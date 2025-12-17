Finalmente Beto Casella se irá de El Nueve para continuar con su trayectoria en América TV. Edith Hermida se hará cargo del espacio que dejará su colega y es por ese motivo que salió de vacaciones para estar presente cuando se produzca el cambio en el ciclo que inició en 2005.
Beto Casella ninguneó a Edith Hermida de cara a dejar El Nueve: "No la vi más"
Lejos de abandonar con perfil bajo Bendita, que continuará bajo la conducción de la panelista, Beto Casella aprovechó para disparar tajante.
Desde el programa Lape Club Social Informativo fueron a buscar la palabra del periodista para hablar sobre cómo se encuentra el vínculo con su histórica panelista: "No la vi más. Supongo que se tomó vacaciones adelantadas porque si yo me ahora, el 19, tendrá que conducir ella".
"No sé que va a hacer el canal", agregó posteriormente dejando en claro que ya poco le importa lo que pasará con en el sitio que dejará para seguir con Bendito tú eres junto a varios de sus actuales compañeros como es el caso de Horacio Pagani, Any Ventura y Enzo Aguilar, entre otros.
Beto Casella se sintió "destratado" en El Nueve
Bendito tú eres debutará el 8 de febrero e irá de lunes a viernes a partir de las 22 horas y antes de cada emisión hará un pase con LAM en diálogo con Ángel de Brito.
Hace algunos días, en diálogo con el ciclo televisivo Puro show, Beto Casella habló sobre su partida y si bien aún le quedan algunos programas en Bendita aseguró que se encuentra contento "diagramando el 2026".
"Un poco lo necesitaba, otro poco me obligaron", explicó sobre los motivos de la decisión que finalmente tomó.
Además, luego aseguró: "Ya nada tenía que hacer ahí". Y al respecto de cómo se sintió con la señal perteneciente al Grupo Octubre dijo sin tapujos: "Me sentí destratado".
