Nick Reiner contrató al abogado de Harvey Weinstein y otros 'malos'

A Nick le fue fijada una fianza de US$ 4 millones, que no pudo pagar.

El joven Reiner pasó un tiempo sin hogar. Y habló tiempo atrás en una entrevista en 'Dopey', un podcast sobre el consumo de sustancias y su rehabilitación, sobre sus frecuentes entradas y salidas de centros de internación.

Coescribió la película de 2015 'Being Charlie', dirigida por su padre y basada en su experiencia con la drogadicción.

Harvey Weinstein Harvey Weinstein.

Alan Jay Jackson

Jackson fue 4 años mecánico en la Fuerza Aérea estadounidense, luego estudió Derecho en la Universidad de Texas (Austin), y obtuvo su doctorado en la Universidad Pepperdine.

En la Fiscalía del Distrito del Condado de Los Ángeles fue subdirector Adjunto de la División de Delitos Graves y fue candidato a fiscal del Distrito pero perdió, y se privatizó: primero el estudio Palmer, Lombardi & Donohue LLP y luego Werksman Jackson & Quinn LLP.

Jackson representó al ex miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Jeffrey Cooper, quien fue declarado culpable de actos lascivos contra un niño y sentenciado a 8 años de prisión.

También al magnate de Hollywood caído en desgracia, Harvey Weinstein, en su juicio por violación. Pero perdieron y Weinstein fue sentenciado a 16 años de prisión.

En 2025, Jackson también defendió a Karen A. Read en un juicio por asesinato de alto perfil en Massachusetts. Read fue declarada inocente de los 3 cargos principales y recibió 1 año de libertad condicional.

Entre sus clientes se incluyen a Kevin Spacey y Naason Joaquin Garcia (líder de la iglesia La Luz del Mundo detenido por presuntos abusos a menores).

-----------------------

Más contenidos en Urgente24

Donald Trump apabulla a los inmigrantes y arrestan a la sobrina brasileña de la portavoz

Otra multinacional que se va de la Argentina: Hace un año evalúa su salida, que concretó ahora

Claudio Belocopitt no tiene suerte: es más importante 1 pezón (o 2) de Jesica Cirio

La miniserie de 6 capítulos que recién se estrenó y ya todos maratonean

El arma de China que destroza a Silicon Valley: Así arrasa en la guerra de la inteligencia artificial