'roll de 1984 'This Is Spinal Tap'. Michele, productora de la nueva película, compartió una foto en redes sociales de ella, Reiner y sus hijos Romy, Nick y Jake en el set con Paul McCartney.

Reiner pasó el otoño promocionando la película en programas nocturnos y en el escenario, con su familia posando para fotos frente al step-and-repeat en el estreno en Los Ángeles.

Hace 3 semanas, Nick parecía estar bien, dijo Markowitz, quien se quedó con los Reiner durante una visita a Los Ángeles. Vio a Nick jugando al tenis y a sus padres tratándolo como a un adulto.

La tragedia del domingo dejó atónitas a muchas personas que consideraban a los Reiners amigos y mentores.

Richard Linklater realizó su trilogía cinematográfica 'Antes del Amanecer' con Castle Rock, lo que desencadenó una amistad de décadas con Rob. El director de 'Boyhood' esperaba que Reiner pasara sus últimos años de forma similar a su famoso padre, el legendario comediante Carl Reiner, quien falleció en 2020 a los 98 años.

“Rob y Michele iban a ser una pareja de ancianos geniales, y Rob iba a ser… como su maravilloso padre, un anciano sabio, divertido y feliz de estar ahí”, dijo Linklater. “A todos nos han robado 15 o 20 años de tener a Rob cerca”.

