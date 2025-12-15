Milei recibe a Kast (que podría llevarse a uno de sus funcionarios favoritos)

Daza nació en la Argentina mientras su padre, el diplomático chileno Pedro Daza, se desempeñaba en el país. Vivió unos años en Santiago. También cuenta con la nacionalidad trasandina.

Según publicó el diario chileno La Tercera, Daza "es la principal carta para llegar a Teatinos 120 (sede del Palacio de Hacienda chileno), según cercanos a los republicanos".

Tras la victoria electoral de Kast, Daza lo felicitó a través de X: "Masivo rechazo a las ideas que trajeron estancamiento y decadencia. Gran triunfo para la libertad y democracia. La libertad y sentido común avanzan en todo el continente", posteó.

La de Daza no sería es la única opción, ya que la publicación también menciona Jorge Quiroz, señalado como "el cerebro económico" del presidente electo. De acuerdo a ese mismo medio, Daza había dado su respaldo a Quiroz para el cargo. "El señor Quiroz es el indicado para liderar el programa y el equipo económico”, dijo.

Fuentes del ministerio de Economía consultados por clarín.com evitaron comentar sobre la posibilidad de la salida de Daza para arribar al gabinete chileno.

El viceministro de Caputo (secretario de Política Económica, en rigor) también sonó como posible ministro de Kaiser en caso de que el dirigente de ultra-derecha llegara al poder. Consultado al respecto, Daza prefirió no comentar y dejó en el aire esa posibilidad.

Anoche, el Presidente saludó calurosamente el triunfo de Kast, dirigente del Partido Republicano y que logró llegar al Palacio de la Moneda en su tercer intento.

“Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales en Chile”, posteó el Presidente antes de las 20. “Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, completó el primer mandatario.