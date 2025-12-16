El Jefe de Estado más conservador desde el regreso de la democracia en Chile cree que muchos de los deportados por su futuro gobierno podrían “hacer base” en Argentina para intentar un posterior reingreso al país del Pacífico donde se ganan uno de los mejores salarios en dólares de Latinoamérica: US$ 565.
PREOCUPACIÓN POR SEGURIDAD Y GEOPOLÍTICA
La agenda de José Kast en Argentina no tuvo como prioridad los temas económicos
El presidente electo de Chile, José Kast, tiene como obsesión garantizar la seguridad de su Frontera Norte. Por allí han ingresado grupos criminales caribeños.
Kast se ha desafiliado del Partido Republicano en un intento de mostrar a la ciudadanía que será “el presidente de todos los chilenos”. Además, para despejar dudas sembradas en la campaña, aseguró que los recursos dedicados al gasto social del Palacio de la Moneda no serán tocados durante su gestión.
El hecho más dramático vivido con delincuentes extranjeros fue la materialización del desembarco del temido “Tren de Aragua” venezolano.
Las células arribadas desde el Caribe del cartel nacido en la prisión de Tocorón armaron en las cercanías de Arica centros de torturas similares a los que despliega el régimen de Nicolás Maduro. En pocos años, la región septentrional pasó a registrar los peores índices de letalidad: 18 homicidios por cada 100.000 habitantes frente a un promedio nacional 3 veces menor según el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de Chile.
Durante la reciente campaña electoral se difundieron datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana donde se consignó que un 40% de los hogares declaró haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses.
¿Hay muchos o pocos extranjeros en el vecino país?
Según datos del Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas hasta 2024 se estimaban unos 2 millones de residentes en el país que no nacieron en Chile. Es un número similar al del Censo 2022 de Argentina, pero nuestro país tiene el triple de población que este vecino.
El cálculo que hacen sobre las promesas electorales del Partido Republicano (expulsar a todos los irregulares) es categórico: se necesitaría un avión de 100 personas a diario durante 9 años para cumplir esa premisa.
Kast le transmitió su preocupación a Milei
El primer mandatario electo el domingo 14/12 le dijo a su par de la Casa Rosada que muchos de los futuros expulsados se quedarán en Argentina e intentarán el retorno por lo que es importante una política en conjunto para frenar estos movimientos demográficos.
El segundo tema importante de la reunión bilateral se relacionó con que la administración libertaria pueda garantizar provisión de gas a Chile sin interrupciones ya que en la Patagonia del vecino la matriz giró hacia ese tipo de combustible para aprovechar los yacimientos de Neuquén, especialmente.
El tercer tema que José Antnio Kast trajo en agenda es lograr que las exportaciones mineras de Argentina, que se van a multiplicar por efecto de los RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversores), se embarquen en puertos chilenos.
Actualmente, existe una norma impositiva que permite desgravar a las mineras nacionales que utilicen puertos del Atlántico.
Para el régimen de Santiago, es muy relevante que las futuras cargas mineras se vuelquen a los buques desde amarraderos chilenos.
José Luis Daza podría incorporarse al gabinete de Kast
El visitante de Balcarce 50 dejó en claro en la cumbre que quiere una relación bilateral más estrecha y se mencionó la posibilidad de incorporar al actual vice ministro de Economía de la Nación a su futuro gabinete.
Sobre Daza, el ministro de Economía Luis Caputo se mostró receptivo a la posible oferta de un cargo en Chile.
“José Luis es un top class y hará lo que el desafío le provoque”, dijo el titular del Palacio de Hacienda local.
La oferta no sería menor ya que lo esperaría un triministerio de Economía, Energía y Minería.
Daza trabajó en los bancos de inversión JP Morgan y luego en Deutsche Bank, en Nueva York. El economista, de 67 años, nació en Buenos Aires donde su padre era el embajador chileno. Trabajó en Estados Unidos por más de 40 años.