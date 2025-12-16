Dólar: Fuerte alza en el oficial y en todos los futuros

El cambio en la regla de las bandas cambiarias no tardó en reflejarse en el mercado de futuros de dólar. Los contratos negociados en A3 (ex Matba-Rofex) mostraron este martes (16/12) una suba generalizada en todos los vencimientos, dejando un mensaje claro sobre cómo los inversores ven el recorrido del tipo de cambio tras las medidas del Banco Central.
Desde diciembre hasta mediados de 2026, todos los contratos cerraron con subas diarias de entre 0,8% y 1,5%, un ajuste que confirma que el mercado ya incorporó un dólar con un ritmo de avance mayor al crawling peg previo del 1% entre bandas.
Así reaccionó
Para diciembre, el contrato DLR/DIC25 cerró en $1.461,5, con una suba de 12 pesos en el día, equivalente a 0,83%. Ese precio deja implícito que el mercado espera un cierre de año con el dólar mayorista apenas por encima del nivel actual, pero ya sin margen para atrasos adicionales.
El salto más interesante aparece a partir de enero. El contrato DLR/ENE26 se negoció en $1.497,5, con una suba diaria de 0,91%, mientras que febrero cerró en torno a $1.526,5, también con incrementos cercanos al 1%. Son valores que empiezan a alinearse con el nuevo esquema de bandas que ajustarán por inflación y que, al mismo tiempo, todavía quedan por debajo del techo teórico que marcaría la banda.
A medida que se avanza en el calendario, el sendero es claro. Marzo se pactó cerca de $1.561, abril en torno a $1.592 y mayo ya en $1.624,5, con subas diarias que se aceleran hasta el 1,28%. El mercado empieza a mostrar que, a partir del segundo trimestre, el dólar dejaría definitivamente atrás la lógica de microajustes mensuales.
El mensaje se vuelve todavía más contundente en la segunda mitad del año. Junio se negoció en $1.656, julio en torno a $1.690 y agosto cerca de $1.720, todos con subas diarias superiores al 1,4%. Para septiembre, el mercado ya habla de un dólar cerca de $1.790.
En otras palabras, los futuros dibujan un escenario donde el dólar mayorista avanza de manera sostenida, sin saltos bruscos, pero claramente a un ritmo más alto que el que rigió hasta ahora. No hay señal de corrida, pero tampoco de atraso.
Este comportamiento tiene una explicación directa. El anuncio del BCRA de que las bandas pasarán a ajustarse por inflación con rezago implica que el techo del dólar ya no quedará fijo en términos reales.
Además, la decisión del Gobierno de volver a comprar reservas y de bajar encajes bancarios refuerza la idea de que habrá más pesos circulando y que el dólar dejará de cumplir el rol de ancla nominal tan rígida como hasta ahora.
Qué marca la acelera del dólar futuro
En este contexto, los futuros funcionan como una hoja de ruta. No anticipan una devaluación brusca, pero sí un reacomodamiento ordenado, donde el dólar acompaña más de cerca a la inflación y evita el atraso que el propio mercado venía señalando como un riesgo.
Y esos números dicen que, tras el cambio de reglas, el dólar no se queda quieto, pero tampoco se desborda. Avanza, mes a mes, al ritmo que los inversores consideran consistente con el nuevo esquema económico.
