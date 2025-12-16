La agenda de José Kast en Argentina no tuvo como prioridad los temas económicos

Las células arribadas desde el Caribe del cartel nacido en la prisión de Tocorón armaron en las cercanías de Arica centros de torturas similares a los que despliega el régimen de Nicolás Maduro. En pocos años, la región septentrional pasó a registrar los peores índices de letalidad: 18 homicidios por cada 100.000 habitantes frente a un promedio nacional 3 veces menor según el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de Chile.

image Se cree que el Tren de Aragua ya llegó hasta la Patagonia de Chile

La ola migratoria se intensificó notablemente desde 2018: miles de venezolanos, colombianos y ecuatorianos comenzaron a cruzar por pasos no habilitados, guiados por "trocheros" (una suerte de coyotes). Dentro del conjunto de familias desplazadas que viajaban atraídas por la bonanza de la economía chilena, llegaban actores criminales cuya ferocidad no comparte casi ningún código con los habituales delincuentes trasandinos.

Durante la reciente campaña electoral se difundieron datos de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana donde se consignó que un 40% de los hogares declaró haber sido víctima de algún delito en los últimos 12 meses.

image Santiago de Chile, un imán para los inversionistas pero también para los carteles de la droga

¿Hay muchos o pocos extranjeros en el vecino país?

Según datos del Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Estadísticas hasta 2024 se estimaban unos 2 millones de residentes en el país que no nacieron en Chile. Es un número similar al del Censo 2022 de Argentina, pero nuestro país tiene el triple de población que este vecino.

Concretamente, en Chile, casi el 10% de la población total ha llegado desde otras naciones. La mayoría son venezolanos, haitianos, peruanos y colombianos. De allí el peso electoral que tuvo esta cuestión y la clave para el triunfo de Kast.

El cálculo que hacen sobre las promesas electorales del Partido Republicano (expulsar a todos los irregulares) es categórico: se necesitaría un avión de 100 personas a diario durante 9 años para cumplir esa premisa.

#ElInformativoDeExitosa | El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, advirtió nuevamente que toda persona en situación irregular será expulsado de su país cuando asuma el mando.



95.5 FM

6.1 señal digital abierta

Movistar: 34 SD - 734 HD

… pic.twitter.com/5eXDFbSeq7 — Exitosa Noticias (@exitosape) December 16, 2025

Kast le transmitió su preocupación a Milei

El primer mandatario electo el domingo 14/12 le dijo a su par de la Casa Rosada que muchos de los futuros expulsados se quedarán en Argentina e intentarán el retorno por lo que es importante una política en conjunto para frenar estos movimientos demográficos.

El segundo tema importante de la reunión bilateral se relacionó con que la administración libertaria pueda garantizar provisión de gas a Chile sin interrupciones ya que en la Patagonia del vecino la matriz giró hacia ese tipo de combustible para aprovechar los yacimientos de Neuquén, especialmente.

El tercer tema que José Antnio Kast trajo en agenda es lograr que las exportaciones mineras de Argentina, que se van a multiplicar por efecto de los RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversores), se embarquen en puertos chilenos.

Actualmente, existe una norma impositiva que permite desgravar a las mineras nacionales que utilicen puertos del Atlántico.

Para el régimen de Santiago, es muy relevante que las futuras cargas mineras se vuelquen a los buques desde amarraderos chilenos.

image José Luis Daza, posible "refuerzo" para el futuro gabinete de Kast en Chile

José Luis Daza podría incorporarse al gabinete de Kast

El visitante de Balcarce 50 dejó en claro en la cumbre que quiere una relación bilateral más estrecha y se mencionó la posibilidad de incorporar al actual vice ministro de Economía de la Nación a su futuro gabinete.

Sobre Daza, el ministro de Economía Luis Caputo se mostró receptivo a la posible oferta de un cargo en Chile.

“José Luis es un top class y hará lo que el desafío le provoque”, dijo el titular del Palacio de Hacienda local.

La oferta no sería menor ya que lo esperaría un triministerio de Economía, Energía y Minería.

Daza trabajó en los bancos de inversión JP Morgan y luego en Deutsche Bank, en Nueva York. El economista, de 67 años, nació en Buenos Aires donde su padre era el embajador chileno. Trabajó en Estados Unidos por más de 40 años.

La relación Milei-Kast se ha ido fortaleciendo desde CPAC 2022 cuando ambos estaban casi en el llano pero eran pre candidatos presidenciales. El mandatario argentino confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión de mandato el 11 de marzo de 2026 en Santiago. La relación Milei-Kast se ha ido fortaleciendo desde CPAC 2022 cuando ambos estaban casi en el llano pero eran pre candidatos presidenciales. El mandatario argentino confirmó que asistirá a la ceremonia de transmisión de mandato el 11 de marzo de 2026 en Santiago.

