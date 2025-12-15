Donald Trump recurrió a su red Truth Social para opinar sobre la muerte de Robert Reiner, y vengarse post mortem de las frecuentes críticas que Reiner, un militante progresista, le dirigía.
INTERROGANTES EN HOLLYWOOD
Furioso ataque de Donald Trump contra el asesinado Robert Reiner
Nick Reiner, hijo del director de Hollywood Rob Reiner, ha sido arrestado por el asesinato de sus padres. En tanto, Donald Trump criticó al muerto.
Donald Trump publicó en Truth Social: “Anoche ocurrió algo muy triste en Hollywood. Rob Reiner, un director de cine y comediante atormentado y en apuros, pero que en su día fue muy talentoso, falleció junto con su esposa, Michele, supuestamente debido a la ira que causó a otros con su aflicción masiva, persistente e incurable, una enfermedad paralizante conocida como SÍNDROME DE TRASTORNO DE TRUMP, a veces llamado SDT. Era conocido por volver loco a la gente con su obsesión desenfrenada por el presidente Donald J. Trump, y su evidente paranoia alcanzó nuevas cotas a medida que la Administración Trump superaba todos los objetivos y expectativas de grandeza, y con la Edad de Oro de Estados Unidos acercándose, quizás como nunca antes. ¡Que Rob y Michele descansen en paz!”.
Reiner fue una voz destacada en Hollywood contra Trump. Recientemente, advirtió sobre la amenaza que Trump representa para la democracia y el Estado de derecho.
El asesinato
La policía arrestó a Nick Reiner, el hijo de 32 años de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, y lo fichó en la madrugada del lunes 15/12 en relación con la muerte de sus padres en su residencia en Brentwood (condado de Contra Costa, California, a 24 minutos de Los Angeles por la carretera I-10W).
Según los registros del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Nick Reiner fue fichado a las 5:04 a. m. (hora del Pacífico), y se le fijó una fianza de US$ 4 millones. La policía no hizo comentarios sobre el arresto.
Las autoridades respondieron a una llamada en la cuadra 200 de la avenida Chadbourne, en Brentwood, el domingo por la tarde y encontraron 2 cadáveres, según el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton.
Reiner, un nombre conocido en la década de 1970 por su papel como el yerno liberal y franco en 'All in the Family', se convirtió en uno de los directores de cine más destacados de Hollywood de las décadas de 1980 y 1990. Disminuyó su trabajo cinematográfico en los últimos años (ya tenía 78 años).
Militancia
Reiner fue un defensor declarado de causas liberales y donante de candidatos del Partido Demócrata.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, difundieron comunicados de luto por la muerte de Reiner.
Bass calificó sus muertes como una "pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país" y afirmó que las contribuciones de Reiner "resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidenses".
Newsom afirmó que Reiner y su esposa habían luchado por los derechos LGTBQ+ y el desarrollo infantil temprano.
Nick, el hijo
Nick Reiner, de 32 años, pasó años entrando y saliendo de rehabilitación por adicción a los narcóticos, está detenido bajo fianza de US$ 4 millones, confirmó Page Six (New York Post).
Romy, hija de la pareja y hermana de Nick y Jack (otro hermano), encontró a sus padres con la garganta cortada (degollados) alrededor de las 15:30 p. m. del domingo (hora de la Costa Este) y le dijo a la policía que creía que un miembro de la familia "debería ser sospechoso", informó TMZ.
Romy dijo a la policía que pensaba que el pariente era “peligroso”, según el informe.
Nick Reiner habló en el pasado de su batalla contra la adicción y sus episodios de falta de vivienda, consecuencia de su situación.
"Estuve sin hogar en Maine. Estuve sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas", declaró Nick a People en una entrevista de 2016.
