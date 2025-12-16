Nick Reiner, detenido por el asesinato de sus padres, el director y actor de Hollywood, Robert Reiner, y su mujer, Michelle Singer Reiner, ha contratado al famoso abogado defensor de los 'malos', Alan Jackson, quien representó a Kevin Spacey y Harvey Weinstein, entre otros.
PARRICIDIO EN HOLLYWOOD
Nick Reiner contrató al abogado de Harvey Weinstein y otros 'malos'
Nick Reiner fue detenido por el asesinato de sus padres Robert Reiner y Michelle Singer. Lo defenderá el abogado de Harvey Weinstein.
Reiner tenía previsto hacer su primera aparición ante el tribunal el martes 16/12, pero Jackson dijo que la lectura de cargos se ha retrasado porque su cliente no ha recibido autorización médica para ser trasladado al tribunal.
Nick Reiner tiene un problema de adicción a las drogas desde hace por lo menos 1 década, y fue el motivo de los problemas con su familia en general, y sus padres en particular.
Jackson se negó a comentar sobre las acusaciones y no dijo si ya se había reunido con Reiner.
Jackson también se negó a decir si la familia Reiner lo contrató.
A Nick le fue fijada una fianza de US$ 4 millones, que no pudo pagar.
El joven Reiner pasó un tiempo sin hogar. Y habló tiempo atrás en una entrevista en 'Dopey', un podcast sobre el consumo de sustancias y su rehabilitación, sobre sus frecuentes entradas y salidas de centros de internación.
Coescribió la película de 2015 'Being Charlie', dirigida por su padre y basada en su experiencia con la drogadicción.
Alan Jay Jackson
Jackson fue 4 años mecánico en la Fuerza Aérea estadounidense, luego estudió Derecho en la Universidad de Texas (Austin), y obtuvo su doctorado en la Universidad Pepperdine.
En la Fiscalía del Distrito del Condado de Los Ángeles fue subdirector Adjunto de la División de Delitos Graves y fue candidato a fiscal del Distrito pero perdió, y se privatizó: primero el estudio Palmer, Lombardi & Donohue LLP y luego Werksman Jackson & Quinn LLP.
Jackson representó al ex miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Jeffrey Cooper, quien fue declarado culpable de actos lascivos contra un niño y sentenciado a 8 años de prisión.
También al magnate de Hollywood caído en desgracia, Harvey Weinstein, en su juicio por violación. Pero perdieron y Weinstein fue sentenciado a 16 años de prisión.
En 2025, Jackson también defendió a Karen A. Read en un juicio por asesinato de alto perfil en Massachusetts. Read fue declarada inocente de los 3 cargos principales y recibió 1 año de libertad condicional.
Entre sus clientes se incluyen a Kevin Spacey y Naason Joaquin Garcia (líder de la iglesia La Luz del Mundo detenido por presuntos abusos a menores).
