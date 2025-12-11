De Fernando Goijman a Langieri Bullrich: 2da. ofensiva sobre Tostado (¿o Patricia Bullrich?)

Nada parecía anticipar la salida de Goijman de Tostado Café Club, cuando le dijo al diario La Nación: “Con Tostado tenemos programadas 17 aperturas durante 2022, incluyendo la llegada a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque y el Abasto Shopping”, y la apertura del local en Miami.

Pero en 2021 se creó la persona jurídica Tostado Franquicias SA, que Francisco Langieri Bullrich preside desde marzo de 2024, y es el vehículo de control de más de 66 bocas de expendio.

tostado_fernando_goijman Fernando Goijman.

Las 2 ofensivas

La 1ra. ofensiva llegó en julio de 2025 por Tomás Méndez desde TLN Denuncia, por la pantalla de Canal 9, del Grupo Octubre / Víctor Santa María.

El relato que hizo Noticias La Insuperable del informe de Méndez:

"(...) ¿Puede una persona pasar de monotributista a empresario gastronómico multimillonario en apenas unos años, sin antecedentes comerciales, sin trayectoria previa, sin capital declarado y sin siquiera levantar una ceja del sistema judicial o los grandes medios? En la Argentina de Javier Milei, sí. Si además se tiene como madre a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las preguntas no solo se hacen más incómodas: se convierten en un riesgo político.

La historia que rodea a la cadena de bares Tostado Café Club no es nueva, pero la acumulación de hechos, documentos y omisiones construye un relato cada vez más difícil de justificar. El punto de partida es tan insólito como revelador: en 2015, cuando aún no se había formalizado ninguna sociedad, Patricia Bullrich promocionaba entusiasta en sus redes sociales a Tostado, al que calificaba como “el bar más rico de Buenos Aires, Córdoba y Paraná”. No era una reseña desinteresada. Era, sin más, un mensaje publicitario con tono de campaña personal.

La sociedad Tostado Franquicia S.A. se crea oficialmente en 2021. ¿Quién aparece como presidente y titular de la firma? El hijo de la ministra. ¿Quién aparece como director suplente? Magalí Oppenheimer, quien un año más tarde cede sus acciones a Fernando Goijman. Resultado: el hijo de Bullrich queda como socio mayoritario con 3.325 cuotas, contra 175 de su nuevo socio. (…)".

La ofensiva de diciembre ocurrió desde la web Real Politik, que profundizó aquella información:

"(...) El antecedente profesional de Langieri dista de ser el de un magnate. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue designado por decisión administrativa 727/2016 como director de Gestión de Proyectos Sur dentro de País Digital. Su salario como funcionario era el de un técnico profesional sin mayor exposición pública.

Pero hacia 2020, de manera prácticamente súbita, pasó de ser un exempleado estatal sin trayectoria empresarial a manejar sociedades con capitales de difícil justificación frente a su actividad previa. Fue en ese momento cuando constituyó Totaltot Latam SRL, donde quedó como socio mayoritario con 47.500 cuotas, administrador y gerente, y cuya sede en Carlos Pellegrini 1163 anunciaba manejar servicios digitales y comerciales de amplio espectro.

De igual modo, la esposa de Langieri, María Belén González Ruzo, trabajó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 2022 para luego vincularse definitivamente con esta nuevo emprendimiento familiar. (…)

El salto definitivo llegó en 2021, cuando aparece en la estructura de Beer Co Franquicias SA y Kimchi SA, conformadas en pocos meses y con el mismo núcleo duro de socios: Matías Teper, Darío Leibovic, Gabriel Jonatan Hendler, Uriel Dan Hendler, Fernando Goijman y Antonio Rodríguez, un grupo heterogéneo —algunos comerciantes, otros técnicos— pero que comparte un mismo domicilio social: Campillo 3074, una dirección que se repite también en otras sociedades vinculadas al holding.

En ambas empresas, Langieri aporta capital mínimo: suscribe entre 11.000 y 12.500 acciones, apenas el 11% o 12% del capital, pero logra ocupar cargos estratégicos como director suplente. Un lugar ideal para quien necesita figurar pero sin arriesgar o invertir demasiado. (…)

A pesar de manejar un emporio multimillonario, Langieri aparece en la central de deudores del sistema financiero por cheques rechazados sin fondos que van de los $12.318 a $631.343. Montos inexplicablemente irrisorios para un empresario que conduce una cadena valuada en millones.

Los rechazos involucran a: Tostado Buenos Aires SRL, Alimentación Pellegrini SA y Tostado Libertador SA. (…)".

langieri Francisco Langieri Bullrich.

La cadena

De acuerdo a la página web de Tostado Café Club, la cadena tiene los siguientes locales:

24 locales en CABA

17 en GBA

10 en el resto de Argentina.

En Madrid, España:

Génova 5,

Fuencarral 93

Alcalá 4.

En Miami, USA: 3401 N Miami Ave Suite 162

En Sao Paulo, Brasil

R. Oscar Freite 646 Jardim Paulista

Rua Haddock Lobo 347

En Montevideo, Uruguay: Montevideo Shopping, Av. Luis Alberto de Herrera 1290.

Para un Gobierno Nacional tan preocupado con los negocios probables de Claudio Tapa y Pablo Toviggino, una llamada de atención.

--------------------------

Más notas de Urgente24:

Navidad en Madrid 2025: los mejores puntos para vivir las fiestas en la ciudad

Furor por el parque acuático gratuito de Buenos Aires que tenés que conocer ya

El parque acuático más grande de Argentina abre sus puertas: precio y cuándo inaugura

Por qué Madrid le gana a Barcelona como destino turístico, sobre todo en invierno