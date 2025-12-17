Las automotrices radicadas en Argentina atraviesan un notorio deterioro impulsado por la baja en la demanda y el ingreso de un flujo de importaciones, principalmente desde Brasil y China, que antes no estaba presente en el mercado local. Con una capacidad ociosa demasiado grande, las marcas ya recurren al recorte de personal y al encogimiento de sus operaciones en el país para poder afrontar el nuevo contexto.
IMPORTACIONES ABIERTAS
Automotrices ahogadas: Piden retardo para Brasil y China por peligro de extinción
Las automotrices argentinas sufren fuertemente el esquema importador. ¿Cómo funciona el acuerdo con Brasil que las pondría en jaque?
Fruto de ese escenario, las automotrices nucleadas en la Asociación de Fábrica de Automotores (ADEFA) tendrían listo un planteo de alto impacto para el Gobierno. Se trata de la necesidad de reformular la ecuación de comercio internacional automotor con el mencionado Brasil de cara al 2029.
La información, adelantada por el periodista especializado Horacio Alonso, da cuenta de un pedido que las fábricas estarían dispuestas a hacerle al oficialismo para replantear el rumbo que indica que a partir del último año de la década, el mercado brasileño y el argentino entrarán en fase de libre comercio. Algo que podría dejar en un nocaut técnico a la plaza fabril local, que lleva varios años de desventaja respecto a sus competidores regionales.
Actualmente, ese intercambio está enmarcado en acuerdos del Mercosur y regido por la relación Flex. Se trata de un índice que permite importar, sin arancel, cierta cantidad de productos brasileños en la medida que exista un contrapeso de exportaciones argentinas.
Las automotrices ven una balanza desbalanceada
Este modelo quedó especialmente evidenciado durante la gestión de Alberto Fernández. En ese periodo, las automotrices argentinas que contaban con alto perfil exportador fueron las únicas que pudieron comercializar coches importados desde Brasil como forma de “saltar” el cepo.
Un ejemplo bien nítido de esto último fue el caso de Toyota. La marca japonesa radicada en Zárate fabrica un producto de alto interés en Brasil como lo es la pick up Hilux, cuyas ventas en el exterior le permitieron ser una de las pocas marcas que ofrecía productos importados en el mercado cerrado.
Sin embargo, no todas las fábricas argentinas tienen productos perfilados para la exportación.
De acuerdo a los entendimientos comerciales bilaterales, ese balance pasaría a ser historia a partir del año 2029, ambos países entrarían en una fase de libre comercio, escenario que podría ser catastrófico bajo las condiciones de competitividad actuales según ADEFA. Bajo ese régimen, toda la oferta brasileña podría llegar al país con precios muy competitivos y una mayor variedad de productos.
Además de esto último, desde ADEFA tendrían en el radar un peligro oculto y latente. Se trata del camuflaje de la oferta de autos diseñados y fabricados por China que podrían entrar dentro del paquete de oferta brasileña.
Bien conocido es que las fabricantes chinas comenzaron a instalarse en Brasil bajo el modelo CDK (Complete Knock Down) en el cual se ensamblan autos prefabricados en Asia. De esa manera, la industria china podría “colarse” empeorando aún más la situación de las marcas radicadas en Argentina.
Nuevo escenario
La quita del tapón importador que el Gobierno de Javier Milei ejecutó a fines de 2023 cambió en gran parte el escenario al que estaban acostumbradas las automotrices. Anteriormente, el cierre era tal que casi el 90% del parque cero kilómetro se justificaba con modelos de producción nacional, que en pocos casos tenían destino de exportación.
Esto último demandaba que las automotrices mantengan una productividad alta y, consigo, un funcionamiento pleno de toda la cadena fabril incluyendo autopartistas y pymes proveedoras. Como contracara, el mercado se distorsionó en materia de precios y plazos de entrega, con coches aumentando de manera exponencial en dólares en pocos años, empujando incluso al parque de los usados.
La decisión aperturista del Ministerio de Economía impactó de lleno en la oferta, que se normalizó, aunque con una continuidad de la aceleración de precios. Bajo ese escenario, el mercado proyectado para los últimos días de 2025 rondaría las 600.000 unidades, lo que revestiría una mejora interanual sustancial en materia de ventas.
No obstante, esto último no estaría generando un impacto traducido en empleo en los fabricantes locales, que en gran medida vieron un sobrante importante de la capacidad instalada.
