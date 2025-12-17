Beto Casella ninguneó a Edith Hermida de cara a dejar El Nueve: "No la vi más"

"No sé que va a hacer el canal", agregó posteriormente dejando en claro que ya poco le importa lo que pasará con en el sitio que dejará para seguir con Bendito tú eres junto a varios de sus actuales compañeros como es el caso de Horacio Pagani, Any Ventura y Enzo Aguilar, entre otros.

Beto Casella se sintió "destratado" en El Nueve

Bendito tú eres debutará el 8 de febrero e irá de lunes a viernes a partir de las 22 horas y antes de cada emisión hará un pase con LAM en diálogo con Ángel de Brito.

Hace algunos días, en diálogo con el ciclo televisivo Puro show, Beto Casella habló sobre su partida y si bien aún le quedan algunos programas en Bendita aseguró que se encuentra contento "diagramando el 2026".

"Un poco lo necesitaba, otro poco me obligaron", explicó sobre los motivos de la decisión que finalmente tomó.

Además, luego aseguró: "Ya nada tenía que hacer ahí". Y al respecto de cómo se sintió con la señal perteneciente al Grupo Octubre dijo sin tapujos: "Me sentí destratado".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

América TV cayó en la volteada: Conductora dejó expuestos los recortes del canal

La miniserie de 8 capítulos que nadie puede dejar de ver ni por un segundo

Mundial 2026: La fiebre argentina ya explotó en las búsquedas de alojamiento

La miniserie de 7 capítulos que ya conquistó Netflix

La imagen de WhatsApp que todos abren y es una estafa