Automotrices ahogadas: Piden retardo para Brasil y China por peligro de extinción

Un ejemplo bien nítido de esto último fue el caso de Toyota. La marca japonesa radicada en Zárate fabrica un producto de alto interés en Brasil como lo es la pick up Hilux, cuyas ventas en el exterior le permitieron ser una de las pocas marcas que ofrecía productos importados en el mercado cerrado.

Sin embargo, no todas las fábricas argentinas tienen productos perfilados para la exportación.

De acuerdo a los entendimientos comerciales bilaterales, ese balance pasaría a ser historia a partir del año 2029, ambos países entrarían en una fase de libre comercio, escenario que podría ser catastrófico bajo las condiciones de competitividad actuales según ADEFA. Bajo ese régimen, toda la oferta brasileña podría llegar al país con precios muy competitivos y una mayor variedad de productos.

Además de esto último, desde ADEFA tendrían en el radar un peligro oculto y latente. Se trata del camuflaje de la oferta de autos diseñados y fabricados por China que podrían entrar dentro del paquete de oferta brasileña.

Bien conocido es que las fabricantes chinas comenzaron a instalarse en Brasil bajo el modelo CDK (Complete Knock Down) en el cual se ensamblan autos prefabricados en Asia. De esa manera, la industria china podría “colarse” empeorando aún más la situación de las marcas radicadas en Argentina.

El impacto de las elecciones en el mercado automotor argentino: Qué pasa con los autos 0KM Crecieron las ventas, pero la producción es menor.

Nuevo escenario

La quita del tapón importador que el Gobierno de Javier Milei ejecutó a fines de 2023 cambió en gran parte el escenario al que estaban acostumbradas las automotrices. Anteriormente, el cierre era tal que casi el 90% del parque cero kilómetro se justificaba con modelos de producción nacional, que en pocos casos tenían destino de exportación.

Esto último demandaba que las automotrices mantengan una productividad alta y, consigo, un funcionamiento pleno de toda la cadena fabril incluyendo autopartistas y pymes proveedoras. Como contracara, el mercado se distorsionó en materia de precios y plazos de entrega, con coches aumentando de manera exponencial en dólares en pocos años, empujando incluso al parque de los usados.

La decisión aperturista del Ministerio de Economía impactó de lleno en la oferta, que se normalizó, aunque con una continuidad de la aceleración de precios. Bajo ese escenario, el mercado proyectado para los últimos días de 2025 rondaría las 600.000 unidades, lo que revestiría una mejora interanual sustancial en materia de ventas.

No obstante, esto último no estaría generando un impacto traducido en empleo en los fabricantes locales, que en gran medida vieron un sobrante importante de la capacidad instalada.

