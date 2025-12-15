Fuego cruzado en Twitter entre Bullrich y Toviggino: Qué se dijeron

Además, la AFA publicó un comunicado, le respondió al Gobierno y defendió la gestión de Claudio Tapia.

La respuesta de Bullrich

La réplica de Bullrich no tardó en llegar. En un extenso posteo, la senadora aclaró que la denuncia presentada ante el Comité de Ética de la CONMEBOL apunta directamente contra Tapia y Toviggino y no contra la AFA como institución. “Yo nunca denuncié a la AFA. Los denunciados son ustedes”, afirmó.

Bullrich fue más allá y vinculó el nerviosismo del dirigente con las investigaciones judiciales en curso. Habló de supuestas maniobras de “dinero sucio”, patrimonios de alto valor, autos de lujo y viajes en jet privado, y acusó a la conducción del fútbol argentino de utilizar a la AFA como una herramienta de presión y extorsión sobre clubes y dirigentes para perpetuarse en el poder.

“Dejen a la Selección y a los clubes en el plano deportivo”, reclamó la senadora, al tiempo que cuestionó el destino de los fondos que —según sostuvo— no llegan ni a los clubes ni a los premios para los jugadores. También desafió a Toviggino por haber limitado los comentarios en sus redes: “Los argentinos quieren opinar”, lanzó.

El trasfondo judicial y político

El cruce en redes se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y la dirigencia del fútbol. En los últimos días, el Ejecutivo de Javier Milei formalizó una denuncia contra Tapia ante la CONMEBOL por presuntas violaciones al Código de Ética del organismo, iniciativa impulsada por Bullrich.

En paralelo, la Justicia avanza con investigaciones sobre el patrimonio de Tapia y Toviggino y el manejo financiero de la AFA. La semana pasada, la Policía Federal realizó allanamientos en la sede de la AFA y en 17 clubes de primera y segunda división, en el marco de una causa que analiza los vínculos con la empresa Sur Finanzas, investigada por presunto lavado de dinero y evasión impositiva.

Sur Finanzas es sponsor de torneos y de varios clubes afiliados a la AFA, y su titular mantiene un vínculo público con el presidente de la entidad. Hasta el momento, ni Tapia ni Toviggino fueron imputados formalmente en ninguna causa judicial.

La disputa también tiene un componente de fondo: la intención del Gobierno de avanzar con las sociedades anónimas deportivas, una reforma a la que la AFA se opone abiertamente y que tensiona desde hace tiempo la relación entre la Casa Rosada y la dirigencia del fútbol argentino.

La denuncia ante CONMEBOL

En su presentación ante la CONMEBOL, Bullrich sostiene que la conducción de la AFA habría incumplido normas vinculadas a la integridad institucional, el deber fiduciario, la transparencia en las contrataciones, los conflictos de interés y la prevención del lavado de activos. Tapia, además, ocupa actualmente un cargo de relevancia internacional como vicepresidente segundo del organismo sudamericano y representante del fútbol regional ante la FIFA.

La Comisión de Ética de la CONMEBOL, que deberá analizar la denuncia, está integrada por cinco miembros, entre ellos el argentino Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Mahiques había sido presentado semanas atrás como parte de la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA), un proyecto impulsado por Tapia, aunque luego informó que desistió de integrar esa iniciativa y pidió que su nombre fuera retirado del sitio oficial.

Por ahora, en el ambiente del fútbol sudamericano prevalece el escepticismo sobre una eventual sanción mientras no existan cargos judiciales formales. Sin embargo, el cruce público entre Bullrich y Toviggino dejó en evidencia que la disputa entre el Gobierno y la cúpula de la AFA ya no se libra solo en los tribunales, sino también en el terreno político y mediático.

