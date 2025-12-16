Dólar: Fuerte alza en el oficial y en todos los futuros

El mensaje se vuelve todavía más contundente en la segunda mitad del año. Junio se negoció en $1.656, julio en torno a $1.690 y agosto cerca de $1.720, todos con subas diarias superiores al 1,4%. Para septiembre, el mercado ya habla de un dólar cerca de $1.790.

image

En otras palabras, los futuros dibujan un escenario donde el dólar mayorista avanza de manera sostenida, sin saltos bruscos, pero claramente a un ritmo más alto que el que rigió hasta ahora. No hay señal de corrida, pero tampoco de atraso.

Este comportamiento tiene una explicación directa. El anuncio del BCRA de que las bandas pasarán a ajustarse por inflación con rezago implica que el techo del dólar ya no quedará fijo en términos reales.

Con una inflación mensual todavía arriba del 2%, el mercado asume que el tipo de cambio tendrá margen para moverse más rápido, incluso sin intervención oficial. Con una inflación mensual todavía arriba del 2%, el mercado asume que el tipo de cambio tendrá margen para moverse más rápido, incluso sin intervención oficial.

Además, la decisión del Gobierno de volver a comprar reservas y de bajar encajes bancarios refuerza la idea de que habrá más pesos circulando y que el dólar dejará de cumplir el rol de ancla nominal tan rígida como hasta ahora.

Qué marca la acelera del dólar futuro

En este contexto, los futuros funcionan como una hoja de ruta. No anticipan una devaluación brusca, pero sí un reacomodamiento ordenado, donde el dólar acompaña más de cerca a la inflación y evita el atraso que el propio mercado venía señalando como un riesgo.

Más allá del ruido político o del discurso oficial, el mercado ya puso los números sobre la mesa. Más allá del ruido político o del discurso oficial, el mercado ya puso los números sobre la mesa.

Y esos números dicen que, tras el cambio de reglas, el dólar no se queda quieto, pero tampoco se desborda. Avanza, mes a mes, al ritmo que los inversores consideran consistente con el nuevo esquema económico.

Más noticias en Urgente24:

Milei y la elección de Chile: "Sudamérica despertó y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad"

Teniente General Carlos Presti, The Green Minister

Dato clave: El Scott Bessent de diciembre ya no es el Scott Bessent de octubre

Fabián Doman: "El poder quiere cerrar Carnaval pero vamos a seguir en 2026"