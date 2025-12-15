Furioso ataque de Donald Trump contra el asesinado Robert Reiner

Las autoridades respondieron a una llamada en la cuadra 200 de la avenida Chadbourne, en Brentwood, el domingo por la tarde y encontraron 2 cadáveres, según el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.

Reiner, un nombre conocido en la década de 1970 por su papel como el yerno liberal y franco en 'All in the Family', se convirtió en uno de los directores de cine más destacados de Hollywood de las décadas de 1980 y 1990. Disminuyó su trabajo cinematográfico en los últimos años (ya tenía 78 años).

Militancia

Reiner fue un defensor declarado de causas liberales y donante de candidatos del Partido Demócrata.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, difundieron comunicados de luto por la muerte de Reiner.

Bass calificó sus muertes como una "pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país" y afirmó que las contribuciones de Reiner "resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidenses".

Newsom afirmó que Reiner y su esposa habían luchado por los derechos LGTBQ+ y el desarrollo infantil temprano.

Nick, el hijo

Nick Reiner, de 32 años, pasó años entrando y saliendo de rehabilitación por adicción a los narcóticos, está detenido bajo fianza de US$ 4 millones, confirmó Page Six (New York Post).

Romy, hija de la pareja y hermana de Nick y Jack (otro hermano), encontró a sus padres con la garganta cortada (degollados) alrededor de las 15:30 p. m. del domingo (hora de la Costa Este) y le dijo a la policía que creía que un miembro de la familia "debería ser sospechoso", informó TMZ.

Romy dijo a la policía que pensaba que el pariente era “peligroso”, según el informe.

Nick Reiner habló en el pasado de su batalla contra la adicción y sus episodios de falta de vivienda, consecuencia de su situación.

"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas", declaró Nick a People en una entrevista de 2016.

